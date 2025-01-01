- MathRandomNonZero
MathSequence
Forma una secuencia de valores basada en los datos de los valores: primer elemento, último elemento, salto de secuencia.
Versión para trabajar con valores reales:
|
bool MathSequence(
Versión para trabajar con valores enteros:
|
bool MathSequence(
Parámetros
from
[in] Primer valor de la secuencia
to
[in] Último valor de la secuencia
step
[in] Salto de la secuencia.
result[]
[out] Matriz para grabar la secuencia.
Valor devuelto
Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.