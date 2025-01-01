DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaFunciones auxiliaresMathArccosh 

MathArccosh

Calcula el valor de la función arccosh(x) para los elementos de la matriz.

Versión con grabación de los resultados en una nueva matriz:

bool  MathArccosh(
   const double&  array[],   // matriz de valores
   double&        result[]   // matriz de resultados
   )

Versión con grabación de los resultados en la matriz original:

bool  MathArccosh(
   double&        array[]    // matriz de valores
   )

Parámetros

array[]

[in] Matriz de valores.   

result[]

[out] Matriz de valores de salida.   

array[]

[out] Matriz de valores de salida. 

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.