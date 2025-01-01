DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaFunciones auxiliaresMathSequenceByCount 

MathSequenceByCount

Forma una secuencia de valores basada en los datos de los valores: primer elemento, último elemento, número de elementos de la secuencia.

Versión para trabajar con valores reales:

bool  MathSequenceByCount(
   const double  from,       // valor inicial
   const double  to,         // valor final
   const int     count,      // número
   double&       result[]    // matriz de resultados
   )

Versión para trabajar con valores enteros:

bool  MathSequenceByCount(
   const int     from,       // valor inicial
   const int     to,         // valor final
   const int     count,      // número
   int&          result[]    // matriz de resultados
   )

Parámetros

from

[in] Primer valor de la secuencia. 

to

[in] Último valor de la secuencia. 

count

[in] Número de elementos de la secuencia.

result[]

[out] Matriz para grabar la secuencia. 

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.