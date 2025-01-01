DocumentazioneSezioni
Subfunzioni

Gruppo di funzioni che eseguono operazioni matematiche di base: calcolo della funzione gamma, funzione beta, fattoriali, esponenziali, logaritmi con basi diverse, radice quadrata, ecc

Esse forniscono la capacità di elaborare sia i singoli valori numerici (real ed integer) ed array di tali valori (con output dei risultati ad un array separato o originale).  

Funzione

Descrizione

MathRandomNonZero

Restituisce un numero casuale con un il floating point nell'intervallo da 0.0 a 1.0.

MathMoments

Calcola i primi 4 momenti di elementi dell'array: media, varianza, asimmetria, curtosi.

MathPowInt

Eleva un numero alla potenza intera specificata.

MathFactorial

Calcola il fattoriale del numero intero specificato.

MathTrunc

Calcola la parte intera del numero o elementi array specificati.

MathRound

Arrotonda un numero o una serie di numeri per il numero specificato di cifre decimali.  

MathArctan2

Calcola l'angolo, la tangente che è uguale al rapporto tra i due numeri specificati nell'intervallo [-pi, pi].

MathGamma

Calcola il valore della funzione gamma.

MathGammaLog

Calcola il logaritmo della funzione gamma.

MathBeta

Calcola il valore della funzione beta.

MathBetaLog

Calcola il logaritmo della funzione beta.

MathBetaIncomplete

Calcola il valore della funzione beta incompleta.

MathGammaIncomplete

Calcola il valore della funzione gamma incompleta.

MathBinomialCoefficient

Calcola il coefficiente binomiale.

MathBinomialCoefficientLog

Calcola il logaritmo del coefficiente binomiale.

MathHypergeometric2F2

Calcola il valore della funzione ipergeometrica.

MathSequence

Genera una sequenza basata su valori: il primo elemento, l'ultimo elemento, il passo della sequenza.

MathSequenceByCount

Genera una sequenza basata su valori: il primo elemento, l'ultimo elemento, il numero di elementi nella sequenza.

MathReplicate

Genera una sequenza di valori.

MathReverse

Genera un'array di valori con ordine inverso di elementi.

MathIdentical

Confronta due array di valori e restituisce true se tutti gli elementi corrispondono.

MathUnique

Genera un array con solo valori univoci.

MathQuickSortAscending

Funzione per l'ordinamento in ordine crescente.

MathQuickSortDescending

Funzione per l'ordinamento in ordine decrescente.

MathQuickSort

Funzione per l'ordinamento.

MathOrder

Genera un array con permutazione secondo l' ordine degli elementi dell'array dopo l'ordinamento.

MathBitwiseNot

Calcola il risultato di un'operazione NOT di bit per elementi dell'array.

MathBitwiseAnd

Calcola il risultato di un'operazione AND di bit per elementi dell'array.

MathBitwiseOr

Calcola il risultato di un'operazione OR di bit per elementi dell'array.

MathBitwiseXor

Calcola il risultato di un'operazione XOR di bit per elementi dell'array.

MathBitwiseShiftL

Calcola il risultato dell'operazione bit SHL per elementi dell'array.

MathBitwiseShiftR

Calcola il risultato dell'operazione bit SHR per elementi dell'array.

MathCumulativeSum

Genera un array con somme cumulative.

MathCumulativeProduct

Genera un array con i prodotti cumulativi.

MathCumulativeMin

Genera un array con i minimi cumulativi.

MathCumulativeMax

Genera un array con i massimi cumulativi.

MathSin

Calcola i valori della funzione sin(x) per elementi dell'array.

MathCos

Calcola i valori della funzione cos(x) per elementi dell'array.

MathTan

Calcola i valori della funzione tan(x) per elementi dell'array.

MathArcsin

Calcola i valori della funzione arcsin(x) per elementi dell'array.

MathArccos

Calcola i valori della funzione arccos(x) per elementi dell'array.

MathArctan

Calcola i valori della funzione arctan(x) per elementi dell'array.

MathSinPi

Calcola i valori della funzione sin(pi*x) per elementi dell'array.

MathCosPi

Calcola i valori dei cos (pi*x) per elementi dell'array.

MathTanPi

Calcola i valori della funzione tan(pi*x) per elementi dell'array.

MathAbs

Calcola i valori assoluti degli elementi dell'array.

MathCeil

Restituisce i numeri interi più grandi più vicini per gli elementi dell'array.

MathFloor

Restituisce i numeri interi più piccoli più vicini per gli elementi dell'array.

MathSqrt

Calcola la radice quadrata di elementi dell'array.

MathExp

Calcola i valori della funzione exp(x) per elementi dell'array.

MathPow

Calcola i valori della funzione pow(x, potenza) per elementi dell'array.

MathLog

Calcola i valori della funzione log(x) per elementi dell'array.

MathLog2

Calcola il logaritmo in base 2 per gli elementi dell'array.

MathLog10

Calcola il logaritmo in base 10 per gli elementi dell'array.

MathDifference

Genera un array con differenze elemento di y[i]=x[i+lag]-x[i].

MathSample

Genera un campione casuale dagli elementi dell'array.

MathTukeySummary

Calcola la sintesi a cinque-numeri di Tukey per gli elementi dell'array.

MathRange

Calcola i valori minimi e massimi di elementi array.

MathMin

Restituisce il valore minimo di tutti gli elementi dell'array.

MathMax

Restituisce il valore massimo di tutti gli elementi dell'array.

MathSum

Restituisce la somma degli elementi dell'array.

MathProduct

Restituisce il prodotto di elementi array.

MathStandardDeviation

Calcola la deviazione standard di elementi array.

MathAverageDeviation

Calcola la deviazione media assoluta di elementi array.

MathMedian

Calcola il valore mediano di elementi dell'array.

MathMean

Calcola i valori medi di elementi dell'array.

MathVariance

Calcola la varianza degli elementi dell'array.

MathSkewness

Calcola l'asimmetria degli elementi dell'array.

MathKurtosis

Calcola la curtosi degli elementi dell'array.

MathLog1p

Calcola i valori del log(1+x) per elementi dell'array.

MathExpm1

Calcola i valori della funzione exp(x)-1 di elementi dell'array.

MathSinh

Calcola i valori della funzione sinh(x) per elementi dell'array.

MathCosh

Calcola i valori della funzione cosh(x) per elementi dell'array.

MathTanh

Calcola i valori della funzione tanh(x) per elementi dell'array.

MathArcsinh

Calcola i valori della funzione arcsinh(x) per elementi dell'array.

MathArccosh

Calcola i valori della funzione arccosh(x) per elementi dell'array.

MathArctanh

Calcola i valori della funzione arctanh(x) per elementi dell'array.

MathSignif

Arrotonda un valore per il numero specificato di cifre nella mantissa.

MathRank

Calcola le fila di elementi dell'array.

MathCorrelationPearson

Calcola il coefficiente di correlazione di Pearson.

MathCorrelationSpearman

Calcola il coefficiente di correlazione di Spearman.

MathCorrelationKendall

Calcola il coefficiente di correlazione di Kendall.

MathQuantile

Calcola quantili campione corrispondenti alle probabilità specificata.

MathProbabilityDensityEmpirical

Calcola la funzione di densità di probabilità empirica per valori casuali.

MathCumulativeDistributionEmpirical

Calcola la funzione di distribuzione cumulativa empirica per valori casuali.