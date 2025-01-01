- MathRandomNonZero
Subfunzioni
Gruppo di funzioni che eseguono operazioni matematiche di base: calcolo della funzione gamma, funzione beta, fattoriali, esponenziali, logaritmi con basi diverse, radice quadrata, ecc
Esse forniscono la capacità di elaborare sia i singoli valori numerici (real ed integer) ed array di tali valori (con output dei risultati ad un array separato o originale).
|
Funzione
|
Descrizione
|
Restituisce un numero casuale con un il floating point nell'intervallo da 0.0 a 1.0.
|
Calcola i primi 4 momenti di elementi dell'array: media, varianza, asimmetria, curtosi.
|
Eleva un numero alla potenza intera specificata.
|
Calcola il fattoriale del numero intero specificato.
|
Calcola la parte intera del numero o elementi array specificati.
|
Arrotonda un numero o una serie di numeri per il numero specificato di cifre decimali.
|
Calcola l'angolo, la tangente che è uguale al rapporto tra i due numeri specificati nell'intervallo [-pi, pi].
|
Calcola il valore della funzione gamma.
|
Calcola il logaritmo della funzione gamma.
|
Calcola il valore della funzione beta.
|
Calcola il logaritmo della funzione beta.
|
Calcola il valore della funzione beta incompleta.
|
Calcola il valore della funzione gamma incompleta.
|
Calcola il coefficiente binomiale.
|
Calcola il logaritmo del coefficiente binomiale.
|
Calcola il valore della funzione ipergeometrica.
|
Genera una sequenza basata su valori: il primo elemento, l'ultimo elemento, il passo della sequenza.
|
Genera una sequenza basata su valori: il primo elemento, l'ultimo elemento, il numero di elementi nella sequenza.
|
Genera una sequenza di valori.
|
Genera un'array di valori con ordine inverso di elementi.
|
Confronta due array di valori e restituisce true se tutti gli elementi corrispondono.
|
Genera un array con solo valori univoci.
|
Funzione per l'ordinamento in ordine crescente.
|
Funzione per l'ordinamento in ordine decrescente.
|
Funzione per l'ordinamento.
|
Genera un array con permutazione secondo l' ordine degli elementi dell'array dopo l'ordinamento.
|
Calcola il risultato di un'operazione NOT di bit per elementi dell'array.
|
Calcola il risultato di un'operazione AND di bit per elementi dell'array.
|
Calcola il risultato di un'operazione OR di bit per elementi dell'array.
|
Calcola il risultato di un'operazione XOR di bit per elementi dell'array.
|
Calcola il risultato dell'operazione bit SHL per elementi dell'array.
|
Calcola il risultato dell'operazione bit SHR per elementi dell'array.
|
Genera un array con somme cumulative.
|
Genera un array con i prodotti cumulativi.
|
Genera un array con i minimi cumulativi.
|
Genera un array con i massimi cumulativi.
|
Calcola i valori della funzione sin(x) per elementi dell'array.
|
Calcola i valori della funzione cos(x) per elementi dell'array.
|
Calcola i valori della funzione tan(x) per elementi dell'array.
|
Calcola i valori della funzione arcsin(x) per elementi dell'array.
|
Calcola i valori della funzione arccos(x) per elementi dell'array.
|
Calcola i valori della funzione arctan(x) per elementi dell'array.
|
Calcola i valori della funzione sin(pi*x) per elementi dell'array.
|
Calcola i valori dei cos (pi*x) per elementi dell'array.
|
Calcola i valori della funzione tan(pi*x) per elementi dell'array.
|
Calcola i valori assoluti degli elementi dell'array.
|
Restituisce i numeri interi più grandi più vicini per gli elementi dell'array.
|
Restituisce i numeri interi più piccoli più vicini per gli elementi dell'array.
|
Calcola la radice quadrata di elementi dell'array.
|
Calcola i valori della funzione exp(x) per elementi dell'array.
|
Calcola i valori della funzione pow(x, potenza) per elementi dell'array.
|
Calcola i valori della funzione log(x) per elementi dell'array.
|
Calcola il logaritmo in base 2 per gli elementi dell'array.
|
Calcola il logaritmo in base 10 per gli elementi dell'array.
|
Genera un array con differenze elemento di y[i]=x[i+lag]-x[i].
|
Genera un campione casuale dagli elementi dell'array.
|
Calcola la sintesi a cinque-numeri di Tukey per gli elementi dell'array.
|
Calcola i valori minimi e massimi di elementi array.
|
Restituisce il valore minimo di tutti gli elementi dell'array.
|
Restituisce il valore massimo di tutti gli elementi dell'array.
|
Restituisce la somma degli elementi dell'array.
|
Restituisce il prodotto di elementi array.
|
Calcola la deviazione standard di elementi array.
|
Calcola la deviazione media assoluta di elementi array.
|
Calcola il valore mediano di elementi dell'array.
|
Calcola i valori medi di elementi dell'array.
|
Calcola la varianza degli elementi dell'array.
|
Calcola l'asimmetria degli elementi dell'array.
|
Calcola la curtosi degli elementi dell'array.
|
Calcola i valori del log(1+x) per elementi dell'array.
|
Calcola i valori della funzione exp(x)-1 di elementi dell'array.
|
Calcola i valori della funzione sinh(x) per elementi dell'array.
|
Calcola i valori della funzione cosh(x) per elementi dell'array.
|
Calcola i valori della funzione tanh(x) per elementi dell'array.
|
Calcola i valori della funzione arcsinh(x) per elementi dell'array.
|
Calcola i valori della funzione arccosh(x) per elementi dell'array.
|
Calcola i valori della funzione arctanh(x) per elementi dell'array.
|
Arrotonda un valore per il numero specificato di cifre nella mantissa.
|
Calcola le fila di elementi dell'array.
|
Calcola il coefficiente di correlazione di Pearson.
|
Calcola il coefficiente di correlazione di Spearman.
|
Calcola il coefficiente di correlazione di Kendall.
|
Calcola quantili campione corrispondenti alle probabilità specificata.
|
Calcola la funzione di densità di probabilità empirica per valori casuali.
|
Calcola la funzione di distribuzione cumulativa empirica per valori casuali.