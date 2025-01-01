DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaFunciones auxiliaresMathBitwiseAnd 

MathBitwiseAnd

Calcula el resultado de la operación binaria AND para las matrices indicadas.                          

bool  MathBitwiseAnd(
   const int&  array1[],  // primera matriz de valores
   const int&  array2[],  // segunda matriz de valores
   int&        result[]   // matriz de resultados
   )

Parámetros

array1[]

[in] Primera matriz de valores. 

array2[]

[in] Segunda matriz de valores.

result[]

[out] Matriz para la grabación de resultados.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.