DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaFunciones auxiliaresMathGammaIncomplete 

MathGammaIncomplete
                                                                 
 Calcula el valor de la función gamma incompleta.                                                                  

double  MathGammaIncomplete(
   double  x,          // argumento de la función
   double  alpha       // parámetro de la función
   )

Parámetros

x

[in] Argumento de la función. 

alpha

[in] Parámetro de la función gamma incompleta.

Valor devuelto

Valor de la función.