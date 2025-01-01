- MathRandomNonZero
Funções auxiliares
Grupo de funções que executam operações matemáticas básicas: cálculo da função gama, função beta, fatoriais, exponenciais, logaritmos com diferentes bases, raiz quadrada, etc.
Fornecidas possibilidades de processamento como valores numéricos separados (reais e inteiros), bem como suas matizes (com resultados registrados na matriz original ou numa separada).
Função
Descrição
Retorna um número aleatório entre 0,0 a 1,0 com vírgula flutuante.
Calcula os primeiros 4 momentos dos elementos da matriz: média, dispersão, obliquidade, curtose.
Gera um número na potência inteira especificada.
Calcula o fatorial do número inteiro especificado.
Calcula a parte integrante do número especificado ou os elementos da matriz.
Arredonda um número ou uma matriz de números para um número especificado de casas decimais.
Calcula o ângulo cuja tangente é a relação entre dois números no intervalo [-pi, pi].
Calcula o valor da função gama.
Calcula o logaritmo da função gama.
Calcula o valor da função beta.
Calcula o valor do logaritmo da função beta.
Ele calcula o valor da função beta incompleta.
Ele calcula o valor da função gama incompleta.
Calcula o coeficiente binomial.
Calcula o logaritmo do coeficiente binomial.
Calcula o valor da função hipergeométrica.
Gera uma sequência de valores com base em: o primeiro elemento, o último elemento, o passo da sequência.
Gera uma sequência de valores com base em: o primeiro elemento, o segundo elemento, o número de elementos na sequência.
Gera uma sequência repetitiva de valores.
Gera uma matriz de valores com os elementos na ordem inversa.
Compara dois matrizes de valores e retorna true, se todos os elementos são os mesmos.
Gera uma matriz apenas com valores distintos.
Função para classificação crescente.
Função para classificação decrescente.
Função de classificação.
Cria uma matiz com um rearranjo na ordem dos elementos da matriz após a classificação.
Calcula o resultado da operação binária NOT para elementos de matriz.
Calcula o resultado da operação binária AND para elementos de matriz.
Calcula o resultado da operação binária OR para elementos de matriz.
Calcula o resultado da operação binária XOR para elementos de matriz.
Calcula o resultado da operação binária SHL para elementos de matriz.
Calcula o resultado da operação binária SHR para elementos de matriz.
Gera uma matriz com o valor acumulado.
Gera uma matriz com o produto acumulado.
Gera uma matriz de valores mínimos acumulados.
Gera uma matriz de valores máximos acumulados.
Calcula o valor da função sin(x) para os elementos da matriz.
Calcula o valor da função cos(x) para os elementos da matriz.
Calcula o valor da função tan(x) para os elementos da matriz.
Calcula o valor da função arcsin(x) para os elementos da matriz.
Calcula o valor da função arccos(x) para os elementos da matriz.
Calcula o valor da função arctan(x) para os elementos da matriz.
Calcula o valor da função sin(pi*x) para os elementos da matriz.
Calcula o valor da função cos(pi*x) para os elementos da matriz.
Calcula o valor da função tan(pi*x) para os elementos da matriz.
Calcula o valor absoluto dos elementos da matriz.
Retorna o valor de número inteiro mais próximo - desde cima - para os elementos da matriz.
Retorna o valor de número inteiro mais próximo - desde baixo - para os elementos da matriz.
Calcula a raiz quadrada para os elementos da matriz.
Calcula o valor da função exp(x) para os elementos da matriz.
Calcula o valor da função pow(x, power) para os elementos da matriz.
Calcula o valor da função log(x) para os elementos da matriz.
Calcula o valor do logaritmo na base 2 para elementos da matriz.
Calcula o valor do logaritmo na base 10 para elementos da matriz.
Gera uma matriz com diferenças de elementos y[i]=x[i+lag]-x[i].
Gera uma amostragem aleatória de elementos da matriz.
Calcula o resumo de cinco números de Tukey para os elementos da matriz.
Calcula os valores mínimos e máximos dos elementos da matriz.
Retorna o valor mínimo de todos os elementos na matriz.
Retorna o valor máximo de todos os elementos da matriz.
Retorna a soma dos elementos da matriz.
Retorna o produto dos elementos da matriz.
Calcula o desvio padrão dos elementos da matriz.
Calcula o desvio médio dos elementos da matriz.
Calcula o valor de mediana dos elementos da matriz.
Calcula o valor médio dos elementos da matriz.
Calcula a dispersão dos elementos da matriz.
Calcula a obliquidade dos elementos da matriz.
Calcula a curtose dos elementos da matriz.
Calcula o valor da função de log(1+x) para os elementos da matriz.
Calcula o valor da função exp(x)-1 para os elementos da matriz.
Calcula o valor da função sinh(x) para os elementos da matriz.
Calcula o valor da função cosh(x) para os elementos da matriz.
Calcula o valor da função tanh(x) para os elementos da matriz.
Calcula o valor da função arcsinh(x) para os elementos da matriz.
Calcula o valor da função arccosh(x) para os elementos da matriz.
Calcula o valor da função arctanh(x) para os elementos da matriz.
Arredonda um valor para o número especificado de dígitos na mantissa.
Calcula a posição dos elementos da matriz.
Calcula o coeficiente de correlação de Pearson.
Calcula o coeficiente de correlação de Spearman.
Calcula o coeficiente de correlação de Kendall.
Calcula o quantis seletivos que corresponde às probabilidades definidas.
Calcula a função densidade de probabilidade empírica para os valores aleatórios.
Calcula a distribuição cumulativa empírica para os valores aleatórios.