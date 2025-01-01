DocumentaçãoSeções
Grupo de funções que executam operações matemáticas básicas: cálculo da função gama, função beta, fatoriais, exponenciais, logaritmos com diferentes bases, raiz quadrada, etc.

Fornecidas possibilidades de processamento como valores numéricos separados (reais e inteiros), bem como suas matizes (com resultados registrados na matriz original ou numa separada).  

Função

Descrição

MathRandomNonZero

Retorna um número aleatório entre 0,0 a 1,0 com vírgula flutuante.

MathMoments

Calcula os primeiros 4 momentos dos elementos da matriz: média, dispersão, obliquidade, curtose.

MathPowInt

Gera um número na potência inteira especificada.

MathFactorial

Calcula o fatorial do número inteiro especificado.

MathTrunc

Calcula a parte integrante do número especificado ou os elementos da matriz.

MathRound

Arredonda um número ou uma matriz de números para um número especificado de casas decimais.  

MathArctan2

Calcula o ângulo cuja tangente é a relação entre dois números no intervalo [-pi, pi].

MathGamma

Calcula o valor da função gama.

MathGammaLog

Calcula o logaritmo da função gama.

MathBeta

Calcula o valor da função beta.

MathBetaLog

Calcula o valor do logaritmo da função beta.

MathBetaIncomplete

Ele calcula o valor da função beta incompleta.

MathGammaIncomplete

Ele calcula o valor da função gama incompleta.

MathBinomialCoefficient

Calcula o coeficiente binomial.

MathBinomialCoefficientLog

Calcula o logaritmo do coeficiente binomial.

MathHypergeometric2F2

Calcula o valor da função hipergeométrica.

MathSequence

Gera uma sequência de valores com base em: o primeiro elemento, o último elemento, o passo da sequência.

MathSequenceByCount

Gera uma sequência de valores com base em: o primeiro elemento, o segundo elemento, o número de elementos na sequência.

MathReplicate

Gera uma sequência repetitiva de valores.

MathReverse

Gera uma matriz de valores com os elementos na ordem inversa.

MathIdentical

Compara dois matrizes de valores e retorna true, se todos os elementos são os mesmos.

MathUnique

Gera uma matriz apenas com valores distintos.

MathQuickSortAscending

Função para classificação crescente.

MathQuickSortDescending

Função para classificação decrescente.

MathQuickSort

Função de classificação.

MathOrder

Cria uma matiz com um rearranjo na ordem dos elementos da matriz após a classificação.

MathBitwiseNot

Calcula o resultado da operação binária NOT para elementos de matriz.

MathBitwiseAnd

Calcula o resultado da operação binária AND para elementos de matriz.

MathBitwiseOr

Calcula o resultado da operação binária OR para elementos de matriz.

MathBitwiseXor

Calcula o resultado da operação binária XOR para elementos de matriz.

MathBitwiseShiftL

Calcula o resultado da operação binária SHL para elementos de matriz.

MathBitwiseShiftR

Calcula o resultado da operação binária SHR para elementos de matriz.

MathCumulativeSum

Gera uma matriz com o valor acumulado.

MathCumulativeProduct

Gera uma matriz com o produto acumulado.

MathCumulativeMin

Gera uma matriz de valores mínimos acumulados.

MathCumulativeMax

Gera uma matriz de valores máximos acumulados.

MathSin

Calcula o valor da função sin(x) para os elementos da matriz.

MathCos

Calcula o valor da função cos(x) para os elementos da matriz.

MathTan

Calcula o valor da função tan(x) para os elementos da matriz.

MathArcsin

Calcula o valor da função arcsin(x) para os elementos da matriz.

MathArccos

Calcula o valor da função arccos(x) para os elementos da matriz.

MathArctan

Calcula o valor da função arctan(x) para os elementos da matriz.

MathSinPi

Calcula o valor da função sin(pi*x) para os elementos da matriz.

MathCosPi

Calcula o valor da função cos(pi*x) para os elementos da matriz.

MathTanPi

Calcula o valor da função tan(pi*x) para os elementos da matriz.

MathAbs

Calcula o valor absoluto dos elementos da matriz.

MathCeil

Retorna o valor de número inteiro mais próximo - desde cima - para os elementos da matriz.

MathFloor

Retorna o valor de número inteiro mais próximo - desde baixo - para os elementos da matriz.

MathSqrt

Calcula a raiz quadrada para os elementos da matriz.

MathExp

Calcula o valor da função exp(x) para os elementos da matriz.

MathPow

Calcula o valor da função pow(x, power) para os elementos da matriz.

MathLog

Calcula o valor da função log(x) para os elementos da matriz.

MathLog2

Calcula o valor do logaritmo na base 2 para elementos da matriz.

MathLog10

Calcula o valor do logaritmo na base 10 para elementos da matriz.

MathDifference

Gera uma matriz com diferenças de elementos y[i]=x[i+lag]-x[i].

MathSample

Gera uma amostragem aleatória de elementos da matriz.

MathTukeySummary

Calcula o resumo de cinco números de Tukey para os elementos da matriz.

MathRange

Calcula os valores mínimos e máximos dos elementos da matriz.

MathMin

Retorna o valor mínimo de todos os elementos na matriz.

MathMax

Retorna o valor máximo de todos os elementos da matriz.

MathSum

Retorna a soma dos elementos da matriz.

MathProduct

Retorna o produto dos elementos da matriz.

MathStandardDeviation

Calcula o desvio padrão dos elementos da matriz.

MathAverageDeviation

Calcula o desvio médio dos elementos da matriz.

MathMedian

Calcula o valor de mediana dos elementos da matriz.

MathMean

Calcula o valor médio dos elementos da matriz.

MathVariance

Calcula a dispersão dos elementos da matriz.

MathSkewness

Calcula a obliquidade dos elementos da matriz.

MathKurtosis

Calcula a curtose dos elementos da matriz.

MathLog1p

Calcula o valor da função de log(1+x) para os elementos da matriz.

MathExpm1

Calcula o valor da função exp(x)-1 para os elementos da matriz.

MathSinh

Calcula o valor da função sinh(x) para os elementos da matriz.

MathCosh

Calcula o valor da função cosh(x) para os elementos da matriz.

MathTanh

Calcula o valor da função tanh(x) para os elementos da matriz.

MathArcsinh

Calcula o valor da função arcsinh(x) para os elementos da matriz.

MathArccosh

Calcula o valor da função arccosh(x) para os elementos da matriz.

MathArctanh

Calcula o valor da função arctanh(x) para os elementos da matriz.

MathSignif

Arredonda um valor para o número especificado de dígitos na mantissa.

MathRank

Calcula a posição dos elementos da matriz.

MathCorrelationPearson

Calcula o coeficiente de correlação de Pearson.

MathCorrelationSpearman

Calcula o coeficiente de correlação de Spearman.

MathCorrelationKendall

Calcula o coeficiente de correlação de Kendall.

MathQuantile

Calcula o quantis seletivos que corresponde às probabilidades definidas.

MathProbabilityDensityEmpirical

Calcula a função densidade de probabilidade empírica para os valores aleatórios.

MathCumulativeDistributionEmpirical

Calcula a distribuição cumulativa empírica para os valores aleatórios.