MathRandomNonZero Retorna um número aleatório entre 0,0 a 1,0 com vírgula flutuante.

MathMoments Calcula os primeiros 4 momentos dos elementos da matriz: média, dispersão, obliquidade, curtose.

MathPowInt Gera um número na potência inteira especificada.

MathFactorial Calcula o fatorial do número inteiro especificado.

MathTrunc Calcula a parte integrante do número especificado ou os elementos da matriz.

MathRound Arredonda um número ou uma matriz de números para um número especificado de casas decimais.

MathArctan2 Calcula o ângulo cuja tangente é a relação entre dois números no intervalo [-pi, pi].

MathGamma Calcula o valor da função gama.

MathGammaLog Calcula o logaritmo da função gama.

MathBeta Calcula o valor da função beta.

MathBetaLog Calcula o valor do logaritmo da função beta.

MathBetaIncomplete Ele calcula o valor da função beta incompleta.

MathGammaIncomplete Ele calcula o valor da função gama incompleta.

MathBinomialCoefficient Calcula o coeficiente binomial.

MathBinomialCoefficientLog Calcula o logaritmo do coeficiente binomial.

MathHypergeometric2F2 Calcula o valor da função hipergeométrica.

MathSequence Gera uma sequência de valores com base em: o primeiro elemento, o último elemento, o passo da sequência.

MathSequenceByCount Gera uma sequência de valores com base em: o primeiro elemento, o segundo elemento, o número de elementos na sequência.

MathReplicate Gera uma sequência repetitiva de valores.

MathReverse Gera uma matriz de valores com os elementos na ordem inversa.

MathIdentical Compara dois matrizes de valores e retorna true, se todos os elementos são os mesmos.

MathUnique Gera uma matriz apenas com valores distintos.

MathQuickSortAscending Função para classificação crescente.

MathQuickSortDescending Função para classificação decrescente.

MathQuickSort Função de classificação.

MathOrder Cria uma matiz com um rearranjo na ordem dos elementos da matriz após a classificação.

MathBitwiseNot Calcula o resultado da operação binária NOT para elementos de matriz.

MathBitwiseAnd Calcula o resultado da operação binária AND para elementos de matriz.

MathBitwiseOr Calcula o resultado da operação binária OR para elementos de matriz.

MathBitwiseXor Calcula o resultado da operação binária XOR para elementos de matriz.

MathBitwiseShiftL Calcula o resultado da operação binária SHL para elementos de matriz.

MathBitwiseShiftR Calcula o resultado da operação binária SHR para elementos de matriz.

MathCumulativeSum Gera uma matriz com o valor acumulado.

MathCumulativeProduct Gera uma matriz com o produto acumulado.

MathCumulativeMin Gera uma matriz de valores mínimos acumulados.

MathCumulativeMax Gera uma matriz de valores máximos acumulados.

MathSin Calcula o valor da função sin(x) para os elementos da matriz.

MathCos Calcula o valor da função cos(x) para os elementos da matriz.

MathTan Calcula o valor da função tan(x) para os elementos da matriz.

MathArcsin Calcula o valor da função arcsin(x) para os elementos da matriz.

MathArccos Calcula o valor da função arccos(x) para os elementos da matriz.

MathArctan Calcula o valor da função arctan(x) para os elementos da matriz.

MathSinPi Calcula o valor da função sin(pi*x) para os elementos da matriz.

MathCosPi Calcula o valor da função cos(pi*x) para os elementos da matriz.

MathTanPi Calcula o valor da função tan(pi*x) para os elementos da matriz.

MathAbs Calcula o valor absoluto dos elementos da matriz.

MathCeil Retorna o valor de número inteiro mais próximo - desde cima - para os elementos da matriz.

MathFloor Retorna o valor de número inteiro mais próximo - desde baixo - para os elementos da matriz.

MathSqrt Calcula a raiz quadrada para os elementos da matriz.

MathExp Calcula o valor da função exp(x) para os elementos da matriz.

MathPow Calcula o valor da função pow(x, power) para os elementos da matriz.

MathLog Calcula o valor da função log(x) para os elementos da matriz.

MathLog2 Calcula o valor do logaritmo na base 2 para elementos da matriz.

MathLog10 Calcula o valor do logaritmo na base 10 para elementos da matriz.

MathDifference Gera uma matriz com diferenças de elementos y[i]=x[i+lag]-x[i].

MathSample Gera uma amostragem aleatória de elementos da matriz.

MathTukeySummary Calcula o resumo de cinco números de Tukey para os elementos da matriz.

MathRange Calcula os valores mínimos e máximos dos elementos da matriz.

MathMin Retorna o valor mínimo de todos os elementos na matriz.

MathMax Retorna o valor máximo de todos os elementos da matriz.

MathSum Retorna a soma dos elementos da matriz.

MathProduct Retorna o produto dos elementos da matriz.

MathStandardDeviation Calcula o desvio padrão dos elementos da matriz.

MathAverageDeviation Calcula o desvio médio dos elementos da matriz.

MathMedian Calcula o valor de mediana dos elementos da matriz.

MathMean Calcula o valor médio dos elementos da matriz.

MathVariance Calcula a dispersão dos elementos da matriz.

MathSkewness Calcula a obliquidade dos elementos da matriz.

MathKurtosis Calcula a curtose dos elementos da matriz.

MathLog1p Calcula o valor da função de log(1+x) para os elementos da matriz.

MathExpm1 Calcula o valor da função exp(x)-1 para os elementos da matriz.

MathSinh Calcula o valor da função sinh(x) para os elementos da matriz.

MathCosh Calcula o valor da função cosh(x) para os elementos da matriz.

MathTanh Calcula o valor da função tanh(x) para os elementos da matriz.

MathArcsinh Calcula o valor da função arcsinh(x) para os elementos da matriz.

MathArccosh Calcula o valor da função arccosh(x) para os elementos da matriz.

MathArctanh Calcula o valor da função arctanh(x) para os elementos da matriz.

MathSignif Arredonda um valor para o número especificado de dígitos na mantissa.

MathRank Calcula a posição dos elementos da matriz.

MathCorrelationPearson Calcula o coeficiente de correlação de Pearson.

MathCorrelationSpearman Calcula o coeficiente de correlação de Spearman.

MathCorrelationKendall Calcula o coeficiente de correlação de Kendall.

MathQuantile Calcula o quantis seletivos que corresponde às probabilidades definidas.

MathProbabilityDensityEmpirical Calcula a função densidade de probabilidade empírica para os valores aleatórios.