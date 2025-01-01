DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaFunciones auxiliaresMathReplicate 

MathReplicate

Forma una secuencia repetida de valores.

Versión para trabajar con valores reales:

bool  MathReplicate(
   const double&  array[],    // matriz de valores
   const int      count,      // número de repeticiones
   double&        result[]    // matriz de resultados
   )

Versión para trabajar con valores enteros:          

bool  MathReplicate(
   const int&     array[],    // matriz de valores
   const int      count,      // número de repeticiones
   int&           result[]    // matriz de resultados
   )

Parámetros

array[]

[in] Matriz para generar la secuencia.

count

[in] Número de repeticiones de la matriz en la secuencia. 

result[]

[out] Matriz para grabar la secuencia. 

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.