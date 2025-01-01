MathReplicate

Forma una secuencia repetida de valores.

Versión para trabajar con valores reales:

bool MathReplicate(

const double& array[],

const int count,

double& result[]

)

Versión para trabajar con valores enteros:

bool MathReplicate(

const int& array[],

const int count,

int& result[]

)

Parámetros

array[]

[in] Matriz para generar la secuencia.

count

[in] Número de repeticiones de la matriz en la secuencia.

result[]

[out] Matriz para grabar la secuencia.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.