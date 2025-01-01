ドキュメントセクション
ガンマ関数、ベータ関数、階乗、指数関数、異なる基底を持つ対数、平方根などの基本的な数学演算を実行する関数のグループです。

これらは、個々の数値（実数と整数）と値の配列（別々の配列または元の配列への結果の出力）を処理する機能を備えています。  

関数

説明

MathRandomNonZero

0.0〜1.0の浮動小数点数を持つ乱数を返します。

MathMoments

配列要素の最初の四次モーメント（平均、分散、歪度、尖度）を計算します。

MathPowInt

数を指定された整数乗まで引き上げます。

MathFactorial

指定された整数の階乗を計算します。

MathTrunc

指定された数値や配列要素の整数部分を計算します。

MathRound

数値または数値の配列を指定された小数点以下桁数に丸めます。  

MathArctan2

接線が[-pi、pi]の範囲にある指定された2つの数値の比率に等しい角度を計算します。

MathGamma

ガンマ関数の値を計算します。

MathGammaLog

ガンマ関数の対数を計算します。

MathBeta

ベータ関数の値を計算します。

MathBetaLog

ベータ関数の対数を計算します。

MathBetaIncomplete

不完全ベータ関数の値を計算します。

MathGammaIncomplete

不完全ガンマ関数の値を計算します。

MathBinomialCoefficient

二項係数を計算します。

MathBinomialCoefficientLog

二項係数の対数を計算します。

MathHypergeometric2F2

超幾何関数の値を計算します。

MathSequence

最初の要素、最後の要素、シーケンスのステップの値に基づいてシーケンスを生成します。

MathSequenceByCount

最初の要素、最後の要素、シーケンスの要素数に基づいてシーケンスを生成します。

MathReplicate

繰り返し値のシーケンスを生成します。

MathReverse

要素を逆順にした値の配列を生成します。

MathIdentical

2つの値の配列を比較し、すべての要素が一致する場合はtrueを返します。

MathUnique

一意の値のみを持つ配列を生成します。

MathQuickSortAscending

昇順で並べ替える関数です。

MathQuickSortDescending

降順で並べ替える関数です。

MathQuickSort

並べ替え関数です。

MathOrder

並べ替え後の配列要素の順番に従った順列を持つ配列を生成します。

MathBitwiseNot

配列要素のビット単位NOT演算の結果を計算します。

MathBitwiseAnd

配列要素のビット単位AND演算の結果を計算します。

MathBitwiseOr

配列要素のビット単位AND演算の結果を計算します。

MathBitwiseXor

配列要素のビット単位XOR演算の結果を計算します。

MathBitwiseShiftL

配列要素のビット単位SHL演算の結果を計算します。

MathBitwiseShiftR

配列要素のビット単位SHR演算の結果を計算します。

MathCumulativeSum

累積合計で配列を生成します。

MathCumulativeProduct

累積積で配列を生成します。

MathCumulativeMin

累積最小値で配列を生成します。

MathCumulativeMax

累積最大値で配列を生成します。

MathSin

配列要素のsin(x)関数の値を計算します。

MathCos

配列要素のcos(x)関数の値を計算します。

MathTan

配列要素のtan(x)関数の値を計算します。

MathArcsin

配列要素のarcsin(x)関数の値を計算します。

MathArccos

配列要素のarccos(x)関数の値を計算します。

MathArctan

配列要素のarctan(x)関数の値を計算します。

MathSinPi

配列要素のsin(pi*x) 関数の値を計算します。

MathCosPi

配列要素のcos(pi*x) 関数の値を計算します。

MathTanPi

配列要素のtan(pi*x) 関数の値を計算します。

MathAbs

配列要素の絶対値を計算します。

MathCeil

配列要素が最も近い値に切り上げられた場合の整数値を返します。

MathFloor

配列要素が最も近い値に切り下げられた場合の整数値を返します。

MathSqrt

配列要素の平方根を計算します。

MathExp

配列要素のexp(x)関数の値を計算します。

MathPow

配列要素のpow(x, power)関数の値を計算します。

MathLog

配列要素のlog(x)関数の値を計算します。

MathLog2

配列要素の2を底とする対数を計算します。

MathLog10

配列要素の10を底とする対数を計算します。

MathDifference

要素の差がy[i]=x[i+lag]-x[i]の配列を生成します。

MathSample

配列要素からランダムサンプルを生成します。

MathTukeySummary

配列要素のTukeyの五数要約を計算します。

MathRange

配列要素の最小値と最大値を計算します。

MathMin

すべての配列要素の最小値を返します。

MathMax

すべての配列要素の最大値を返します。

MathSum

配列要素の和を返します。

MathProduct

配列要素の積を返します。

MathStandardDeviation

配列要素の標準偏差を計算します。

MathAverageDeviation

配列要素の平均絶対偏差を計算します。

MathMedian

配列要素の中央値を計算します。

MathMean

配列要素の平均値を計算します。

MathVariance

配列要素の分散を計算します。

MathSkewness

配列要素の歪度を計算します。

MathKurtosis

配列要素の尖度を計算します。

MathLog1p

配列要素の log(1+x)関数の値を計算します。

MathExpm1

配列要素のexp(x)-1関数の値を計算します。

MathSinh

配列要素のsinh(x)関数の値を計算します。

MathCosh

配列要素のcosh(x)関数の値を計算します。

MathTanh

配列要素のtanh(x)関数の値を計算します。

MathArcsinh

配列要素のarcsinh(x)関数の値を計算します。

MathArccosh

配列要素のarccosh(x)関数の値を計算します。

MathArctanh

配列要素のarctanh(x)関数の値を計算します。

MathSignif

値を指定された仮数の桁数を持つ値に丸めます。

MathRank

配列要素のランクを計算します。

MathCorrelationPearson

ピアソンの相関係数を計算します。

MathCorrelationSpearman

スピアマンの相関係数を計算します。

MathCorrelationKendall

ケンドールの相関係数を計算します。

MathQuantile

指定された確率に対応するサンプルの分位数を計算します。

MathProbabilityDensityEmpirical

乱数に対する経験的確率密度関数を計算します。

MathCumulativeDistributionEmpirical

乱数に対する経験的な累積分布関数を計算します。