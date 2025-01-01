- MathRandomNonZero
サブ関数
ガンマ関数、ベータ関数、階乗、指数関数、異なる基底を持つ対数、平方根などの基本的な数学演算を実行する関数のグループです。
これらは、個々の数値（実数と整数）と値の配列（別々の配列または元の配列への結果の出力）を処理する機能を備えています。
|
関数
|
説明
|
0.0〜1.0の浮動小数点数を持つ乱数を返します。
|
配列要素の最初の四次モーメント（平均、分散、歪度、尖度）を計算します。
|
数を指定された整数乗まで引き上げます。
|
指定された整数の階乗を計算します。
|
指定された数値や配列要素の整数部分を計算します。
|
数値または数値の配列を指定された小数点以下桁数に丸めます。
|
接線が[-pi、pi]の範囲にある指定された2つの数値の比率に等しい角度を計算します。
|
ガンマ関数の値を計算します。
|
ガンマ関数の対数を計算します。
|
ベータ関数の値を計算します。
|
ベータ関数の対数を計算します。
|
不完全ベータ関数の値を計算します。
|
不完全ガンマ関数の値を計算します。
|
二項係数を計算します。
|
二項係数の対数を計算します。
|
超幾何関数の値を計算します。
|
最初の要素、最後の要素、シーケンスのステップの値に基づいてシーケンスを生成します。
|
最初の要素、最後の要素、シーケンスの要素数に基づいてシーケンスを生成します。
|
繰り返し値のシーケンスを生成します。
|
要素を逆順にした値の配列を生成します。
|
2つの値の配列を比較し、すべての要素が一致する場合はtrueを返します。
|
一意の値のみを持つ配列を生成します。
|
昇順で並べ替える関数です。
|
降順で並べ替える関数です。
|
並べ替え関数です。
|
並べ替え後の配列要素の順番に従った順列を持つ配列を生成します。
|
配列要素のビット単位NOT演算の結果を計算します。
|
配列要素のビット単位AND演算の結果を計算します。
|
配列要素のビット単位AND演算の結果を計算します。
|
配列要素のビット単位XOR演算の結果を計算します。
|
配列要素のビット単位SHL演算の結果を計算します。
|
配列要素のビット単位SHR演算の結果を計算します。
|
累積合計で配列を生成します。
|
累積積で配列を生成します。
|
累積最小値で配列を生成します。
|
累積最大値で配列を生成します。
|
配列要素のsin(x)関数の値を計算します。
|
配列要素のcos(x)関数の値を計算します。
|
配列要素のtan(x)関数の値を計算します。
|
配列要素のarcsin(x)関数の値を計算します。
|
配列要素のarccos(x)関数の値を計算します。
|
配列要素のarctan(x)関数の値を計算します。
|
配列要素のsin(pi*x) 関数の値を計算します。
|
配列要素のcos(pi*x) 関数の値を計算します。
|
配列要素のtan(pi*x) 関数の値を計算します。
|
配列要素の絶対値を計算します。
|
配列要素が最も近い値に切り上げられた場合の整数値を返します。
|
配列要素が最も近い値に切り下げられた場合の整数値を返します。
|
配列要素の平方根を計算します。
|
配列要素のexp(x)関数の値を計算します。
|
配列要素のpow(x, power)関数の値を計算します。
|
配列要素のlog(x)関数の値を計算します。
|
配列要素の2を底とする対数を計算します。
|
配列要素の10を底とする対数を計算します。
|
要素の差がy[i]=x[i+lag]-x[i]の配列を生成します。
|
配列要素からランダムサンプルを生成します。
|
配列要素のTukeyの五数要約を計算します。
|
配列要素の最小値と最大値を計算します。
|
すべての配列要素の最小値を返します。
|
すべての配列要素の最大値を返します。
|
配列要素の和を返します。
|
配列要素の積を返します。
|
配列要素の標準偏差を計算します。
|
配列要素の平均絶対偏差を計算します。
|
配列要素の中央値を計算します。
|
配列要素の平均値を計算します。
|
配列要素の分散を計算します。
|
配列要素の歪度を計算します。
|
配列要素の尖度を計算します。
|
配列要素の log(1+x)関数の値を計算します。
|
配列要素のexp(x)-1関数の値を計算します。
|
配列要素のsinh(x)関数の値を計算します。
|
配列要素のcosh(x)関数の値を計算します。
|
配列要素のtanh(x)関数の値を計算します。
|
配列要素のarcsinh(x)関数の値を計算します。
|
配列要素のarccosh(x)関数の値を計算します。
|
配列要素のarctanh(x)関数の値を計算します。
|
値を指定された仮数の桁数を持つ値に丸めます。
|
配列要素のランクを計算します。
|
ピアソンの相関係数を計算します。
|
スピアマンの相関係数を計算します。
|
ケンドールの相関係数を計算します。
|
指定された確率に対応するサンプルの分位数を計算します。
|
乱数に対する経験的確率密度関数を計算します。
|
乱数に対する経験的な累積分布関数を計算します。