DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaFunciones auxiliaresMathVariance 

MathVariance

La función calcula la varianza (segundo momento) de los elementos de la matriz.

double  MathVariance(
   const double&  array[]   // matriz de valores
   )

Parámetros

array[]

[in] Matriz de valores. 

Valor devuelto

Valor de la varianza.