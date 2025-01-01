DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 Biblioteca estándar Matemáticas Estadística Funciones auxiliares MathCumulativeSum 

MathCumulativeSum

Forma una matriz con la suma acumulada.  

Versión con grabación de los resultados en una nueva matriz:                                          

bool  MathCumulativeSum(
   const double&  array[],   // matriz de valores
   double&        result[]   // matriz de resultados
   )

Versión con grabación de los resultados en la matriz original:                                          

bool  MathCumulativeSum(
   double&        array[]    // matriz de valores
   )

Parámetros

array[]

[in] Matriz de valores. 

array[]

[out] Matriz de valores de salida.

result[]

[out] Matriz de valores de salida. 

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.