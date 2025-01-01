MathBitwiseNot

Calcula el resultado de la operación binaria NOT para los elementos de la matriz.

Versión con grabación de los resultados en una nueva matriz:

bool MathBitwiseNot(

const int& array[],

int& result[]

)

Versión con grabación de los resultados en la matriz original:

bool MathBitwiseNot(

int& array[]

)

Parámetros

array[]

[in] Matriz de valores.

array[]

[out] Matriz de valores de salida.

result[]

[out] Matriz de valores de salida.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.