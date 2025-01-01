DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaFunciones auxiliaresMathBitwiseNot 

MathBitwiseNot

Calcula el resultado de la operación binaria NOT para los elementos de la matriz.

Versión con grabación de los resultados en una nueva matriz:

bool  MathBitwiseNot(
   const int&  array[],   // matriz de valores
   int&        result[]   // matriz de resultados
   )

Versión con grabación de los resultados en la matriz original:

bool  MathBitwiseNot(
   int&        array[]    // matriz de valores
   )

Parámetros

array[]

[in] Matriz de valores. 

array[]

[out] Matriz de valores de salida. 

result[]

[out] Matriz de valores de salida.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.