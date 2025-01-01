MathCorrelationSpearman

Calcula el coeficiente de correlación de Spearman.

Versión para trabajar con matrices de valores reales:

bool MathCorrelationSpearman(

const double& array1[],

const double& array2[],

double& r

)

Versión para trabajar con matrices de valores enteros:

bool MathCorrelationSpearman(

const int& array1[],

const int& array2[],

double& r

)

Parámetros

array1[]

[in] Primera matriz de valores.

array2[]

[in] Segunda matriz de valores.

r

[out] Variable para grabar el coeficiente de correlación.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.