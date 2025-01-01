DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaFunciones auxiliaresMathCorrelationSpearman 

MathCorrelationSpearman

Calcula el coeficiente de correlación de Spearman.

Versión para trabajar con matrices de valores reales:

bool  MathCorrelationSpearman(
   const double&  array1[],  // primera matriz de valores
   const double&  array2[],  // segunda matriz de valores
   double&        r          // coeficiente de correlación
   )

Versión para trabajar con matrices de valores enteros:

bool  MathCorrelationSpearman(
   const int&     array1[],   // primera matriz de valores
   const int&     array2[],   // segunda matriz de valores
   double&        r           // coeficiente de correlación
   )

Parámetros

array1[]

[in] Primera matriz de valores. 

array2[]

[in] Segunda matriz  de valores. 

r

[out] Variable para grabar el coeficiente de correlación.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.