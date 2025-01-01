DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaFunciones auxiliaresMathTrunc 

MathTrunc

Calcula la parte entera de una cifra dada o de los elementos de la matriz.  

Versión para trabajar con un número de precisión doble con coma flotante:

double  MathTrunc(
   const double   x          // valor del número
   )

Valor devuelto

Parte entera del número indicado.

Versión para trabajar con una matriz de números de precisión doble con coma flotante: Los resultados se graban en una nueva matriz:

bool  MathTrunc(
   const double&  array[],   // matriz de valores
   double&        result[]   // matriz de resultados
   )

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.

Versión para trabajar con una matriz de números de precisión doble con coma flotante: Los resultados se graban en esta misma matriz:

bool  MathTrunc(
   double&        array[]    // matriz de valores
   )

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.

Parámetros

x

[in]  Número de precisión doble con coma flotante, cuya parte entera hay que obtener.

array[]

[in] Matriz de números de precisión doble con coma flotante, cuya parte entera hay que obtener.

array[]

[out] Matriz de valores de salida.

result[]

[out] Matriz de valores de salida.