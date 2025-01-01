MathRandomNonZero Gibt eine zufällige Gleitkommazahl im Bereich von 0.0 bis 1.0 zurück.

MathMoments Berechnet die ersten 4 Momente der Elemente eines Arrays: Mittelwert, Varianz, Schiefe und Kurtosis.

MathPowInt Erhebt eine Zahl in eine angegebene Potenz.

MathFactorial Berechnet die Fakultät einer ganzen Zahl.

MathTrunc Berechnet den ganzzahligen Teil der angegeben Zahl oder der Elemente eines Arrays.

MathRound Rundet eine Zahl oder ein Array auf die angegebene kommastelle ab.

MathArctan2 Berechnet den Winkel, dessen Tangens der Relation zwei angegebener Zahlen aus dem Bereich [-pi, pi] gleich ist.

MathGamma Berechnet den Wert der Gammafunktion.

MathGammaLog Berechnet den Logarithmus der Gammafunktion.

MathBeta Berechnet den Wert der Betafunktion.

MathBetaLog Berechnet den Logarithmus der Betafunktion.

MathBetaIncomplete Berechnet den Wert der unvollständigen Betafunktion.

MathGammaIncomplete Berechnet den Wert der unvollständigen Gammafunktion.

MathBinomialCoefficient Berechnet den Binomialkoeffizienten.

MathBinomialCoefficientLog Berechnet den Logarithmus des Binomialkoeffizienten.

MathHypergeometric2F2 Berechnet den Wert der hypergeometrischen Funktion.

MathSequence Bildet eine Sequenz von den folgenden Werten: erstes Element, letztes Element, Schritt der Sequenz.

MathSequenceByCount Bildet eine Sequenz von den folgenden Werten: erstes Element, letztes Element, Anzahl der Elemente in der Sequenz.

MathReplicate Berechnet eine sich wiederholende Sequenz von Werten.

MathReverse Bildet ein Array der Werte mit der umgekehrten Reihenfolge der Elemente.

MathIdentical Vergleicht zwei Arrays der Werte und gibt true zurück, wenn alle Elemente miteinander übereinstimmen.

MathUnique Bildet ein Array nur mit sich nicht wiederholenden Werten.

MathQuickSortAscending Funktion für die aufsteigende Sortierung.

MathQuickSortDescending Funktion für die absteigende Sortierung.

MathQuickSort Funktion für Sortierung.

MathOrder Bildet ein Array mit der Umordnung entsprechend der Reihenfolge der Elemente des Arrays nach Sortierung.

MathBitwiseNot Berechnet das Ergebnis der binären Operation NOT für die Elemente eines Arrays.

MathBitwiseAnd Berechnet das Ergebnis der binären Operation AND für die Elemente eines Arrays.

MathBitwiseOr Berechnet das Ergebnis der binären Operation OR für die Elemente eines Arrays.

MathBitwiseXor Berechnet das Ergebnis der binären Operation OR für die Elemente eines Arrays.

MathBitwiseShiftL Berechnet das Ergebnis der binären Operation SHL für die Elemente eines Arrays.

MathBitwiseShiftR Berechnet das Ergebnis der binären Operation SHR für die Elemente eines Arrays.

MathCumulativeSum Bildet ein Array mit kumulierter Summe.

MathCumulativeProduct Bildet ein Array mit kumuliertem Produkt.

MathCumulativeMin Bildet ein Array mit kumulierten Minima.

MathCumulativeMax Bildet ein Array mit kumulierten Maxima.

MathSin Berechnet den Wert der sin(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.

MathCos Berechnet den Wert der cos(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.

MathTan Berechnet den Wert der tan(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.

MathArcsin Berechnet den Wert der arcsin(x) Funktion für Elemente eines Arrays.

MathArccos Berechnet den Wert der arccos(x) Funktion für Elemente eines Arrays.

MathArctan Berechnet den Wert der arctan(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.

MathSinPi Berechnet den Wert der sin(pi*x) Funktion für die Elemente eines Arrays.

MathCosPi Berechnet den Wert der cos(pi*x) Funktion für die Elemente eines Arrays.

MathTanPi Berechent den Wert der tan(pi*x) Funktion für die Elemente eines Arrays.

MathAbs Berechnet den absoluten Wert der Elemente eines Arrays.

MathCeil Gibt den nächsten größten ganzzahligen Wert für die Elemente des Arrays.

MathFloor Gibt den nächsten kleinsten ganzzahligen Wert für die Elemente eines Arrays.

MathSqrt Berechnet Quadratwurzel für die Elemente eines Arrays.

MathExp Berechnet die Werte der exp(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.

MathPow Berechnet den Wert der pow(x, power) Funktion für die Elemente eines Arrays.

MathLog Berechnet den Wert der log(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.

MathLog2 Berechnet den Wert des Logarithmus mit der Basis 2 für die Elemente eines Arrays.

MathLog10 Berechnet den Wert des Logarithmus mit der Basis 10 für die Elemente eines Arrays.

MathDifference Bildet ein Array mit der Differenz der Elemente y[i]=x[i+lag]-x[i].

MathSample Macht eine zufällige Stichprobe der Elemente eines Arrays.

MathTukeySummary Berechnet die Fünf-Punkte-Zusammenfassung nach Tukey für die Elemente eines Arrays.

MathRange Berechnet minimale und maximale Werte der Elemente eines Arrays.

MathMin Gibt den minimalen Wert unter allen Elementen eines Arrays zurück.

MathMax Gibt den maximalen Wert unter allen Elementen eines Arrays zurück.

MathSum Gibt die Summe der Elemente eines Arrays zurück.

MathProduct Gibt das Produkt der Elemente eines Arrays zurück.

MathStandardDeviation Berechnet die Standardabweichung für die Elemente eines Arrays.

MathAverageDeviation Berechnet die durchschnittliche Abweichung der Elemente eines Arrays.

MathMedian Berechnet den Medianwert der Elemente eines Arrays.

MathMean Berechnet den Mittelwert der Elemente eines Arrays.

MathVariance Berechnet die Varianz der Elemente eines Arrays.

MathSkewness Berechnet die Schiefe der Elemente eines Arrays.

MathKurtosis Berechnet die Kurtosis der Elemente eines Arrays.

MathLog1p Berechnet den Wert der log(1+x) Funktion für die Elemente eines Arrays.

MathExpm1 Berechnet den Wert der exp(x)-1 Funktion für die Elemente eines Arrays.

MathSinh Berechnet den Wert der sinh(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.

MathCosh Berechnet den Wert der cosh(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.

MathTanh Berechnet den Wert der tanh(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.

MathArcsinh Berechnet den Wert der arcsinh(x) Funktion für die Elemente массива.

MathArccosh Berechnet den Wert der arccosh(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.

MathArctanh Berechnet den Wert der arctanh(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.

MathSignif Rundet den Wert auf die angegebene Anzahl der Kommastellen in der Mantisse ab.

MathRank Berechnet Ränge der Elemente eines Arrays.

MathCorrelationPearson Berechnet den Korrelationskoeffizienten nach Pearson.

MathCorrelationSpearman Berechnet den Korrelationskoeffizienten nach Spearman.

MathCorrelationKendall Berechnet den Korrelationskoeffizienten nach Kendall.

MathQuantile Berechnet Stichprobenquantile, die den angegebenen Wahrscheinlichkeiten entsprechen.

MathProbabilityDensityEmpirical Berechnet die empirische Dichte für zufällige Werte.