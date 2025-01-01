- MathRandomNonZero
Hilfsfunktionen
Eine Gruppe der Funktionen, die die grundlegenden mathematischen Operationen ausführen: Berechnung der Gamma-Funktion, Beta-Funktion, Fakultät, Exponentialfunktion, Logarithmen mit unterschiedlicher Basis, Quadratwurzel u.Ä.
Es ist möglich, sowohl einzelne Werte (reelle und ganzzahlige), als auch Arrays dieser Werte zu verarbeiten (und die Ergebnisse in ein separates oder in das Quell-Array auszugeben).
|
Funktion
|
Beschreibung
|
Gibt eine zufällige Gleitkommazahl im Bereich von 0.0 bis 1.0 zurück.
|
Berechnet die ersten 4 Momente der Elemente eines Arrays: Mittelwert, Varianz, Schiefe und Kurtosis.
|
Erhebt eine Zahl in eine angegebene Potenz.
|
Berechnet die Fakultät einer ganzen Zahl.
|
Berechnet den ganzzahligen Teil der angegeben Zahl oder der Elemente eines Arrays.
|
Rundet eine Zahl oder ein Array auf die angegebene kommastelle ab.
|
Berechnet den Winkel, dessen Tangens der Relation zwei angegebener Zahlen aus dem Bereich [-pi, pi] gleich ist.
|
Berechnet den Wert der Gammafunktion.
|
Berechnet den Logarithmus der Gammafunktion.
|
Berechnet den Wert der Betafunktion.
|
Berechnet den Logarithmus der Betafunktion.
|
Berechnet den Wert der unvollständigen Betafunktion.
|
Berechnet den Wert der unvollständigen Gammafunktion.
|
Berechnet den Binomialkoeffizienten.
|
Berechnet den Logarithmus des Binomialkoeffizienten.
|
Berechnet den Wert der hypergeometrischen Funktion.
|
Bildet eine Sequenz von den folgenden Werten: erstes Element, letztes Element, Schritt der Sequenz.
|
Bildet eine Sequenz von den folgenden Werten: erstes Element, letztes Element, Anzahl der Elemente in der Sequenz.
|
Berechnet eine sich wiederholende Sequenz von Werten.
|
Bildet ein Array der Werte mit der umgekehrten Reihenfolge der Elemente.
|
Vergleicht zwei Arrays der Werte und gibt true zurück, wenn alle Elemente miteinander übereinstimmen.
|
Bildet ein Array nur mit sich nicht wiederholenden Werten.
|
Funktion für die aufsteigende Sortierung.
|
Funktion für die absteigende Sortierung.
|
Funktion für Sortierung.
|
Bildet ein Array mit der Umordnung entsprechend der Reihenfolge der Elemente des Arrays nach Sortierung.
|
Berechnet das Ergebnis der binären Operation NOT für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet das Ergebnis der binären Operation AND für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet das Ergebnis der binären Operation OR für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet das Ergebnis der binären Operation OR für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet das Ergebnis der binären Operation SHL für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet das Ergebnis der binären Operation SHR für die Elemente eines Arrays.
|
Bildet ein Array mit kumulierter Summe.
|
Bildet ein Array mit kumuliertem Produkt.
|
Bildet ein Array mit kumulierten Minima.
|
Bildet ein Array mit kumulierten Maxima.
|
Berechnet den Wert der sin(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den Wert der cos(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den Wert der tan(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den Wert der arcsin(x) Funktion für Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den Wert der arccos(x) Funktion für Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den Wert der arctan(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den Wert der sin(pi*x) Funktion für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den Wert der cos(pi*x) Funktion für die Elemente eines Arrays.
|
Berechent den Wert der tan(pi*x) Funktion für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den absoluten Wert der Elemente eines Arrays.
|
Gibt den nächsten größten ganzzahligen Wert für die Elemente des Arrays.
|
Gibt den nächsten kleinsten ganzzahligen Wert für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet Quadratwurzel für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet die Werte der exp(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den Wert der pow(x, power) Funktion für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den Wert der log(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den Wert des Logarithmus mit der Basis 2 für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den Wert des Logarithmus mit der Basis 10 für die Elemente eines Arrays.
|
Bildet ein Array mit der Differenz der Elemente y[i]=x[i+lag]-x[i].
|
Macht eine zufällige Stichprobe der Elemente eines Arrays.
|
Berechnet die Fünf-Punkte-Zusammenfassung nach Tukey für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet minimale und maximale Werte der Elemente eines Arrays.
|
Gibt den minimalen Wert unter allen Elementen eines Arrays zurück.
|
Gibt den maximalen Wert unter allen Elementen eines Arrays zurück.
|
Gibt die Summe der Elemente eines Arrays zurück.
|
Gibt das Produkt der Elemente eines Arrays zurück.
|
Berechnet die Standardabweichung für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet die durchschnittliche Abweichung der Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den Medianwert der Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den Mittelwert der Elemente eines Arrays.
|
Berechnet die Varianz der Elemente eines Arrays.
|
Berechnet die Schiefe der Elemente eines Arrays.
|
Berechnet die Kurtosis der Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den Wert der log(1+x) Funktion für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den Wert der exp(x)-1 Funktion für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den Wert der sinh(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den Wert der cosh(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den Wert der tanh(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den Wert der arcsinh(x) Funktion für die Elemente массива.
|
Berechnet den Wert der arccosh(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den Wert der arctanh(x) Funktion für die Elemente eines Arrays.
|
Rundet den Wert auf die angegebene Anzahl der Kommastellen in der Mantisse ab.
|
Berechnet Ränge der Elemente eines Arrays.
|
Berechnet den Korrelationskoeffizienten nach Pearson.
|
Berechnet den Korrelationskoeffizienten nach Spearman.
|
Berechnet den Korrelationskoeffizienten nach Kendall.
|
Berechnet Stichprobenquantile, die den angegebenen Wahrscheinlichkeiten entsprechen.
|
Berechnet die empirische Dichte für zufällige Werte.
|
Berechnet die empirische kumulative Verteilung für zufällige Werte.