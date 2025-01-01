DocumentaciónSecciones
MathRound

Redondea un número de precisión doble con coma flotante o una matriz de tales números hasta el número dado de series fraccionadas.

Versión para redondear los números de precisión doble con coma flotante hasta el número dado de series fraccionadas:

double  MathRound(
   const double   x,          // valor del número
   const int      digits      // número de decimales tras la coma
   )

Valor devuelto

Un número cercano al parámetro x, cuya cantidad de cifras de la parte fraccionada es igual a digits.

Versión para redondear matrices de números de precisión doble con coma flotante hasta el número dado de series fraccionadas: Los resultados se graban en una nueva matriz.

bool  MathRound(
   const double&  array[],    // matriz de valores
   int            digits,     // número de dígitos tras la coma
   double&        result[]    // matriz de resultados
   )

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.

Versión para redondear matrices de números de precisión doble con coma flotante hasta el número dado de series fraccionadas: Los resultados se graban en esta misma matriz.  

bool  MathRound(
   double&        array[],    // matriz de valores
   int            digits      // número de decimales tras la coma
   )

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.

 

Parámetros

x

[in]  Número de precisión doble a redondear con coma flotante. 

digits

[in]  Número de dígitos de la parte fraccionada en el valor retornado.

array[]

[in]  Matriz de los números de precisión doble a redondear con coma flotante. 

array[]

[out]  Matriz de los valores de salida. 

result[]

[out]  Matriz de los valores de salida. 