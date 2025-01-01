- MathRandomNonZero
- MathMoments
- MathPowInt
- MathFactorial
- MathTrunc
- MathRound
- MathArctan2
- MathGamma
- MathGammaLog
- MathBeta
- MathBetaLog
- MathBetaIncomplete
- MathGammaIncomplete
- MathBinomialCoefficient
- MathBinomialCoefficientLog
- MathHypergeometric2F2
- MathSequence
- MathSequenceByCount
- MathReplicate
- MathReverse
- MathIdentical
- MathUnique
- MathQuickSortAscending
- MathQuickSortDescending
- MathQuickSort
- MathOrder
- MathBitwiseNot
- MathBitwiseAnd
- MathBitwiseOr
- MathBitwiseXor
- MathBitwiseShiftL
- MathBitwiseShiftR
- MathCumulativeSum
- MathCumulativeProduct
- MathCumulativeMin
- MathCumulativeMax
- MathSin
- MathCos
- MathTan
- MathArcsin
- MathArccos
- MathArctan
- MathSinPi
- MathCosPi
- MathTanPi
- MathAbs
- MathCeil
- MathFloor
- MathSqrt
- MathExp
- MathPow
- MathLog
- MathLog2
- MathLog10
- MathLog1p
- MathDifference
- MathSample
- MathTukeySummary
- MathRange
- MathMin
- MathMax
- MathSum
- MathProduct
- MathStandardDeviation
- MathAverageDeviation
- MathMedian
- MathMean
- MathVariance
- MathSkewness
- MathKurtosis
- MathExpm1
- MathSinh
- MathCosh
- MathTanh
- MathArcsinh
- MathArccosh
- MathArctanh
- MathSignif
- MathRank
- MathCorrelationPearson
- MathCorrelationSpearman
- MathCorrelationKendall
- MathQuantile
- MathProbabilityDensityEmpirical
- MathCumulativeDistributionEmpirical
MathRound
Redondea un número de precisión doble con coma flotante o una matriz de tales números hasta el número dado de series fraccionadas.
Versión para redondear los números de precisión doble con coma flotante hasta el número dado de series fraccionadas:
|
double MathRound(
Valor devuelto
Un número cercano al parámetro x, cuya cantidad de cifras de la parte fraccionada es igual a digits.
Versión para redondear matrices de números de precisión doble con coma flotante hasta el número dado de series fraccionadas: Los resultados se graban en una nueva matriz.
|
bool MathRound(
Valor devuelto
Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.
Versión para redondear matrices de números de precisión doble con coma flotante hasta el número dado de series fraccionadas: Los resultados se graban en esta misma matriz.
|
bool MathRound(
Valor devuelto
Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.
Parámetros
x
[in] Número de precisión doble a redondear con coma flotante.
digits
[in] Número de dígitos de la parte fraccionada en el valor retornado.
array[]
[in] Matriz de los números de precisión doble a redondear con coma flotante.
array[]
[out] Matriz de los valores de salida.
result[]
[out] Matriz de los valores de salida.