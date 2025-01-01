DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaFunciones auxiliaresMathBeta 

MathBeta

Calcula el valor de la función beta para los argumentos reales a y b.

double  MathBeta(
   const double  a,      // primer argumento de la función
   const double  b       // segundo argumento de la función
   )

Parámetros

a

[in] Argumento de la función a. 

b

[in] Argumento de la función b. 

Valor devuelto

Valor de la función.