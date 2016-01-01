//+------------------------------------------------------------------+

//| NormalDistributionExample.mq5 |

//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- activamos las funciones para calcular una distribución normal

#include <Math\Stat\Normal.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- establecemos los parámetros de la distribución normal

double mu=5.0;

double sigma=1.0;

PrintFormat("Distribución normal con los parámetros mu=%G y sigma=%G, ejemplos de cálculo:",mu,sigma);

//--- establecemos el intervalo

double x1=mu-sigma;

double x2=mu+sigma;

//--- variables para el cálculo de la probabilidad

double cdf1,cdf2,probability;

//--- variables para el código de error

int error_code1,error_code2;

//--- calculamos los valores de la función de distribución

cdf1=MathCumulativeDistributionNormal(x1,mu,sigma,error_code1);

cdf2=MathCumulativeDistributionNormal(x2,mu,sigma,error_code2);

//--- comprobamos el código de los errores

if(error_code1==ERR_OK && error_code2==ERR_OK)

{

//--- calculamos la probabilidad de una magnitud aleatoria en el rango

probability=cdf2-cdf1;

//--- mostramos el resultado

PrintFormat("1. Calcular en el rango %.5f<x<%.5f la probabilidad de una magnitud aleatoria",x1,x2);

PrintFormat(" Respuesta: Probability = %5.8f",probability);

}



//--- Encontramos el intervalo de valores de la magnitud aleatoria x, que corresponde al 95% de la probabilidad confiada

probability=0.95; // establecemos la probabilidad confiada

//--- establecemos la probabilidad en los límites del intervalo

double p1=(1.0-probability)*0.5;

double p2=probability+(1.0-probability)*0.5;

//--- calculamos los límites del intervalo

x1=MathQuantileNormal(p1,mu,sigma,error_code1);

x2=MathQuantileNormal(p2,mu,sigma,error_code2);

//--- comprobamos el código de los errores

if(error_code1==ERR_OK && error_code2==ERR_OK)

{

//--- mostramos el resultado

PrintFormat("2. Para el intervalo confiado = %.2f encontrar el rango de la magnitud aleatoria",probability);

PrintFormat(" Respuesta: rango %5.8f <= x <=%5.8f",x1,x2);

}



PrintFormat("3. Calcular los primeros 4 momentos teóricos y calculados de la distribución");

//--- Generamos una matriz de números aleatorios, calculamos los primeros 4 momentos y comparamos con los valores teóricos

int data_count=1000000; // establecemos el número de valores y preparamos la matriz

double data[];

ArrayResize(data,data_count);

//--- generamos los valores aleatorios y los guardamos en la matriz

for(int i=0; i<data_count; i++)

{

data[i]=MathRandomNormal(mu,sigma,error_code1);

}

//--- establecemos el índice del valor incial y el número de datos para el cálculo

int start=0;

int count=data_count;

//--- calculamos los primeros 4 momentos de los valores generados

double mean=MathMean(data,start,count);

double variance=MathVariance(data,start,count);

double skewness=MathSkewness(data,start,count);

double kurtosis=MathKurtosis(data,start,count);

//--- variables para los momentos teóricos

double normal_mean=0;

double normal_variance=0;

double normal_skewness=0;

double normal_kurtosis=0;

//--- mostramos los valores de los momentos calculados

PrintFormat(" Mean Variance Skewness Kurtosis");

PrintFormat("Calculated %.10f %.10f %.10f %.10f",mean,variance,skewness,kurtosis);

//--- calculamos los valores teóricos de los momentos y comparamos con los obtenidos

if(MathMomentsNormal(mu,sigma,normal_mean,normal_variance,normal_skewness,normal_kurtosis,error_code1))

{

PrintFormat("Theoretical %.10f %.10f %.10f %.10f",normal_mean,normal_variance,normal_skewness,normal_kurtosis);

PrintFormat("Difference %.10f %.10f %.10f %.10f",mean-normal_mean,variance-normal_variance,skewness-normal_skewness,kurtosis-normal_kurtosis);

}

}