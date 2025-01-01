- MathRandomNonZero
- MathMoments
- MathPowInt
- MathFactorial
- MathTrunc
- MathRound
- MathArctan2
- MathGamma
- MathGammaLog
- MathBeta
- MathBetaLog
- MathBetaIncomplete
- MathGammaIncomplete
- MathBinomialCoefficient
- MathBinomialCoefficientLog
- MathHypergeometric2F2
- MathSequence
- MathSequenceByCount
- MathReplicate
- MathReverse
- MathIdentical
- MathUnique
- MathQuickSortAscending
- MathQuickSortDescending
- MathQuickSort
- MathOrder
- MathBitwiseNot
- MathBitwiseAnd
- MathBitwiseOr
- MathBitwiseXor
- MathBitwiseShiftL
- MathBitwiseShiftR
- MathCumulativeSum
- MathCumulativeProduct
- MathCumulativeMin
- MathCumulativeMax
- MathSin
- MathCos
- MathTan
- MathArcsin
- MathArccos
- MathArctan
- MathSinPi
- MathCosPi
- MathTanPi
- MathAbs
- MathCeil
- MathFloor
- MathSqrt
- MathExp
- MathPow
- MathLog
- MathLog2
- MathLog10
- MathLog1p
- MathDifference
- MathSample
- MathTukeySummary
- MathRange
- MathMin
- MathMax
- MathSum
- MathProduct
- MathStandardDeviation
- MathAverageDeviation
- MathMedian
- MathMean
- MathVariance
- MathSkewness
- MathKurtosis
- MathExpm1
- MathSinh
- MathCosh
- MathTanh
- MathArcsinh
- MathArccosh
- MathArctanh
- MathSignif
- MathRank
- MathCorrelationPearson
- MathCorrelationSpearman
- MathCorrelationKendall
- MathQuantile
- MathProbabilityDensityEmpirical
- MathCumulativeDistributionEmpirical
MathSample
Realiza un muestreo aleatorio de los elementos de la matriz.
Versión para trabajar con la matriz de valores reales:
|
bool MathSample(
Versión para trabajar con la matriz de valores enteros:
|
bool MathSample(
Versión para trabajar con la matriz de valores reales. Es posible obtener una muestra con retorno:
|
bool MathSample(
Versión para trabajar con la matriz de valores enteros. Es posible obtener una muestra con retorno:
|
bool MathSample(
Versión para trabajar con una matriz de valores reales, para los que se ha definido la probabilidad de entrada en la muestra.
|
bool MathSample(
Versión para trabajar con una matriz de valores enteros, para los que se ha definido la probabilidad de entrada en la muestra.
|
bool MathSample(
Versión para trabajar con una matriz de valores reales, para los que se ha definido la probabilidad de entrada en la muestra. Es posible obtener una muestra con retorno:
|
bool MathSample(
Versión para trabajar con una matriz de valores enteros, para los que se ha definido la probabilidad de entrada en la muestra. Es posible obtener una muestra con retorno:
|
bool MathSample(
Parámetros
array[]
[in] matriz de valores enteros.
probabilities[]
[in] Matriz de probailidades con las que se realiza la muestra de elementos.
count
[in] Número de elementos.
replace
[in] Parámetro que permite realizar la selección con retorno.
result[]
[out] Matriz para grabar los resultados.
Valor devuelto
Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.
Nota
El argumento replace=true permite realizar la selección aleatoria de elementos con su posterior retorno al conjunto original.