MathSample

Realiza un muestreo aleatorio de los elementos de la matriz.      

Versión para trabajar con la matriz de valores reales:                          

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // matriz de valores
   const int      count,             // número
   double&        result[]           // matriz de resultados
   )

Versión para trabajar con la matriz de valores enteros:                          

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // matriz de valores
   const int      count,             // número
   int&           result[]           // matriz de resultados
   )

Versión para trabajar con la matriz de valores reales. Es posible obtener una muestra con retorno:                          

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // matriz de valores
   const int      count,             // número
   const bool     replace,           // bandera
   double&        result[],          // matriz de resultados
   )

Versión para trabajar con la matriz de valores enteros. Es posible obtener una muestra con retorno:                          

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // matriz de valores
   const int      count,             // número
   const bool     replace,           // bandera
   int&           result[]           // matriz de resultados
   )

Versión para trabajar con una matriz de valores reales, para los que se ha definido la probabilidad de entrada en la muestra.                          

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // matriz de valores
   double&        probabilities[],   // matriz de probabilidades
   const int      count,             // número
   double&        result[]           // matriz de resultados
   )

Versión para trabajar con una matriz de valores enteros, para los que se ha definido la probabilidad de entrada en la muestra.                          

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // matriz de valores
   double&        probabilities[],   // matriz de probabilidades
   const int      count,             // número
   int&           result[]           // matriz de resultados
   )

Versión para trabajar con una matriz de valores reales, para los que se ha definido la probabilidad de entrada en la muestra. Es posible obtener una muestra con retorno:

bool  MathSample(
   const double&  array[],           // matriz de valores
   double&        probabilities[],   // matriz de probabilidades
   const int      count,             // número
   const bool     replace,           // bandera
   double&        result[]           // matriz de resultados
   )

Versión para trabajar con una matriz de valores enteros, para los que se ha definido la probabilidad de entrada en la muestra. Es posible obtener una muestra con retorno:

bool  MathSample(
   const int&     array[],           // matriz de valores
   double&        probabilities[],   // matriz de probabilidades
   const int      count,             // número
   const bool     replace,           // bandera
   int&           result[]           // matriz de resultados
   )

Parámetros

array[]

[in] matriz de valores enteros. 

probabilities[]

[in] Matriz de probailidades con las que se realiza la muestra de elementos.

count

[in] Número de elementos. 

replace

[in]  Parámetro que permite realizar la selección con retorno.

result[]

[out] Matriz para grabar los resultados.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.

Nota

El argumento replace=true permite realizar la selección aleatoria de elementos con su posterior retorno al conjunto original.