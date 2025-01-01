MathRandomNonZero Retourne un nombre aléatoire avec une virgule flottante dans l'intervalle de 0.0 à 1.0.

MathMoments Calcule les quatre premiers moments d'éléments de tableau: moyenne, variance, dissymétrie, kurtosis.

MathPowInt Elève un nombre à la puissance entière spécifiée.

MathFactorial Calcule la factorielle de l'entier spécifié.

MathTrunc Calcule la partie entière du nombre ou du tableau d'éléments spécifiés.

MathRound Arrondit un nombre ou un tableau de nombres au nombre de décimales spécifié.

MathArctan2 Calcule l'angle dont la tangente est égale au rapport entre les deux nombres spécifiés dans l'intervalle [-pi, pi].

MathGamma Calcule la valeur de la fonction gamma.

MathGammaLog Calcule le logarithme de la fonction gamma.

MathBeta Calcule la valeur de la fonction beta.

MathBetaLog Calcule le logarithme de la fonction beta.

MathBetaIncomplete Calcule la valeur de la fonction beta incomplète.

MathGammaIncomplete Calcule la valeur de la fonction gamma incomplète.

MathBinomialCoefficient Calcule le coefficient binomial.

MathBinomialCoefficientLog Calcule le logarithme du coefficient binomial.

MathHypergeometric2F2 Calcule la valeur de la fonction hypergéométrique.

MathSequence Génère une séquence en fonction des valeurs suivantes : le premier élément, le dernier élément, l'étape de la séquence.

MathSequenceByCount Génère une séquence en fonction des valeurs suivantes : le premier élément, le dernier élément, le nombre d'éléments dans la séquence.

MathReplicate Génère une séquence répétitive de valeurs.

MathReverse Génère un tableau de valeurs avec l'ordre inverse des éléments.

MathIdentical Compare deux tableaux de valeurs et retourne true si tous les éléments correspondent.

MathUnique Génère un tableau ne contenant que des valeurs uniques.

MathQuickSortAscending Fonction de tri dans l'ordre ascendant.

MathQuickSortDescending Fonction de tri dans l'ordre descendant.

MathQuickSort Fonction de tri.

MathOrder Génère un tableau avec des permutations selon l'ordre des éléments du tableau après le tri.

MathBitwiseNot Calcule le résultat de l'opération sur les bits NOT pour les éléments du tableau.

MathBitwiseAnd Calcule le résultat de l'opération sur les bits AND pour les éléments des tableaux.

MathBitwiseOr Calcule le résultat de l'opération sur les bits OR pour les éléments des tableaux.

MathBitwiseXor Calcule le résultat de l'opération sur les bits XOR pour les éléments des tableaux.

MathBitwiseShiftL Calcule le résultat de l'opération sur les bits SHL pour les éléments du tableau.

MathBitwiseShiftR Calcule le résultat de l'opération sur les bits SHR pour les éléments du tableau.

MathCumulativeSum Génère un tableau avec les sommes cumulées.

MathCumulativeProduct Génère un tableau avec les produits cumulés.

MathCumulativeMin Génère un tableau avec les minima cumulatifs.

MathCumulativeMax Génère un tableau avec les maxima cumulatifs.

MathSin Calcule les valeurs de la fonction sin(x) pour les éléments du tableau.

MathCos Calcule les valeurs de la fonction cos(x) pour les éléments du tableau.

MathTan Calcule les valeurs de la fonction tan(x) pour les éléments du tableau.

MathArcsin Calcule les valeurs de la fonction arcsin(x) pour les éléments du tableau.

MathArccos Calcule les valeurs de la fonction arccos(x) pour les éléments du tableau.

MathArctan Calcule les valeurs de la fonction arctan(x) pour les éléments du tableau.

MathSinPi Calcule les valeurs de la fonction sin(pi*x) pour les éléments du tableau.

MathCosPi Calcule les valeurs de la fonction cos(pi*x) pour les éléments du tableau.

MathTanPi Calcule les valeurs de la fonction tan(pi*x) pour les éléments du tableau.

MathAbs Calcule les valeurs absolues des éléments du tableau.

MathCeil Renvoie les entiers plus grands les plus proches pour les éléments du tableau.

MathFloor Renvoie les entiers plus petits les plus proches pour les éléments du tableau.

MathSqrt Calcule les racines carrées des éléments du tableau.

MathExp Calcule les valeurs de la fonction exp(x) pour les éléments du tableau.

MathPow Calcule les valeurs de la fonction pow(x, power) pour les éléments du tableau.

MathLog Calcule les valeurs de la fonction log(x) pour les éléments du tableau.

MathLog2 Calcule le logarithme à base 2 des éléments du tableau.

MathLog10 Calcule le logarithme à base 10 des éléments du tableau.

MathDifference Génère un tableau avec les différences d'éléments de y[i]=x[i+lag]-x[i].

MathSample Génère un échantillon aléatoire à partir des éléments du tableau.

MathTukeySummary Calcule le résumé des cinq nombres de Tukey pour les éléments du tableau.

MathRange Calcule le minima et le maxima des éléments du tableau.

MathMin Retourne la valeur minimum de tous les éléments du tableau.

MathMax Retourne la valeur maximum de tous les éléments du tableau.

MathSum Retourne la somme de tous les éléments du tableau.

MathProduct Retourne le produit de tous les éléments du tableau.

MathStandardDeviation Calcule l'écart-type des éléments du tableau.

MathAverageDeviation Calcule l'écart absolu moyen des éléments du tableau.

MathMedian Calcule la valeur médiane des éléments du tableau.

MathMean Calcule les valeurs moyennes des éléments du tableau.

MathVariance Calcule la variance des éléments du tableau.

MathSkewness Calcule l'asymétrie des éléments du tableau.

MathKurtosis Calcule la kurtosis des éléments du tableau.

MathLog1p Calcule les valeurs de la fonction log(1+x) pour les éléments du tableau.

MathExpm1 Calcule les valeurs de la fonction exp(x)-1 pour les éléments du tableau.

MathSinh Calcule les valeurs de la fonction sinh(x) pour les éléments du tableau.

MathCosh Calcule les valeurs de la fonction cosh(x) pour les éléments du tableau.

MathTanh Calcule les valeurs de la fonction tanh(x) pour les éléments du tableau.

MathArcsinh Calcule les valeurs de la fonction arcsinh(x) pour les éléments du tableau.

MathArccosh Calcule les valeurs de la fonction arccosh(x) pour les éléments du tableau.

MathArctanh Calcule les valeurs de la fonction arctanh(x) pour les éléments du tableau.

MathSignif Arrondit une valeur au nombre spécifié de chiffres dans la mantisse.

MathRank Calcule les rangs des éléments de tableau.

MathCorrelationPearson Calcule le coefficient de corrélation de Pearson.

MathCorrelationSpearman Calcule le coefficient de corrélation de Spearman.

MathCorrelationKendall Calcule le coefficient de corrélation de Kendall.

MathQuantile Calcule des quantiles d'échantillons correspondant aux probabilités spécifiées.

MathProbabilityDensityEmpirical Calcule la fonction de densité de probabilité empirique pour les valeurs aléatoires.