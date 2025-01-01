- MathRandomNonZero
Sous-fonctions
Groupe de fonctions effectuant des opérations mathématiques de base : calcul des fonctions gamma, beta, factorielle, exponentielle, logarithmes avec différentes bases, racine carrée, etc.
Ils permettent de traiter des valeurs numériques individuelles (réelles et entières) et des tableaux de telles valeurs (avec la sortie des résultats dans un tableau séparé ou dans le tableau d'origine).
|
Fonction
|
Description
|
Retourne un nombre aléatoire avec une virgule flottante dans l'intervalle de 0.0 à 1.0.
|
Calcule les quatre premiers moments d'éléments de tableau: moyenne, variance, dissymétrie, kurtosis.
|
Elève un nombre à la puissance entière spécifiée.
|
Calcule la factorielle de l'entier spécifié.
|
Calcule la partie entière du nombre ou du tableau d'éléments spécifiés.
|
Arrondit un nombre ou un tableau de nombres au nombre de décimales spécifié.
|
Calcule l'angle dont la tangente est égale au rapport entre les deux nombres spécifiés dans l'intervalle [-pi, pi].
|
Calcule la valeur de la fonction gamma.
|
Calcule le logarithme de la fonction gamma.
|
Calcule la valeur de la fonction beta.
|
Calcule le logarithme de la fonction beta.
|
Calcule la valeur de la fonction beta incomplète.
|
Calcule la valeur de la fonction gamma incomplète.
|
Calcule le coefficient binomial.
|
Calcule le logarithme du coefficient binomial.
|
Calcule la valeur de la fonction hypergéométrique.
|
Génère une séquence en fonction des valeurs suivantes : le premier élément, le dernier élément, l'étape de la séquence.
|
Génère une séquence en fonction des valeurs suivantes : le premier élément, le dernier élément, le nombre d'éléments dans la séquence.
|
Génère une séquence répétitive de valeurs.
|
Génère un tableau de valeurs avec l'ordre inverse des éléments.
|
Compare deux tableaux de valeurs et retourne true si tous les éléments correspondent.
|
Génère un tableau ne contenant que des valeurs uniques.
|
Fonction de tri dans l'ordre ascendant.
|
Fonction de tri dans l'ordre descendant.
|
Fonction de tri.
|
Génère un tableau avec des permutations selon l'ordre des éléments du tableau après le tri.
|
Calcule le résultat de l'opération sur les bits NOT pour les éléments du tableau.
|
Calcule le résultat de l'opération sur les bits AND pour les éléments des tableaux.
|
Calcule le résultat de l'opération sur les bits OR pour les éléments des tableaux.
|
Calcule le résultat de l'opération sur les bits XOR pour les éléments des tableaux.
|
Calcule le résultat de l'opération sur les bits SHL pour les éléments du tableau.
|
Calcule le résultat de l'opération sur les bits SHR pour les éléments du tableau.
|
Génère un tableau avec les sommes cumulées.
|
Génère un tableau avec les produits cumulés.
|
Génère un tableau avec les minima cumulatifs.
|
Génère un tableau avec les maxima cumulatifs.
|
Calcule les valeurs de la fonction sin(x) pour les éléments du tableau.
|
Calcule les valeurs de la fonction cos(x) pour les éléments du tableau.
|
Calcule les valeurs de la fonction tan(x) pour les éléments du tableau.
|
Calcule les valeurs de la fonction arcsin(x) pour les éléments du tableau.
|
Calcule les valeurs de la fonction arccos(x) pour les éléments du tableau.
|
Calcule les valeurs de la fonction arctan(x) pour les éléments du tableau.
|
Calcule les valeurs de la fonction sin(pi*x) pour les éléments du tableau.
|
Calcule les valeurs de la fonction cos(pi*x) pour les éléments du tableau.
|
Calcule les valeurs de la fonction tan(pi*x) pour les éléments du tableau.
|
Calcule les valeurs absolues des éléments du tableau.
|
Renvoie les entiers plus grands les plus proches pour les éléments du tableau.
|
Renvoie les entiers plus petits les plus proches pour les éléments du tableau.
|
Calcule les racines carrées des éléments du tableau.
|
Calcule les valeurs de la fonction exp(x) pour les éléments du tableau.
|
Calcule les valeurs de la fonction pow(x, power) pour les éléments du tableau.
|
Calcule les valeurs de la fonction log(x) pour les éléments du tableau.
|
Calcule le logarithme à base 2 des éléments du tableau.
|
Calcule le logarithme à base 10 des éléments du tableau.
|
Génère un tableau avec les différences d'éléments de y[i]=x[i+lag]-x[i].
|
Génère un échantillon aléatoire à partir des éléments du tableau.
|
Calcule le résumé des cinq nombres de Tukey pour les éléments du tableau.
|
Calcule le minima et le maxima des éléments du tableau.
|
Retourne la valeur minimum de tous les éléments du tableau.
|
Retourne la valeur maximum de tous les éléments du tableau.
|
Retourne la somme de tous les éléments du tableau.
|
Retourne le produit de tous les éléments du tableau.
|
Calcule l'écart-type des éléments du tableau.
|
Calcule l'écart absolu moyen des éléments du tableau.
|
Calcule la valeur médiane des éléments du tableau.
|
Calcule les valeurs moyennes des éléments du tableau.
|
Calcule la variance des éléments du tableau.
|
Calcule l'asymétrie des éléments du tableau.
|
Calcule la kurtosis des éléments du tableau.
|
Calcule les valeurs de la fonction log(1+x) pour les éléments du tableau.
|
Calcule les valeurs de la fonction exp(x)-1 pour les éléments du tableau.
|
Calcule les valeurs de la fonction sinh(x) pour les éléments du tableau.
|
Calcule les valeurs de la fonction cosh(x) pour les éléments du tableau.
|
Calcule les valeurs de la fonction tanh(x) pour les éléments du tableau.
|
Calcule les valeurs de la fonction arcsinh(x) pour les éléments du tableau.
|
Calcule les valeurs de la fonction arccosh(x) pour les éléments du tableau.
|
Calcule les valeurs de la fonction arctanh(x) pour les éléments du tableau.
|
Arrondit une valeur au nombre spécifié de chiffres dans la mantisse.
|
Calcule les rangs des éléments de tableau.
|
Calcule le coefficient de corrélation de Pearson.
|
Calcule le coefficient de corrélation de Spearman.
|
Calcule le coefficient de corrélation de Kendall.
|
Calcule des quantiles d'échantillons correspondant aux probabilités spécifiées.
|
Calcule la fonction de densité de probabilité empirique pour les valeurs aléatoires.
|
Calcule la fonction de répartition cumulative empirique pour les valeurs aléatoires.