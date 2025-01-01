DocumentationSections
Sous-fonctions

Groupe de fonctions effectuant des opérations mathématiques de base : calcul des fonctions gamma, beta, factorielle, exponentielle, logarithmes avec différentes bases, racine carrée, etc.

Ils permettent de traiter des valeurs numériques individuelles (réelles et entières) et des tableaux de telles valeurs (avec la sortie des résultats dans un tableau séparé ou dans le tableau d'origine).  

Fonction

Description

MathRandomNonZero

Retourne un nombre aléatoire avec une virgule flottante dans l'intervalle de 0.0 à 1.0.

MathMoments

Calcule les quatre premiers moments d'éléments de tableau: moyenne, variance, dissymétrie, kurtosis.

MathPowInt

Elève un nombre à la puissance entière spécifiée.

MathFactorial

Calcule la factorielle de l'entier spécifié.

MathTrunc

Calcule la partie entière du nombre ou du tableau d'éléments spécifiés.

MathRound

Arrondit un nombre ou un tableau de nombres au nombre de décimales spécifié.  

MathArctan2

Calcule l'angle dont la tangente est égale au rapport entre les deux nombres spécifiés dans l'intervalle [-pi, pi].

MathGamma

Calcule la valeur de la fonction gamma.

MathGammaLog

Calcule le logarithme de la fonction gamma.

MathBeta

Calcule la valeur de la fonction beta.

MathBetaLog

Calcule le logarithme de la fonction beta.

MathBetaIncomplete

Calcule la valeur de la fonction beta incomplète.

MathGammaIncomplete

Calcule la valeur de la fonction gamma incomplète.

MathBinomialCoefficient

Calcule le coefficient binomial.

MathBinomialCoefficientLog

Calcule le logarithme du coefficient binomial.

MathHypergeometric2F2

Calcule la valeur de la fonction hypergéométrique.

MathSequence

Génère une séquence en fonction des valeurs suivantes : le premier élément, le dernier élément, l'étape de la séquence.

MathSequenceByCount

Génère une séquence en fonction des valeurs suivantes : le premier élément, le dernier élément, le nombre d'éléments dans la séquence.

MathReplicate

Génère une séquence répétitive de valeurs.

MathReverse

Génère un tableau de valeurs avec l'ordre inverse des éléments.

MathIdentical

Compare deux tableaux de valeurs et retourne true si tous les éléments correspondent.

MathUnique

Génère un tableau ne contenant que des valeurs uniques.

MathQuickSortAscending

Fonction de tri dans l'ordre ascendant.

MathQuickSortDescending

Fonction de tri dans l'ordre descendant.

MathQuickSort

Fonction de tri.

MathOrder

Génère un tableau avec des permutations selon l'ordre des éléments du tableau après le tri.

MathBitwiseNot

Calcule le résultat de l'opération sur les bits NOT pour les éléments du tableau.

MathBitwiseAnd

Calcule le résultat de l'opération sur les bits AND pour les éléments des tableaux.

MathBitwiseOr

Calcule le résultat de l'opération sur les bits OR pour les éléments des tableaux.

MathBitwiseXor

Calcule le résultat de l'opération sur les bits XOR pour les éléments des tableaux.

MathBitwiseShiftL

Calcule le résultat de l'opération sur les bits SHL pour les éléments du tableau.

MathBitwiseShiftR

Calcule le résultat de l'opération sur les bits SHR pour les éléments du tableau.

MathCumulativeSum

Génère un tableau avec les sommes cumulées.

MathCumulativeProduct

Génère un tableau avec les produits cumulés.

MathCumulativeMin

Génère un tableau avec les minima cumulatifs.

MathCumulativeMax

Génère un tableau avec les maxima cumulatifs.

MathSin

Calcule les valeurs de la fonction sin(x) pour les éléments du tableau.

MathCos

Calcule les valeurs de la fonction cos(x) pour les éléments du tableau.

MathTan

Calcule les valeurs de la fonction tan(x) pour les éléments du tableau.

MathArcsin

Calcule les valeurs de la fonction arcsin(x) pour les éléments du tableau.

MathArccos

Calcule les valeurs de la fonction arccos(x) pour les éléments du tableau.

MathArctan

Calcule les valeurs de la fonction arctan(x) pour les éléments du tableau.

MathSinPi

Calcule les valeurs de la fonction sin(pi*x) pour les éléments du tableau.

MathCosPi

Calcule les valeurs de la fonction cos(pi*x) pour les éléments du tableau.

MathTanPi

Calcule les valeurs de la fonction tan(pi*x) pour les éléments du tableau.

MathAbs

Calcule les valeurs absolues des éléments du tableau.

MathCeil

Renvoie les entiers plus grands les plus proches pour les éléments du tableau.

MathFloor

Renvoie les entiers plus petits les plus proches pour les éléments du tableau.

MathSqrt

Calcule les racines carrées des éléments du tableau.

MathExp

Calcule les valeurs de la fonction exp(x) pour les éléments du tableau.

MathPow

Calcule les valeurs de la fonction pow(x, power) pour les éléments du tableau.

MathLog

Calcule les valeurs de la fonction log(x) pour les éléments du tableau.

MathLog2

Calcule le logarithme à base 2 des éléments du tableau.

MathLog10

Calcule le logarithme à base 10 des éléments du tableau.

MathDifference

Génère un tableau avec les différences d'éléments de y[i]=x[i+lag]-x[i].

MathSample

Génère un échantillon aléatoire à partir des éléments du tableau.

MathTukeySummary

Calcule le résumé des cinq nombres de Tukey pour les éléments du tableau.

MathRange

Calcule le minima et le maxima des éléments du tableau.

MathMin

Retourne la valeur minimum de tous les éléments du tableau.

MathMax

Retourne la valeur maximum de tous les éléments du tableau.

MathSum

Retourne la somme de tous les éléments du tableau.

MathProduct

Retourne le produit de tous les éléments du tableau.

MathStandardDeviation

Calcule l'écart-type des éléments du tableau.

MathAverageDeviation

Calcule l'écart absolu moyen des éléments du tableau.

MathMedian

Calcule la valeur médiane des éléments du tableau.

MathMean

Calcule les valeurs moyennes des éléments du tableau.

MathVariance

Calcule la variance des éléments du tableau.

MathSkewness

Calcule l'asymétrie des éléments du tableau.

MathKurtosis

Calcule la kurtosis des éléments du tableau.

MathLog1p

Calcule les valeurs de la fonction log(1+x) pour les éléments du tableau.

MathExpm1

Calcule les valeurs de la fonction exp(x)-1 pour les éléments du tableau.

MathSinh

Calcule les valeurs de la fonction sinh(x) pour les éléments du tableau.

MathCosh

Calcule les valeurs de la fonction cosh(x) pour les éléments du tableau.

MathTanh

Calcule les valeurs de la fonction tanh(x) pour les éléments du tableau.

MathArcsinh

Calcule les valeurs de la fonction arcsinh(x) pour les éléments du tableau.

MathArccosh

Calcule les valeurs de la fonction arccosh(x) pour les éléments du tableau.

MathArctanh

Calcule les valeurs de la fonction arctanh(x) pour les éléments du tableau.

MathSignif

Arrondit une valeur au nombre spécifié de chiffres dans la mantisse.

MathRank

Calcule les rangs des éléments de tableau.

MathCorrelationPearson

Calcule le coefficient de corrélation de Pearson.

MathCorrelationSpearman

Calcule le coefficient de corrélation de Spearman.

MathCorrelationKendall

Calcule le coefficient de corrélation de Kendall.

MathQuantile

Calcule des quantiles d'échantillons correspondant aux probabilités spécifiées.

MathProbabilityDensityEmpirical

Calcule la fonction de densité de probabilité empirique pour les valeurs aléatoires.

MathCumulativeDistributionEmpirical

Calcule la fonction de répartition cumulative empirique pour les valeurs aléatoires.