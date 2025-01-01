Matemáticas
Para realizar cálculos en las diferentes ramas de las matemáticas, se proponen diversas bibliotecas:
- Estadística — funciones para trabajar con distintas distribuciones de la teoría de probabilidad
- Lógica difusa — biblioteca de lógica difusa, en la que están implementados los sistemas de deducción de lógica difusa Mamdani y Sugeno
- ALGLIB — análisis de datos (agrupamiento, árbol de decisión, regresión lineal, red neuronal), solución de ecuaciones diferenciales, transformada de Fourier, integración numérica, tareas de optimización, análisis estadístico y mucho más.