Matemáticas

Para realizar cálculos en las diferentes ramas de las matemáticas, se proponen diversas bibliotecas:

  • Estadística — funciones para trabajar con distintas distribuciones de la teoría de probabilidad
  • Lógica difusa —  biblioteca de lógica difusa, en la que están implementados los sistemas de deducción de lógica difusa Mamdani y Sugeno
  • ALGLIB — análisis de datos (agrupamiento, árbol de decisión, regresión lineal, red neuronal), solución de ecuaciones diferenciales, transformada de Fourier, integración numérica, tareas de optimización,  análisis estadístico y mucho más.