MathQuickSortDescending

Matriz para clasificar de forma descendente las matrices array[] y indices[], usando el algoritmo QuickSort.

void MathQuickSortDescending(

double& array[],

int& indices[], s

int first,

int last

)

Parámetros

array[]

[in][out] Matriz para la clasifición.

indices[]

[in][out] Matriz para guardar los índices de la matriz original.

first

[in] Índice del elemento desde el que se debe comenzar la clasificación.

last

[in] Índice del elemento en el que hay que concluir la clasificación.