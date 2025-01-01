- MathRandomNonZero
- MathMoments
- MathPowInt
- MathFactorial
- MathTrunc
- MathRound
- MathArctan2
- MathGamma
- MathGammaLog
- MathBeta
- MathBetaLog
- MathBetaIncomplete
- MathGammaIncomplete
- MathBinomialCoefficient
- MathBinomialCoefficientLog
- MathHypergeometric2F2
- MathSequence
- MathSequenceByCount
- MathReplicate
- MathReverse
- MathIdentical
- MathUnique
- MathQuickSortAscending
- MathQuickSortDescending
- MathQuickSort
- MathOrder
- MathBitwiseNot
- MathBitwiseAnd
- MathBitwiseOr
- MathBitwiseXor
- MathBitwiseShiftL
- MathBitwiseShiftR
- MathCumulativeSum
- MathCumulativeProduct
- MathCumulativeMin
- MathCumulativeMax
- MathSin
- MathCos
- MathTan
- MathArcsin
- MathArccos
- MathArctan
- MathSinPi
- MathCosPi
- MathTanPi
- MathAbs
- MathCeil
- MathFloor
- MathSqrt
- MathExp
- MathPow
- MathLog
- MathLog2
- MathLog10
- MathLog1p
- MathDifference
- MathSample
- MathTukeySummary
- MathRange
- MathMin
- MathMax
- MathSum
- MathProduct
- MathStandardDeviation
- MathAverageDeviation
- MathMedian
- MathMean
- MathVariance
- MathSkewness
- MathKurtosis
- MathExpm1
- MathSinh
- MathCosh
- MathTanh
- MathArcsinh
- MathArccosh
- MathArctanh
- MathSignif
- MathRank
- MathCorrelationPearson
- MathCorrelationSpearman
- MathCorrelationKendall
- MathQuantile
- MathProbabilityDensityEmpirical
- MathCumulativeDistributionEmpirical
子函数
执行基础数学操作的函数组：计算不同基础的伽玛函数，beta函数，阶乘函数，指数函数，对数函数，平方根函数等等。
它们提供包括单数值（真实型和整型）和该值数组（单独数组或原始数组的输出结果）的处理能力。
|
函数
|
描述
|
返回0.0到1.0之间的浮点随机数。
|
计算数组元素的前4力矩：平均值，方差，偏度，峰度。
|
提高一个数字到指定的整数幂。
|
计算指定整数的阶乘。
|
计算指定数字或数组元素的整数部分。
|
四舍五入一个数字或数组到指定的小数位。
|
计算角度，其正切值等于[-pi, pi]范围内两个指定数字的比值。
|
计算伽玛函数值。
|
计算伽玛函数的对数。
|
计算beta函数值。
|
计算beta函数的对数。
|
计算不完整的beta函数值。
|
计算不完整的伽玛函数值。
|
计算二项式系数。
|
计算二项式系数的对数。
|
计算超几何函数值。
|
生成一个基于值的序列：第一元素，最后元素，序列步骤。
|
生成一个基于值的序列：第一元素，最后元素，序列元素数。
|
生成一个重复的序列值。
|
生成逆向元素顺序的数组值。
|
比较两个数组值，如果全部元素匹配则返回true。
|
生成只有唯一值的数组。
|
按升序排列函数。
|
按降序排列函数。
|
函数排序。
|
排序后，根据数组元素的顺序生成一个排列数组。
|
对数组元素计算逐位NOT运算的结果。
|
对数组元素计算逐位AND运算的结果。
|
对数组元素计算逐位OR运算的结果。
|
对数组元素计算逐位XOR运算的结果。
|
对数组元素计算逐位SHL运算的结果。
|
对数组元素计算逐位SHR运算的结果。
|
生成累计金额的数组。
|
生成累计产品的数组。
|
生成累计最小值的数组。
|
生成累计最大值的数组。
|
计算数组元素的sin(x)函数值。
|
计算数组元素的cos(x)函数值。
|
计算数组元素的tan(x)函数值。
|
计算数组元素的arcsin(x)函数值。
|
计算数组元素的arccos(x)函数值。
|
计算数组元素的arctan(x)函数值。
|
计算数组元素的sin(pi*x)函数值。
|
计算数组元素的cos(pi*x)函数值。
|
计算数组元素的tan(pi*x)函数值。
|
计算数组元素的绝对值。
|
返回数组元素最近的较大整数。
|
返回数组元素最近的较小整数。
|
计算数组元素的平方根。
|
计算数组元素的exp(x)函数值。
|
计算数组元素的pow(x, power)函数值。
|
计算数组元素的log(x)函数值。
|
计算数组元素的基数2的对数。
|
计算数组元素的基数10的对数。
|
生成y[i]=x[i+lag]-x[i]元素差异的数组。
|
生成数组元素的随机样本。
|
计算数组元素的Tukey's five-number概要。
|
计算数组元素的最大值和最小值。
|
返回全部数组元素的最小值。
|
返回全部数组元素的最大值。
|
返回数组元素的总数。
|
返回数组元素的产品。
|
返回数组元素的标准偏差。
|
计算数组元素的平均绝对偏差。
|
计算数组元素的中值。
|
计算数组元素的平均值。
|
计算数组元素的方差。
|
计算数组元素的偏度。
|
计算数组元素的峰度。
|
计算数组元素的log(1+x)函数值。
|
计算数组元素的exp(x)-1函数值。
|
计算数组元素的sinh(x) 函数值。
|
计算数组元素的cosh(x) 函数值。
|
计算数组元素的tanh(x) 函数值。
|
计算数组元素的arcsinh(x) 函数值。
|
计算数组元素的arccosh(x)函数值。
|
计算数组元素的arctanh(x)函数值。
|
四舍五入一个值到尾数指定的小数位。
|
计算数组元素的级别。
|
计算Pearson相关系数。
|
计算Spearman相关系数。
|
计算Kendall相关系数。
|
计算符合指定概率的样本分位数。
|
计算随机值的经验概率密度函数。
|
计算随机值的经验累积分布函数。