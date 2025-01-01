文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数 

子函数

执行基础数学操作的函数组：计算不同基础的伽玛函数，beta函数，阶乘函数，指数函数，对数函数，平方根函数等等。

它们提供包括单数值（真实型和整型）和该值数组（单独数组或原始数组的输出结果）的处理能力。  

函数

描述

MathRandomNonZero

返回0.0到1.0之间的浮点随机数。

MathMoments

计算数组元素的前4力矩：平均值，方差，偏度，峰度。

MathPowInt

提高一个数字到指定的整数幂。

MathFactorial

计算指定整数的阶乘。

MathTrunc

计算指定数字或数组元素的整数部分。

MathRound

四舍五入一个数字或数组到指定的小数位。  

MathArctan2

计算角度，其正切值等于[-pi, pi]范围内两个指定数字的比值。

MathGamma

计算伽玛函数值。

MathGammaLog

计算伽玛函数的对数。

MathBeta

计算beta函数值。

MathBetaLog

计算beta函数的对数。

MathBetaIncomplete

计算不完整的beta函数值。

MathGammaIncomplete

计算不完整的伽玛函数值。

MathBinomialCoefficient

计算二项式系数。

MathBinomialCoefficientLog

计算二项式系数的对数。

MathHypergeometric2F2

计算超几何函数值。

MathSequence

生成一个基于值的序列：第一元素，最后元素，序列步骤。

MathSequenceByCount

生成一个基于值的序列：第一元素，最后元素，序列元素数。

MathReplicate

生成一个重复的序列值。

MathReverse

生成逆向元素顺序的数组值。

MathIdentical

比较两个数组值，如果全部元素匹配则返回true。

MathUnique

生成只有唯一值的数组。

MathQuickSortAscending

按升序排列函数。

MathQuickSortDescending

按降序排列函数。

MathQuickSort

函数排序。

MathOrder

排序后，根据数组元素的顺序生成一个排列数组。

MathBitwiseNot

对数组元素计算逐位NOT运算的结果。

MathBitwiseAnd

对数组元素计算逐位AND运算的结果。

MathBitwiseOr

对数组元素计算逐位OR运算的结果。

MathBitwiseXor

对数组元素计算逐位XOR运算的结果。

MathBitwiseShiftL

对数组元素计算逐位SHL运算的结果。

MathBitwiseShiftR

对数组元素计算逐位SHR运算的结果。

MathCumulativeSum

生成累计金额的数组。

MathCumulativeProduct

生成累计产品的数组。

MathCumulativeMin

生成累计最小值的数组。

MathCumulativeMax

生成累计最大值的数组。

MathSin

计算数组元素的sin(x)函数值。

MathCos

计算数组元素的cos(x)函数值。

MathTan

计算数组元素的tan(x)函数值。

MathArcsin

计算数组元素的arcsin(x)函数值。

MathArccos

计算数组元素的arccos(x)函数值。

MathArctan

计算数组元素的arctan(x)函数值。

MathSinPi

计算数组元素的sin(pi*x)函数值。

MathCosPi

计算数组元素的cos(pi*x)函数值。

MathTanPi

计算数组元素的tan(pi*x)函数值。

MathAbs

计算数组元素的绝对值。

MathCeil

返回数组元素最近的较大整数。

MathFloor

返回数组元素最近的较小整数。

MathSqrt

计算数组元素的平方根。

MathExp

计算数组元素的exp(x)函数值。

MathPow

计算数组元素的pow(x, power)函数值。

MathLog

计算数组元素的log(x)函数值。

MathLog2

计算数组元素的基数2的对数。

MathLog10

计算数组元素的基数10的对数。

MathDifference

生成y[i]=x[i+lag]-x[i]元素差异的数组。

MathSample

生成数组元素的随机样本。

MathTukeySummary

计算数组元素的Tukey's five-number概要。

MathRange

计算数组元素的最大值和最小值。

MathMin

返回全部数组元素的最小值。

MathMax

返回全部数组元素的最大值。

MathSum

返回数组元素的总数。

MathProduct

返回数组元素的产品。

MathStandardDeviation

返回数组元素的标准偏差。

MathAverageDeviation

计算数组元素的平均绝对偏差。

MathMedian

计算数组元素的中值。

MathMean

计算数组元素的平均值。

MathVariance

计算数组元素的方差。

MathSkewness

计算数组元素的偏度。

MathKurtosis

计算数组元素的峰度。

MathLog1p

计算数组元素的log(1+x)函数值。

MathExpm1

计算数组元素的exp(x)-1函数值。

MathSinh

计算数组元素的sinh(x) 函数值。

MathCosh

计算数组元素的cosh(x) 函数值。

MathTanh

计算数组元素的tanh(x) 函数值。

MathArcsinh

计算数组元素的arcsinh(x) 函数值。

MathArccosh

计算数组元素的arccosh(x)函数值。

MathArctanh

计算数组元素的arctanh(x)函数值。

MathSignif

四舍五入一个值到尾数指定的小数位。

MathRank

计算数组元素的级别。

MathCorrelationPearson

计算Pearson相关系数。

MathCorrelationSpearman

计算Spearman相关系数。

MathCorrelationKendall

计算Kendall相关系数。

MathQuantile

计算符合指定概率的样本分位数。

MathProbabilityDensityEmpirical

计算随机值的经验概率密度函数。

MathCumulativeDistributionEmpirical

计算随机值的经验累积分布函数。