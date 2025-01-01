MathBitwiseShiftL

Calcula el resultado de la operación binaria SHL (desplazamiento en bits a la izquierda) para los elementos de la matriz.

Versión con grabación de los resultados en una nueva matriz:

bool MathBitwiseShiftL(

const int& array[],

const int n,

int& result[]

)

Versión con grabación de los resultados en la matriz original:

bool MathBitwiseShiftL(

int& array[],

const int n

)

Parámetros

array[]

[in] Matriz de valores.

n

[in] Número de bits para el desplazamiento.

array[]

[out] Matriz de valores de salida.

result[]

[out] Matriz de valores de salida.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.