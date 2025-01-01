DocumentaciónSecciones
Calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución de Poisson con el parámetro lambda.

double  MathMomentsPoisson(
   const double  lambda,         // parámetro de distribución (mean)
   double&       mean,           // variable para el valor medio
   double&       variance,       // variable para la varianza  
   double&       skewness,       // variable para el coeficiente de asimetría
   double&       kurtosis,       // variable para la curtosis
   int&          error_code      // variable para el código de error
   );

Parámetros

lambda

[in]  Parámetro de distribución (mean).

mean

[out]  Variable para  obtener el valor medio.

variance

[out]  Variable para  obtener la varianza.

skewness

[out]  Variable para  obtener el coeficiente de asimetría.

kurtosis

[out]  Variable para  obtener la curtosis.

error_code

[out]  Variable para obtener el código de error.

Valor devuelto

Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.