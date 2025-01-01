- MathProbabilityDensityPoisson
Calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución de Poisson con el parámetro lambda.
double MathMomentsPoisson(
Parámetros
lambda
[in] Parámetro de distribución (mean).
mean
[out] Variable para obtener el valor medio.
variance
[out] Variable para obtener la varianza.
skewness
[out] Variable para obtener el coeficiente de asimetría.
kurtosis
[out] Variable para obtener la curtosis.
error_code
[out] Variable para obtener el código de error.
Valor devuelto
Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.