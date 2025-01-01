DocumentaciónSecciones
MathSignif

Redondea el valor hasta el número indicado de signos en la mantisa.

Versión para trabajar con valores reales:

double  MathSignif(
   const double   x,         // valor
   const int      digits     // número de dígitos
   )

Valor devuelto

Valor redondeado.

Versión para trabajar con una matriz de valores reales con grabado de resultados en una matriz aparte:

bool  MathSignif(
   const double&  array[],   // matriz de valores
   int            digits,    // número de dígitos
   double         result[]   // matriz de resultados
   )

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.

Versión para trabajar con una matriz de valores reales con grabado de resultados en la matriz original:

bool  MathSignif(
   double&        array[],   // matriz de valores
   int            digits     // número знаков
   )

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.

Parámetros

x

[in] Valor real para el redondeo.

digits

[in] Número de dígitos.

array[]

[in] Matriz de valores reales. 

array[]

[out] Matriz de valores de salida.

result[]

[out] Matriz de valores de salida. 