MathSignif
Redondea el valor hasta el número indicado de signos en la mantisa.
Versión para trabajar con valores reales:
|
double MathSignif(
Valor devuelto
Valor redondeado.
Versión para trabajar con una matriz de valores reales con grabado de resultados en una matriz aparte:
|
bool MathSignif(
Valor devuelto
Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.
Versión para trabajar con una matriz de valores reales con grabado de resultados en la matriz original:
|
bool MathSignif(
Valor devuelto
Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.
Parámetros
x
[in] Valor real para el redondeo.
digits
[in] Número de dígitos.
array[]
[in] Matriz de valores reales.
array[]
[out] Matriz de valores de salida.
result[]
[out] Matriz de valores de salida.