TREND FLOW PRO 可帮助识别市场真正发生方向变化的位置。该指标可标示趋势反转，以及大型市场参与者再次进场的区域。

图表上的 BOS 标记代表真实的趋势转换和高时间周期的关键水平。指标数据不重绘，并在每根K线收盘后保留在图表上。

指标主要元素：

BOS FLOW —— 趋势波动与真实的趋势变化，代表大型市场参与者的进场，并确认其存在（以数字标注）。

BOS FILL —— 按趋势方向对K线进行着色。

标示“大型玩家”的进场位置以及趋势发生变化的区域。

信号级别：

BOS —— 强度未明确的参与者进场（通常是主趋势中的一次回调）。

Move SL —— 直观展示大型参与者如何移动其持仓，可作为交易者调整止损的参考。

Super BOS —— 优先级高于普通 BOS 的大型参与者进场。在某些情况下，当出现确认信号时，BOS 可升级为 Super BOS，指标会通过颜色变化进行提示。

Mega BOS —— 最大级别市场参与者的关键水平，具备扭转趋势方向的能力。

Mega BOS moved —— Mega BOS 持仓的移动，以及其在市场中主导地位的确认。

STRUCTURE —— 显示精确的市场结构，包括关键的高点与低点（min / max），以及最近一次结构变化的位置。

Min–Max 回调的编号反映趋势的持续性：编号越大，结构发生变化的概率越高。当前趋势方向显示在图表中央，用于提醒交易者避免逆势交易。

MIN MAX —— 不加过滤地显示所有市场参与者的所有进场点，适用于对趋势走势进行更精细的分析。

所有显示的数据和指标信号均不会重绘，始终保留在图表上，确保完全透明和高度可信。

指标参数支持高度自定义，您可以根据个人偏好轻松调整显示颜色。