Concepts SMC ICT

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    Simon Draxler

    Simon Draxler

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    关于我
    你好！我是一名拥有超过14年软件开发经验的专业开发者。成功的交易不需要魔法，而是需要逻辑、稳定性和整洁的代码。
    我的重点是构建专家顾问（EA），它们能在真实的市场条件下生存。我的工作分析透彻、结构严谨。
    你可以从我这里期待什么：
    透明度： 没有隐藏风险。
    质量： 我的代码整洁，专为长期使用而设计。
    诚实： 我不承诺奇迹，我提供扎实的工具。
    支持： 如果你有问题，我随时为你服务。
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    Drx Equilibrium
    14 产品 2 代码 13 评论
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DRX SMC MT5 指标 – 基于逻辑的市场结构与订单块工具

在金融市场中导航，仅仅跟随移动平均线是远远不够的。你需要理解订单流（Order Flow）和流动性。DRX SMC 是一款专业的图表分析套件，旨在将聪明钱概念（SMC）和 ICT 方法论直接映射到您的 MetaTrader 5 图表上。

这里是完整指南 ---> 点击查看

这绝不是一个承诺保本高收益的“黑箱”系统或 AI 算法。它是一款完全基于逻辑的执行工具，专为高透明度和严格的的风险管理而构建。DRX SMC 不依赖滞后的散户指标，而是采用纯粹的价格行为（Price Action）过滤器。此外，与其他只是用重叠方框塞满图表的 SMC 工具不同，本工具有效引导您完成交易设置，解释背后逻辑，并实时追踪自身的胜率表现。

是什么让 DRX SMC 独一无二（决策层）

大多数指标把数据解读的工作完全留给交易者自己。而 DRX SMC 将市场结构整合到一个清晰的交易执行控制面板中：

  • A+ Setup 评分 (0–100)： 融合了六大共振因素（趋势结构、多时间框架 MTF 一致性、溢价/折价区间定位、未缓解的新鲜区域、流动性扫荡和强力位移/Displacement），最终给出明确的操作裁决。图表上的动态清单会精准显示满足了哪些因素，确保 100% 的透明度。
  • 胜率统计（Hit-Rate Statistics）： 告别凭空猜测。该工具会根据自身的止盈目标和失效水平（Invalidation）追踪每一个 A+ 设置，并直接在图表上显示实时胜率。您可以在 MT5 可视化回测器中运行它，亲自验证其逻辑。
  • 实时交易计划： 对于每一个有效的交易设置，控制面板都会清晰地显示需要等待的精准区域、下一个流动性目标以及该交易想法失效的作废点位。同时自动包含风险回报比（盈亏比）的计算。
  • 交易流程条（Trade-Flow Strip）： 一个可视化的进度条（Bias 方向 -> Zone 区域 -> Trigger 触发 -> Entry 入场），随着市场条件的实时变化同步更新。
  • 多品种扫描器（Multi-Symbol Scanner）： 无需频繁切换图表，即可在整个自选列表中全面监控下一个 A+ 交易设置正在哪个品种上形成。

纯价格行为 vs. 滞后指标

我移除了像 ADX 这样滞后的散户常用指标，因为它们在根本上滞后于实时的价格交付（Price Delivery）。当标准的振荡指标发出入场信号时，机构的行情往往已经结束。DRX SMC 严格依赖实时的市场结构转变（CHoCH/MSS），为您提供精确的交易失效位。

核心功能

  • 机构订单块 (OB)： 自动捕捉由于激进的位移（Displacement）移动产生的高概率供应与需求区域。订单块会显示该笔移动背后的成交量，并结合完整的缓解（Mitigation）生命周期向前延伸投影。
  • 公允价值失衡区 (FVG) / 不平衡： 检测价格交付中多头和空头的非效率（Inefficiencies）区域。指标会用 CE (Consequent Encroachment) 50% 中线高亮显示这些缺口，以便进行精确的入场。
  • 结构突破 (BOS)： 趋势的延续通过有效的结构突破来确认。这仅基于已收盘的 K 线进行计算，从而使信号严格做到不重绘（Non-repainting）。包含波段（Swing）和内部（Internal）结构的映射，并带有 HH/HL/LH/LL 标签。
  • 结构转变 (CHoCH)： 为结构性反转提供早期预警信号，并在多时间框架矩阵（MTF Matrix, M5–H4）中按时间框架进行映射。
  • 流动性池与扫荡 (Liquidity Pools & Sweeps)： 自动检测买方/卖方流动性（BSL/SSL）、等高点/等低点（EQH/EQL）以及流动性扫荡（Sweeps），以便您预判机构的猎杀止损（Stop-Hunts）行为。
  • 溢价/折价与最佳入场位置 (OTE)： 自动计算当前的交易区间（Dealing Range），并标出均衡位（Equilibrium）与 0.705 的最佳入场位置（Optimal Trade Entry）。
  • 背景模块 (Context Modules)： 包含高时间框架关键位置（PDH/PDL）、白银子弹（Silver Bullet）交易时间窗口、成交量轮廓（Volume Profile: POC/VAH/VAL）、带有标准差投影的 CBDR 以及货币强度计。

专为日内交易性能而工程化

图表性能至关重要。优化的 Canvas 画布渲染可确保单一且清晰的图层覆盖，零对象杂乱，且终端毫无延迟。级别线仅在当前价格附近绘制，以保持历史价格行为的干净整洁。它在黄金（XAUUSD）、主要外汇货币对、指数和加密货币等高波动资产上运行极其流畅。

自定义与工作流

  • 可定制的控制面板： 具有可折叠部分的点击式设置菜单、区域密度预设（Clean/Exec/Full）、3 种 UI 主题（Steel/PRO/Light）以及快捷键。
  • 多时间框架分析（MTF）： 借助内置的 MTF 矩阵，在管理 M5 图表上的具体执行时，同时读取 H4 的结构偏见（Bias）。
  • 警报系统： 接收 MT5 弹窗、手机推送通知和电子邮件。每条警报都包含触发的具体原因（评分 + 共振因素）。

常见问题解答 (FAQ)

  • 这是一个不重绘的指标吗？ 是的。所有结构组件（如 BOS、CHoCH）和交易设置信号仅在 K 线收盘时锁定。
  • 这与标准的支撑/阻力有什么不同？ 标准的 S/R 依赖于历史接触点。而本工具针对的是未缓解的订单（Unmitigated Orders）和不平衡区，并通过共振评分和交易设置计划添加了可验证的决策层。
  • 我需要运行智能交易系统（EA）吗？ 不需要，它是一个用于手动交易的独立分析和执行辅助工具。
  • 它适合初学者吗？ 适合。可视化的交易流程（Trade-Flow）和自动化的交易设置计划分担了结构读取的繁重工作，帮助初学者看到关键所在，同时为专业交易员提供了一个干净、快速的执行环境。
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5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
作者的更多信息
Smart RR Pro
Simon Draxler
5 (1)
指标
DRX Smart Risk - Visual Trade Planner Utility DRX Smart Risk 是一款用于 MetaTrader 5 的图表叠加工具，旨在协助交易者进行风险管理和头寸规模计算。与标准图表线不同，该实用程序创建了一个交互式界面，允许用户直观地规划入场、止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平，同时自动计算财务指标。 重要提示 本产品是用于规划和计算目的的技术指标/实用程序。它可视化风险和回报，但不直接执行交易。 核心功能 可视化风险回报计算： 该工具在图表上投射风险框（止损）和回报框（止盈）。移动线条时，它会实时显示当前的风险回报比 (R:R)。 头寸规模计算： 根据选定的手数大小，该实用程序计算账户货币中的潜在利润和损失。 智能拖动逻辑 (Smart Drag)： 移动入场线会自动平移止盈和止损线，以保持当前的设置结构。 自动反转检测 (Auto-Flip)： 该工具检测预期的交易方向。将止盈拖动到入场线下方会自动将计算从做多切换到做空（反之亦然）。 控制面板： 图表上的仪表板允许快速调整手数大小，将工具重置为当前
FREE
ScalpingThink
Simon Draxler
专家
ScalpingThink 是一款用于 MetaTrader 5 短线交易的双向剥头皮系统。仓位逐个开立，采用固定止损，并可选配虚拟移动止损进行管理。 信号: Link 说明: Link 风险管理 无网格、无马丁格尔；每笔仓位单独开立 固定止损及可选的虚拟移动止损 多种移动止损模式可供选择 安全缓冲，用于限制保证金占用 入场时间过滤与点差过滤 推荐市场与设置 时间周期：M1 交易品种：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、NASDAQ 100、DAX、Dow Jones 功能 交易面板，可最小化和最大化，显示 EA 状态、持仓、挂单、余额、净值及统计数据 固定或自动手数 点差限制 自动识别 GMT 可选：不持仓过周末 自定义止损 Magic Number 及订单注释 回测说明 为加快计算，可在策略测试器中关闭面板。交易逻辑不受影响。
OrderFlux Footprint Orderflow
Simon Draxler
指标
OrderFlux – MetaTrader 5 的订单流 (Order Flow) 与足迹图 (Footprint) 指标 OrderFlux 是一款专业的 MetaTrader 5 订单流和足迹图指标。它打开每一根 K 线，揭示其内部结构：每个价格水平的交易量，并将其划分为主动买盘和主动卖盘。根据这些 Tick 数据，系统会实时构建完整的足迹图，包括 Delta, Imbalance (失衡), Volume Profile (成交量分布) 和 Market Profile (市场轮廓) 。 常规图表只显示开盘、最高、最低和收盘价。这只是运动的结果，而非原因。OrderFlux 让每根 K 线的微观结构变得可见，并回答了最关键的问题： 究竟是谁在真正推动行情？ 这使得交易者能够基于真实的交易量来读取支撑和阻力，而不是仅仅根据 K 线形状进行猜测。 足迹图显示内容 在每个价格水平上，都会显示两个数字。左侧是 Bid（买价）的交易量，右侧是 Ask（卖价）的交易量。这两侧之间的关系创造了 Delta — 来自买方或卖方的净压力。 Imbalances (失衡): 某一方具有压倒性优势的
SR Levels Smart Support Resistance
Simon Draxler
指标
无需手动绘制，几秒钟内获取清晰的市场结构！ HTF 自动支撑与阻力指标 会自动在图表上标记关键的支撑和阻力位。这些水平基于更高周期（HTF），因此比随机的短期线更可靠。 主要功能： 自动检测最强支撑与阻力区 多周期分析：选择更高周期获得更精准水平 颜色区分的清晰区域，方便快速识别 无主观误差 – 水平根据固定规则客观计算 适用于所有市场：外汇、指数、大宗商品、加密货币 开箱即用 – 默认设置已优化 交易者优势： 快速判断市场可能转向或反应的位置 只在强区域交易，过滤掉不良交易机会 节省时间，并用一致的分析水平提高胜率 非常适合剥头皮、日内交易和波段交易 使用提示： 在设置中选择偏好的更高周期（如 H4、D1、W1） 将这些区域与价格行为或K线形态结合使用 观察市场在这些水平的反应，并提前规划交易
FREE
SR Levels Smart SupportResistance
Simon Draxler
5 (1)
指标
无需手动绘制，几秒钟内获取清晰的市场结构！ HTF 自动支撑与阻力指标 会自动在图表上标记关键的支撑和阻力位。这些水平基于更高周期（HTF），因此比随机的短期线更可靠。 主要功能： 自动检测最强支撑与阻力区 多周期分析：选择更高周期获得更精准水平 颜色区分的清晰区域，方便快速识别 无主观误差 – 水平根据固定规则客观计算 适用于所有市场：外汇、指数、大宗商品、加密货币 开箱即用 – 默认设置已优化 交易者优势： 快速判断市场可能转向或反应的位置 只在强区域交易，过滤掉不良交易机会 节省时间，并用一致的分析水平提高胜率 非常适合剥头皮、日内交易和波段交易 使用提示： 在设置中选择偏好的更高周期（如 H4、D1、W1） 将这些区域与价格行为或K线形态结合使用 观察市场在这些水平的反应，并提前规划交易
FREE
Spread Monitor Pro
Simon Draxler
5 (1)
指标
DRX SPREAD MONITOR 是一款专业实用工具，旨在实时可视化和分析经纪商的点差。它帮助交易者识别因新闻事件、隔夜利息结算或低流动性时段导致的点差扩大所带来的隐性成本。 对于需要确保执行质量并在交易成本统计过高时避免入场的剥头皮交易者（Scalpers）和黄金交易者来说，此工具至关重要。 主要功能 实时直方图： 在单独的窗口中显示点差历史记录，并对正常、高和极端水平进行颜色编码。 动态移动平均线 (MA)： 计算平均点差趋势，帮助您区分暂时性的峰值和结构性的点差增加。 可视化“均衡器”模式： 一种独特的柱状图可视化，可在不干扰图表的情况下提供有关市场流动性状况的即时反馈。 实时数据面板： 图表上的紧凑仪表板显示： 当前点差 平均点差（基于时间） 最小/最大记录 声音警告系统： 当点差超过您定义的“高”或“极端”阈值时，触发可自定义的声音警报。 应用场景 新闻交易： 检测重大新闻发布后点差何时恢复正常。 经纪商比较： 监控不同的经纪商，查看谁在波动阶段提供更好的条件。 降低成本： 在市场成本昂贵的时段过滤掉交易。
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Smart RR Pro Drx
Simon Draxler
实用工具
SMART RR 是一款专为 MetaTrader 5 设计的风险管理和交易执行工具。它提供可视化功能，用于计算手数、监控风险回报比，并直接在图表上通过面板下单。 该工具专注于基于账户余额和止损距离的透明头寸规模计算，并充分考虑实时市场点差。 主要功能 考虑点差： 风险回报比 (R:R) 计算包含当前的买卖点差，提供切合实际的预测。 动态手数计算： 根据您设定的风险（余额百分比或固定金额）自动计算所需的手数。 可视化交易计划： 入场、止损和止盈水平作为可调节区域显示在图表上。 账户保护： 在交易执行前显示确切的金额风险，有助于控制回撤。 订单执行面板： 支持市价单、限价单和止损单的一键下单。 功能详解 1. 自适应风险控制 面板允许在风险计算模式之间切换。您可以将风险定义为净值的特定百分比或固定货币金额。当您在图表上移动止损线时，工具会自动更新交易量（手数）。 2. 图表交互 所有交易水平都是可视化的。您可以拖放入场线、止损线和目标线。区域的透明度可在设置中调整，以保持图表清晰。 3. 警报系统 可选的警报功能可在价格达到特定入场或止损水平时通知您。如果移动线条，这些警报会自动调
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TPO Profile
Simon Draxler
指标
DRX Market Profile Master v4 — 适用于 MetaTrader 5 的机构级 Market Profile Market Profile 和 Time Price Opportunity（TPO）分析是理解真实市场结构最有效的方法之一。 DRX Market Profile Master v4 将这一方法完整地实现于 MetaTrader 5，并提供可与专业交易平台相媲美的功能集。 该指标会自动为每个交易时段计算哪些价格区域被市场接受（Value Area）、交易最活跃的价格水平（Point of Control），以及市场快速且单向通过的价格区域（Single Prints）。 这些信息构成精确入场与出场决策的基础。 How does that work? 会话类型与历史视图 该指标支持五种会话类型：按小时、按日、按周、按月以及自定义会话。最多可以同时显示 20 个历史会话。每个会话均独立计算，确保不同会话之间的数据不会相互影响。 显示方式可选择字母模式（经典 TPO 字母 A 至 Z，按时间区块划分）或基于成交量强度的区块模式。在区块模式下，高成交量的
Margincall Lines
Simon Draxler
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实用工具
Program Features 1. Calculation of Margin Call and Liquidation Prices Monitoring all open positions: The program continuously analyzes all open positions on the trading account. Determining critical price levels: Margin Call Price: The price at which additional funds must be deposited to keep positions open. If this does not occur, liquidation follows. Liquidation Price: The price at which positions are automatically closed by the broker to prevent further losses. 2. Display of Prices on the Ch
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AlphaWave
Simon Draxler
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指标
解锁您交易的潜力，使用AlphaWave指标！ 为您的交易带来平静： AlphaWave指标旨在通过平滑图表并提供精确的趋势方向可读性来使您的交易更加平静。以前从未如此轻松地做出明确的交易决策。 具有10种模式的革命性平滑技术： 通过AlphaWave指标体验平滑而清晰的图表表示。这种革命性的平滑技术不仅提供了一种模式，而且一共有10种模式，将您的交易体验提升到一个新水平。选择最适合您交易风格的模式。 适用于任何资产的可定制性： AlphaWave指标最佳地适应每种资产，允许多方面应用，并支持您在不同市场中。在每个交易工具上释放潜力。 上涨和下跌趋势的定制警报： 享受额外的重要功能！AlphaWave指标为上涨和下跌趋势提供定制警报。再也不要错过关键的交易时刻，放心交易。 创新的Heiken-Ashi启发： 受到Heiken-Ashi蜡烛的启发，AlphaWave指标采用创新的公式。传统的蜡烛数据被转换成清晰显示趋势方向的彩色条。这是您交易中的技术突破！ 精准的进出点： 由于可靠的信号和精准的趋势指标，AlphaWave指标允许识别最佳的进出点。 持续的支持和更新： 我们不仅提供出色
FASTai
Simon Draxler
专家
介绍优惠： 当前价格仅剩少量库存！ 最终价格：800美元 本部分涉及专家顾问（EA）的默认设置。请按照预设说明操作 →  点击 。 产品详情 符号 所有可能 时间框架 所有可能 资本 最低50美元 账户类型 ECN FASTai的主要特点 FASTai专门设计用于建立在经过验证的交易原则之上。专家顾问（EA）使用技术指标，如移动平均线、高点和低点，以及精确的计算来识别潜在的市场突破。  而不是依赖复杂和高风险的策略 ，FASTai专注于一种清晰而稳健的方法，确保长期的稳定性和控制。 精确的交易策略 FASTai的算法基于大多数交易者在其图表中分析的核心要素：移动平均线、突破以及高点和低点。这一基础允许清晰的结构，使EA能够有效地识别潜在的交易机会。  通过使用 最多一个止买订单， 风险被最小化 ，以防止因 金字塔式加仓 而产生的风险。 通过明确的参数实现灵活性 FASTai提供预设参数，立即可用，同时也提供个性化调整的选项。  这使交易者能够根据其交易策略和风险配置文件精确调整设置，而无需不必要的复杂性或干扰。 跨市场应用 EA设计为可以在各种市场中高效使用。无论是 货币对、大宗商
DRX Equilibrium
Simon Draxler
专家
DRX Equilibrium – 黄金标准 (The Gold Standard) 黄金 (XAUUSD) 是利润最高但也是最危险的市场。 DRX Equilibrium 不是普通的通用外汇机器人，而是一个高度专业化的系统，专为黄金的波动结构量身定制。 该系统解决了黄金交易的永恒难题：利用横盘阶段进行积累（均值回归），并动态检测成交量何时进入市场，从而立即交易突破（Breakouts）。 专为专业需求和自营交易 (Prop Trading) 账户开发。 价格: 149 USD 资产: XAUUSD (黄金) Guide :   Link 战略优势与自营公司协议 双重市场算法： EA 扫描市场结构。在低波动阶段，它充当逆趋势系统（拒绝）。一旦动量显著增加（黄金的典型特征），它会无缝切换到突破模式。 Prop-Trading 保护功能： • 最大每日回撤 (Max Daily Drawdown)： 一个硬性紧急停止功能，在违反自营公司规则之前保护账户。 • 周五退出协议 (Friday Exit)： 周末前自动平仓，避免跳空风险。 • 入场随机化 (Randomization)
DrawPad
Simon Draxler
实用工具
专业图表绘图工具 直接在图表上绘制。快速。精准。无需绕路。 DRX DrawPad 是 MetaTrader 5 最先进的自由绘图工具。只需一个指标，即可直接在图表上像专业人士一样进行可视化市场分析，无需任何外部软件。 DRX DrawPad 的独特之处是什么？ 大多数交易者都知道这个问题：MT5 并没有提供一种快速、直观的方法，让你能够直接在图表上进行即时分析绘制。DRX DrawPad 完整而优雅地填补了这一空白，而且几乎没有学习门槛。 功能 3 种绘图模式 — 即时切换 Freehand — 按住鼠标左键自由绘制。非常适合趋势通道、波浪结构和标记。 Line — 双击即可绘制精准趋势线。设置起点，设置终点，完成。 Rectangle — 用矩形标记供需区域、盘整区间和价格目标，同样支持双击操作。 绘图时锁定图表滚动 再也不会误移动图表。开始绘图时，图表会自动锁定；绘图完成后，自动恢复。 带 Logo 的专业品牌面板 精简深色界面，配有专属 DRX Logo、金色点缀线和实时状态显示。适配任何图表主题。 7 种颜色 — 点击或快捷键切换 金色 · 红色 · 蓝色 · 绿
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