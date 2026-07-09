Concepts SMC ICT

DRX SMC MT5 指标 – 基于逻辑的市场结构与订单块工具

在金融市场中导航，仅仅跟随移动平均线是远远不够的。你需要理解订单流（Order Flow）和流动性。DRX SMC 是一款专业的图表分析套件，旨在将聪明钱概念（SMC）和 ICT 方法论直接映射到您的 MetaTrader 5 图表上。

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这绝不是一个承诺保本高收益的“黑箱”系统或 AI 算法。它是一款完全基于逻辑的执行工具，专为高透明度和严格的的风险管理而构建。DRX SMC 不依赖滞后的散户指标，而是采用纯粹的价格行为（Price Action）过滤器。此外，与其他只是用重叠方框塞满图表的 SMC 工具不同，本工具有效引导您完成交易设置，解释背后逻辑，并实时追踪自身的胜率表现。

是什么让 DRX SMC 独一无二（决策层）

大多数指标把数据解读的工作完全留给交易者自己。而 DRX SMC 将市场结构整合到一个清晰的交易执行控制面板中：

A+ Setup 评分 (0–100)： 融合了六大共振因素（趋势结构、多时间框架 MTF 一致性、溢价/折价区间定位、未缓解的新鲜区域、流动性扫荡和强力位移/Displacement），最终给出明确的操作裁决。图表上的动态清单会精准显示满足了哪些因素，确保 100% 的透明度。

融合了六大共振因素（趋势结构、多时间框架 MTF 一致性、溢价/折价区间定位、未缓解的新鲜区域、流动性扫荡和强力位移/Displacement），最终给出明确的操作裁决。图表上的动态清单会精准显示满足了哪些因素，确保 100% 的透明度。 胜率统计（Hit-Rate Statistics）： 告别凭空猜测。该工具会根据自身的止盈目标和失效水平（Invalidation）追踪每一个 A+ 设置，并直接在图表上显示实时胜率。您可以在 MT5 可视化回测器中运行它，亲自验证其逻辑。

告别凭空猜测。该工具会根据自身的止盈目标和失效水平（Invalidation）追踪每一个 A+ 设置，并直接在图表上显示实时胜率。您可以在 MT5 可视化回测器中运行它，亲自验证其逻辑。 实时交易计划： 对于每一个有效的交易设置，控制面板都会清晰地显示需要等待的精准区域、下一个流动性目标以及该交易想法失效的作废点位。同时自动包含风险回报比（盈亏比）的计算。

对于每一个有效的交易设置，控制面板都会清晰地显示需要等待的精准区域、下一个流动性目标以及该交易想法失效的作废点位。同时自动包含风险回报比（盈亏比）的计算。 交易流程条（Trade-Flow Strip）： 一个可视化的进度条（Bias 方向 -> Zone 区域 -> Trigger 触发 -> Entry 入场），随着市场条件的实时变化同步更新。

一个可视化的进度条（Bias 方向 -> Zone 区域 -> Trigger 触发 -> Entry 入场），随着市场条件的实时变化同步更新。 多品种扫描器（Multi-Symbol Scanner）： 无需频繁切换图表，即可在整个自选列表中全面监控下一个 A+ 交易设置正在哪个品种上形成。

纯价格行为 vs. 滞后指标

我移除了像 ADX 这样滞后的散户常用指标，因为它们在根本上滞后于实时的价格交付（Price Delivery）。当标准的振荡指标发出入场信号时，机构的行情往往已经结束。DRX SMC 严格依赖实时的市场结构转变（CHoCH/MSS），为您提供精确的交易失效位。

核心功能

机构订单块 (OB)： 自动捕捉由于激进的位移（Displacement）移动产生的高概率供应与需求区域。订单块会显示该笔移动背后的成交量，并结合完整的缓解（Mitigation）生命周期向前延伸投影。

自动捕捉由于激进的位移（Displacement）移动产生的高概率供应与需求区域。订单块会显示该笔移动背后的成交量，并结合完整的缓解（Mitigation）生命周期向前延伸投影。 公允价值失衡区 (FVG) / 不平衡： 检测价格交付中多头和空头的非效率（Inefficiencies）区域。指标会用 CE (Consequent Encroachment) 50% 中线高亮显示这些缺口，以便进行精确的入场。

检测价格交付中多头和空头的非效率（Inefficiencies）区域。指标会用 CE (Consequent Encroachment) 50% 中线高亮显示这些缺口，以便进行精确的入场。 结构突破 (BOS)： 趋势的延续通过有效的结构突破来确认。这仅基于已收盘的 K 线进行计算，从而使信号严格做到不重绘（Non-repainting）。包含波段（Swing）和内部（Internal）结构的映射，并带有 HH/HL/LH/LL 标签。

趋势的延续通过有效的结构突破来确认。这仅基于已收盘的 K 线进行计算，从而使信号严格做到不重绘（Non-repainting）。包含波段（Swing）和内部（Internal）结构的映射，并带有 HH/HL/LH/LL 标签。 结构转变 (CHoCH)： 为结构性反转提供早期预警信号，并在多时间框架矩阵（MTF Matrix, M5–H4）中按时间框架进行映射。

为结构性反转提供早期预警信号，并在多时间框架矩阵（MTF Matrix, M5–H4）中按时间框架进行映射。 流动性池与扫荡 (Liquidity Pools & Sweeps)： 自动检测买方/卖方流动性（BSL/SSL）、等高点/等低点（EQH/EQL）以及流动性扫荡（Sweeps），以便您预判机构的猎杀止损（Stop-Hunts）行为。

自动检测买方/卖方流动性（BSL/SSL）、等高点/等低点（EQH/EQL）以及流动性扫荡（Sweeps），以便您预判机构的猎杀止损（Stop-Hunts）行为。 溢价/折价与最佳入场位置 (OTE)： 自动计算当前的交易区间（Dealing Range），并标出均衡位（Equilibrium）与 0.705 的最佳入场位置（Optimal Trade Entry）。

自动计算当前的交易区间（Dealing Range），并标出均衡位（Equilibrium）与 0.705 的最佳入场位置（Optimal Trade Entry）。 背景模块 (Context Modules)： 包含高时间框架关键位置（PDH/PDL）、白银子弹（Silver Bullet）交易时间窗口、成交量轮廓（Volume Profile: POC/VAH/VAL）、带有标准差投影的 CBDR 以及货币强度计。

专为日内交易性能而工程化

图表性能至关重要。优化的 Canvas 画布渲染可确保单一且清晰的图层覆盖，零对象杂乱，且终端毫无延迟。级别线仅在当前价格附近绘制，以保持历史价格行为的干净整洁。它在黄金（XAUUSD）、主要外汇货币对、指数和加密货币等高波动资产上运行极其流畅。

自定义与工作流

可定制的控制面板： 具有可折叠部分的点击式设置菜单、区域密度预设（Clean/Exec/Full）、3 种 UI 主题（Steel/PRO/Light）以及快捷键。

具有可折叠部分的点击式设置菜单、区域密度预设（Clean/Exec/Full）、3 种 UI 主题（Steel/PRO/Light）以及快捷键。 多时间框架分析（MTF）： 借助内置的 MTF 矩阵，在管理 M5 图表上的具体执行时，同时读取 H4 的结构偏见（Bias）。

借助内置的 MTF 矩阵，在管理 M5 图表上的具体执行时，同时读取 H4 的结构偏见（Bias）。 警报系统： 接收 MT5 弹窗、手机推送通知和电子邮件。每条警报都包含触发的具体原因（评分 + 共振因素）。

常见问题解答 (FAQ)