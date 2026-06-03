M1 Quantum MT5
- 指标
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Hamed Dehgani
- 版本: 1.64
- 更新: 9 八月 2026
- 激活: 5
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号：信号（交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。）
最新消息：版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。
自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。
价格计划：
- 当前价格： $169（早期用户优惠）
- 下一阶段计划价格： $189
- 计划零售价： $299
开发者提示： 购买后请联系我，以获取最新推荐的参数设置文件（Set File）、交易建议，以及加入 VIP 支持群组，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。
M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。
M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于连续盈利交易，帮助交易者更快地增长账户资金。
M1 Quantum 指标的主要特点
- 专为M1 时间周期和所有主要货币对设计
- 所有交易均配备止损和止盈
- 内置资金管理功能，并指导交易者轻松执行交易计划
- 高胜率，高比例的连续盈利交易
- 无重绘，无延迟
- 适合各种类型的交易者，简单易懂
要使用 M1 Quantum，您需要 M1 Quantum Assistant。这款强大的工具对所有 M1 Quantum 用户免费提供。
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Works perfectly alongside the free EA (Quantum Trade Assistant). It is doing a fantastic job across multiple currency pairs with amazing results. Additionally, the developer provides outstanding and highly responsive support.