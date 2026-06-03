M1 Quantum MT5

使用 M1 Quantum 的实盘交易信号：信号（交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。）

最新消息：版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。

自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。

价格计划：

当前价格： $169 （早期用户优惠）

（早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189

计划零售价： $299

开发者提示： 购买后请联系我，以获取最新推荐的参数设置文件（Set File）、交易建议，以及加入 VIP 支持群组，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。

常见问题 - 设置文件 - 安装指南

