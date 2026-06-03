M1 Quantum MT5

4.27
  • 指标
  • Hamed Dehgani
    Hamed Dehgani

    Hamed Dehgani

    4.6 (279)
    我是 Hamed，一名拥有18年经验的专业 MQL4/MQL5 开发者，专注于为 MetaTrader 平台创建智能交易顾问（EA）、指标和自动化交易工具。
    多年来，我已为全球各地的交易者和公司完成了3000多个定制项目，将他们的交易想法转化为高性能的完整系统。
    现在，我分享自己的经验，帮助交易者构建盈利、高效、自动化的交易策略。无论您需要一个简单脚本还是复杂的多逻辑交易系统，您都可以聘请我18年的经验来实现您的想法：
    💡 价格与雇佣选项：
    🔸 简单项目：$100
    🔸 标准项目：$200
    🔸 高级系统：$400
    点击下方链接雇佣我：
    19 产品 1 信号 3 主题 84 评论
  • 版本: 1.64
  • 更新: 9 八月 2026
  • 激活: 5

使用 M1 Quantum 的实盘交易信号信号（交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。）

最新消息：版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。
自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。

价格计划：

  • 当前价格： $169（早期用户优惠）
  • 下一阶段计划价格： $189
  • 计划零售价： $299

开发者提示： 购买后请联系我，以获取最新推荐的参数设置文件（Set File）、交易建议，以及加入 VIP 支持群组，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。

常见问题 - 设置文件 - 安装指南

M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。

M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于连续盈利交易，帮助交易者更快地增长账户资金。

M1 Quantum 指标的主要特点

  • 专为M1 时间周期和所有主要货币对设计
  • 所有交易均配备止损和止盈
  • 内置资金管理功能，并指导交易者轻松执行交易计划
  • 高胜率，高比例的连续盈利交易
  • 无重绘，无延迟
  • 适合各种类型的交易者，简单易懂

要使用 M1 Quantum，您需要 M1 Quantum Assistant。这款强大的工具对所有 M1 Quantum 用户免费提供

下载 M1 Quantum Assistant

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评分 11
Khalid Hamdan
1148
Khalid Hamdan 2026.07.08 14:38 
 

Works perfectly alongside the free EA (Quantum Trade Assistant). It is doing a fantastic job across multiple currency pairs with amazing results. Additionally, the developer provides outstanding and highly responsive support.

batuhan_mert
19
batuhan_mert 2026.07.04 19:33 
 

Excellent EA and amazing support! I have been using M1 Quantum on major Forex pairs, and I am very satisfied with the results so far. The bot executes trades with solid logic, and the risk management is great. What impressed me the most is the developer, Hamed. He is very honest, responsive, and genuinely cares about his users. He provides clear answers and great updates. If you are looking for a reliable scalper and a developer who stands behind his product, I highly recommend this EA!

Gabriel Moura Cantanhede
222
Gabriel Moura Cantanhede 2026.07.02 12:16 
 

Great indicator from such a proficient developer. Great support and great results so far. Telegram bot is also a great addition! Keep up the good work Mr. Dehgani.

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Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT5）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方向
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
指标
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Quant Direction MT5
Georgios Kalomoiropoulos
指标
Quant Direction 是一款三维市场分析工具。它通过同时计算多个维度上的精确百分比偏差，提供完全客观的、基于算法的市场分析视角。该算法采用先进的人工智能建模工具开发，并经过全面测试，旨在以独特的精准度解读市场。它可以分析您平台上的任何货币对或金融工具。 无论您是短线 交易者、日内 交易者还是波段交易者，Quant Direction 都是您的理想之选。 交易者的真正优势 Quant Direction 的真正优势在于彻底消除情绪、屏幕疲劳和过度思考。它无需手动点击十几个图表来寻找方向并反复质疑自己的偏好，引擎即可在几毫秒内即时处理 8 个时间周期（从 5 个月到月线）。它能准确告诉你任何时刻谁在掌控市场，确保你始终朝着概率最高的方向进行交易。 市场分析的三个维度 该算法将市场分为三个不同的交易维度，为您提供完整的宏观和微观视角： 超短线交易分析： 捕捉即时、快速的动量变化和较低时间框架的执行点。 日内分析： 识别真实的、潜在的每日方向性偏差。 波动分析： 专注于宏观趋势，确保您不会与大盘机构的走势背道而驰。 独家评分引擎 Quant Direction 的底层采用了一套
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
SmartScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
SmartScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
ScalpPoint
Temirlan Kdyrkhan
指标
ScalpPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or emai
KT Alpha Hunter Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
大多数箭头指标只给你一个信号，然后让你自己去判断剩下的一切。KT Alpha Hunter Arrows 为你提供完整的交易计划。 每一个信号箭头出现时，都会同时绘制一套完整计划：入场线、止损位、四个止盈目标，以及实时优势判断，告诉你当前这个交易品种和时间周期是否值得交易。随附的 Trade Manager EA 会在你手动入场后负责后续执行，让你在市场波动剧烈、情绪干扰明显时也能保持交易纪律。不重绘。仅在K线收盘后确认信号。适用于 Forex、黄金、指数以及任何你在 MT5 上交易的品种。 核心功能 不重绘买入和卖出箭头，只在K线收盘后生成。 每个信号都会显示入场线、结构性止损位和四个止盈目标。 Edge Dashboard 会分别评估当前图表上的买入和卖出机会。 判断系统包括：No Edge、Marginal、Tradeable、Good 或 Strong。 一键 Auto Optimize 按钮可根据当前品种和时间周期自动优化设置。 完整套装包含 Trade Manager EA，并提供五种专为本指标设计的预设交易管理方案。 Prop Firm Risk Panel 可在图表上
TrendProMaster
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
MasterTrend
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
Naked Forex Tweezer Pro indicator for MT5 by ITC
Renaud Herve Francois Candel
指标
Naked Forex Tweezer Pro Indicator Tweezer Pro Indicator is a pattern recognition indicator for Forex, Stocks, Indices, Futures, Commodities and Cryptos. The standard Tweezer is a two bar pattern. Our enhanced version is a multi-bar pattern. We filter the patterns for you so that you only get the     best and most effective patterns   and ignore the noise. The Tweezer pattern is a simple and effective pattern to trade. The strategy that comes with the Tweezer is based on price action. The Twe
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (4)
指标
当然，以下是翻译成中文（简体）的版本： 该指标标出市场中显现出 交易兴趣 的区域，并随后显示 订单积累区域 。它的工作方式类似于大规模的订单簿。 这是为 大资金 打造的指标，性能卓越。市场中有任何兴趣，你都能通过它清晰看到。 （这是一个 完全重写的自动化版本 —— 不再需要手动分析。） 交易速度 是一个全新的概念指标，它显示了市场上大订单 何时 、 何地 聚集，并揭示了其背后的意义。它可以在 非常早期 就检测到趋势的变化。 在外汇市场，所谓的“交易量”实际上是误导性的，因为那指的是价格在单位时间内的变化，因此真正的名称应是“交易速度”。 一切都取决于我们如何思考、如何行动、如何分析。 改变分析范式至关重要。 该指标完全重构了外汇市场上“交易量”的概念，用逻辑方式重新定义并应用，从而成为一个 独特而精准的工具 。 使用方法： 默认情况下，指标处于 自动模式 ，可独立用于任何时间周期。如果你希望切换到手动模式，只需点击 Auto / Manual Mode 按钮即可。 在 手动模式 下，所有计算从 2025年1月1日 开始。你可以根据需要更改该日期，以查看不同的分析结果。 最优数据周期
Ziva LSE System
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE System A Professional Liquidity & Structure Execution Framework Executive Overview ZIVA LSE System is a professionally engineered analytical framework designed to interpret market behavior through structural logic and liquidity dynamics. It is not positioned as a conventional indicator. Rather, it functions as a structured execution environment that organizes price action into a clear, disciplined decision-making model. The system is built to deliver consistency, clarity, and controlled
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Break Pullback
Arief
指标
MetaTrader 5 智能多层突破与回调探测器 "智能 · 简单 · 快速！" 您是否厌倦了错过高概率的突破入场机会？ 您是否花费数小时扫描多张图表，试图将突破与趋势方向和货币动能对齐——却仍然错过了行情？ Break Pullback 用一个指标解决所有这些问题。 什么是 Break Pullback？ Break Pullback 是一款专业级 MetaTrader 5 指标，专为交易市场结构、突破和趋势延续形态的交易者而设计。 它能实时自动检测多个货币对的突破与回调形态——并通过三层确认过滤每个信号： 结构突破检测——识别图表上的关键突破位 高时间框架日线偏向——将入场与主导日线趋势方向对齐 货币强弱指数——确认配对货币间的动能失衡 结果：更少的虚假信号，更强的信心，更快的执行——无需面对图表过载。 适合哪些交易者？ Break Pullback 专为使用以下方法的交易者设计： 突破与回测策略 市场结构分析（BOS、 OB Order Block 、结构位） 聪明钱概念（SMC）或 ICT 风格入场 趋势跟踪与延续形态 跨外汇和黄金（XAUUSD）的多对扫描 日内和波段
Meravith Scanner
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
MERAVITH SCANNER 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业金融市场指标，将多种分析工具整合为一个统一的系统。它基于专有的成交量加权平均价格（VWAP）方法自动完成所有计算，完全消除主观判断。 该指标适用于所有资产类别（外汇、股票、指数、大宗商品、加密货币）以及从 M1 到 Monthly 的所有时间周期。其核心原理是价格跟随成交量。MERAVITH 识别机构资金成交量的集中区域，并从该集中区域中推导出数学上精确的价格水平。它不预测，不推测。它只计算。 使用 MERAVITH SCANNER，您可以在 2–3 分钟内扫描全部 28 个主要外汇货币对的所有时间周期。您也可以扫描任何您选择的市场——例如，大约 100 只股票约需 10 分钟。 该指标计算耗尽水平、平衡线、偏差、统计水平以及目标投射。 图表元素 Origin Point 标记所有计算的起始位置。指标会自动将其放置在最佳位置。红色标签（TOP）表示市场高点并带有看跌倾向。绿色标签（BOTTOM）表示市场低点并带有看涨倾向。 Sentiment Line 是一条动态曲线，反映基于成交量加权计算得出的市场情绪。
Route Lines Prices MT5
Vitalyi Belyh
指标
Route Lines Prices MT5  - 是一款用于寻找潜在交易信号的指标。其简洁的界面包含多种价格行为算法，以及信号终点检测和已完成轨迹的计算。这些算法包括基于所用时间周期的波动率和价格平滑计算。 该指标的主要参数是“ Calculating price values ”。默认值 1 提供均衡的自动计算模式， 无需手动配置即可使用。通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。 该指标内置市场方向指标，由两条移动平均线（快线和慢线）的交叉点表示，在确定自身趋势时可以禁用该指标。 建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用该指标。支持所有交易品种。 信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。 主图表上会显示重复的箭头。该指标提供多种类型的警报。 内置信号线点计数器，用于计算从信号箭头到信号终点的收盘价。 由于指标不会重绘，信号结果的数值是在信号终点之后计算的，滞后于信号发出后一根K线。 总计数器会将接收到的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
Apex Market Structure Pro
Samuel Monga Ilunga
指标
看清市场真正在做什么。   在您眼前实时观察三大市场阶段（收缩、扩张、趋势），并在趋势阶段的早期阶段抓住更优的入场点。   不要再猜测。开始像机构和聪明钱那样解读市场。   Apex Market Structure Pro（MT5 版）是一款精准的聪明钱分析工具，它剥离噪音，向您展示每根 K 线之下的真实结构：流动性、结构转变、吸   筹区域与趋势偏向，全部呈现在一个简洁、专业的图层中。专为厌倦了滞后指标、准备以清晰视角交易的严肃交易者打造。   重要提示：本指标专为 Heikin Ashi（平均足）K 线设计。使用前请将图表切换为 Heikin Ashi，以释放其全部威力。全部分析都围绕 Heikin   Ashi 的价格流构建。正是在这里，Apex Market Structure Pro 发挥出最佳表现。   交易者为何选择 Apex Market Structure Pro：   流动性，一览无遗： 瞬间看清止损池所在之处。卖方与买方流动性会被自动标注。实时关注尚未被扫的价位，捕捉价格攫取流动性并反转的精确时   刻。在聪明钱交易的地方交易。   会说话的结构：
OmniSync Projection
Antonio-alin Teculescu
5 (1)
指标
Chronos Fractal Engine is an innovative price projection indicator for MetaTrader 5, designed to transform your technical analysis by intelligently identifying and projecting historical price patterns. Built upon an advanced correlation algorithm and the fractal principles of the market, this powerful tool visualizes potential future price movements, giving you a unique edge in your trading decisions. What is Chronos Fractal Engine? At its core, the Chronos Fractal Engine employs a sophisticat
Orderflow Absorption MT5
Chi Sum Poon
5 (1)
指标
OrderFlow Absorption – 專業級MT5買賣差與吸收訊號指標 釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 5上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。 功能特色 買賣差直方圖視覺化：   以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。 吸收訊號偵測：   先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。 圖表標記：   吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。 彈出式警報：   新吸收訊號出現時即時通知。 自訂門檻：   過濾弱訊號，專注高勝率機會。 資源管理：   高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。 全品種兼容：   適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。 簡易整合：   參數簡單，快速上手與調整。 OrderFlow Absorption 的邏輯說明 OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K
作者的更多信息
Strategy Assistant MT5
Hamed Dehgani
5 (2)
指标
产品新闻： Strategy Assistant 已升级至全新版本 1.9，拥有更快的运行速度、重新设计的专业界面以及更好的用户体验。 开发者说明： Strategy Assistant 正在持续开发中，并会定期进行升级和功能改进。下一次更新：新增 Strategy Agent（多种交易策略的智能组合）。 价格说明： 当前价格保持为 前100位用户 $50 ，之后价格将提升至 $100。 Strategy Assistant 介绍 15种强大的交易策略集成在一个智能指标中 简单设置，无需复杂参数 快速计算，可在单个图表上管理多种交易策略的绘图和警报。 MT4 Version :  Open Strategy Assistant 是一款强大的 一体化 交易工具，旨在帮助交易者使用专业交易者常用的一些最流行且最有效的策略来分析市场。 无需安装多个指标或在不同工具之间切换， Strategy Assistant 将 15种强大的策略 集成在一个智能助手中。这些策略被分类组织在右侧菜单的精美图形仪表板中。 分类与策略详情： 价格形态 这些经典图表形态帮助交易者识别潜在的反转和趋势延续。 •
Prop Firm Trade Assistant MT5
Hamed Dehgani
实用工具
购买前先在真实市场中进行测试 :  本产品包含一个 免费试用版本   ，您可以直接下载并在 模拟账户 上使用。在购买前，请在真实市场条件下测试所有功能。您可以在本产品的第一条评论中找到下载链接。 Prop Firm Trade Assistant 是一个专业的图表面板，专为希望通过明确的规则、受控的风险和规范的执行来 通过并保护 Prop Firm 账户 的交易者而设计。 这款产品适合您吗？ 本产品适合希望交易更加轻松、快速和智能的手动交易者。该助手可以帮助您 避免更多亏损和心理错误。 价格 : 前100位购买者的价格保持在50$，之后将提高至100$，作为本产品的合理价格。 Prop Firm Trade Assistant 是一款专为 prop firm 交易 定制的专业交易助手。它帮助您定义 prop 账户、在面板中记住公司规则，然后在风险始终可控的情况下执行并管理交易。 无需在计算器、笔记和图表之间来回切换，一切都集中在一个现代化仪表盘中：您的限额、风险百分比、入场水平以及实时账户状态——帮助您在交易时保持纪律。 Prop Firm Trade Assistant 的主要功能
M1 Quantum EA MT5
Hamed Dehgani
专家
价格计划： 当前价格：499 美元（早期用户优惠） 下一阶段计划价格：599 美元 计划零售价：1,499 美元 购买后请联系我，我将根据您的账户规模和风险承受能力，为您提供个性化的交易计划和最合适的设置方案。 M1 Quantum EA 是一款基于成功的 M1 Quantum 交易策略 的全自动交易机器人。它能够扫描市场、寻找高质量入场机会，并通过内置的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）自动管理交易。 M1 Quantum EA 的主要功能 全自动 交易系统 专为 M1 时间周期 设计的 多货币对算法 适用于资金 $500 或以上的账户 内置优化引擎，无需复杂设置 每笔交易均由 止损 和 止盈 保护 无马丁格尔（Martingale），无网格交易（Grid） 基于 M1 Quantum 策略 的精准入场 安全且可控的风险管理 所有 M1 Quantum EA 客户均可享受 24/7 VIP 专属支持。
Range Explosion MT5
Hamed Dehgani
指标
关于 Range Explosion Range Explosion 是一款功能强大且免费的交易工具，用于检测市场震荡区间、绘制精确的支撑和阻力，并以高精度和精美的视觉效果识别突破机会。 它是 Break Out Explosion 项目的一部分，为初学者和专业交易者提供可靠且先进的解决方案。 如果您对突破交易概念感兴趣，请查看这款用于检测趋势线突破的高级工具： https://www.mql5.com/en/market/product/152676 您想要一个根据此指标箭头进行交易的智能交易系统（EA）吗？您只需通过以下链接以 $30 创建一个直接任务，我将为您制作： https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=eeecad 加入此频道以获取   Break Out Explosion 项目   的最新更新和新闻： https://www.mql5.com/en/channels/breakout_explosion_tradingsystem 主要功能 自动区间检测 – 实时识别市场震荡区。 智能突破信号 – 等待价格突破支撑或阻力并标记买
FREE
M1 Quantum
Hamed Dehgani
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由  Quantum Trade Assistant   自动  执行，并作为本产品  免费  提供。） 开发者提示：   购买后，请联系我以获取最新   推荐设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入我们的   VIP支持群组 ，在那里您可以与其他 M1 Quantum 用户交流。 MT5 版本已可用： 访问 MT5 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主要特点 专为 M1 时间周期 和所有 主要货币对 设计 所有交易均配备止损和止盈 内置 资金管理功能 ，并指导交易者轻松执行交易计划 高胜率，高比例的 连续盈利交易 无重绘，无延迟 适合各种类型的交易者，简单易懂 要使用 M1 Quantum ，您需要 M1 Quantum Assistant 。这款强
RSI Assistant MT5
Hamed Dehgani
指标
RSI Assistant MT5 – 高级RSI交易工具 主要功能 智能RSI可视化 – 使用平滑的颜色填充区域清晰显示超买和超卖区间 高级信号检测 – 根据RSI区域强度（70、80、90 / 30、20、10）以不同颜色显示多头和空头箭头 基于区域的提醒 – 根据不同RSI区域的信号强度接收不同提醒 多周期RSI面板 – 使用交互按钮监控M15、M30、H1和H4的RSI数值 动态状态按钮 – 按钮会自动变色以显示超买（红色）和超卖（绿色）状态 提供专业版本  – 解锁  16+交易策略  ->  Strategy Assistant  立即体验 保持更新  – 加入我们的MQL5社区  @hdtradinglab频道  获取最新更新和免费交易工具 简介 RSI Assistant MT5 是一款功能强大且完全免费的指标，旨在增强传统RSI的使用体验。通过先进的可视化、智能提醒和多周期分析，帮助交易者轻松理解RSI行为并识别高质量交易机会。 完整描述 RSI Assistant MT5 不仅仅是一个标准的RSI指标，而是一个升级后的专业工具，使RSI分析更加清晰、智能且适用于真实
FREE
Break Out Explosion MT5
Hamed Dehgani
5 (2)
指标
开发说明： Break Out Explosion 当前限时折扣中， 下一价格：69$ 符号： USDCHF、USDJPY、XAUUSD、GBPUSD、EURUSD、AUDUSD、GBPJPY（我最喜欢 USDCHF_H1） 时间周期： M15, H1, H4, D1 主要特点： 无重绘、无延迟、趋势信号、多重确认 安全性： 信号包含止损、止盈，并遵循风险回报规则 包含： 免费多周期扫描器（购买产品后，只需通过私信发送截图给我，我会亲自把扫描器文件发送给您。） 完整的交易系统概念： 阅读文章 （完整概念在本文中解释） 产品已升级到 1.5 版本 （我每天在真实账户手动交易，并持续改进这个指标） Break Out Explosion 的 MT4 版本现已上线： https://www.mql5.com/en/market/product/155132 加入讨论 在 MQL5 社区聊天中有一个支持小组。  加入 支持小组 ，与其他用户分享想法、提问或讨论交易策略。 关于 Break Out Explosion Break Out Explosion 是一套完整的交易系统，用于识别与主要
Range Explosion
Hamed Dehgani
指标
关于 Range Explosion Range Explosion 是一款功能强大且免费的交易工具，用于检测市场震荡区间、绘制精确的支撑和阻力，并以高精度和精美的视觉效果识别突破机会。 它是 Break Out Explosion 项目的一部分，为初学者和专业交易者提供可靠且先进的解决方案。 此产品的 MT5 版本可在此获取： https://www.mql5.com/en/market/product/153004 \如果您对突破交易概念感兴趣，请查看这款用于检测趋势线突破的高级工具： https://www.mql5.com/en/market/product/155132 您想要一个根据此指标箭头进行交易的智能交易系统（EA）吗？您只需通过以下链接以 $30 创建一个直接任务，我将为您制作： https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=eeecad 加入我的 MQL5 频道，获取最新更新和新产品发布信息。: Join 主要功能 自动区间检测 – 实时识别市场震荡区。 智能突破信号 – 等待价格突破支撑或阻力并标记买卖信号。 清晰的可视化设
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Lot Assistant MT5
Hamed Dehgani
实用工具
Lot Assistant MT5 介绍 基于 风险金额（美元） 和 止损 的智能手数计算 快速 一键交易 并自动设置止损 简洁直观的交易面板，灵感来自 MetaTrader One Click Trading Lot Assistant MT5 是一款免费的交易工具，旨在帮助交易者管理风险并快速开仓。该面板的设计灵感来自许多交易者已经熟悉并用于快速执行交易的 MetaTrader One Click Trading 工具。除了快速的 Buy 和 Sell 按钮之外，该工具还提供两个重要的可编辑字段：Profit 和 Stop Loss。只需设置止损点数以及您愿意承担的风险金额，工具就会自动计算正确的交易手数。当交易被打开时，系统会使用计算出的手数立即执行交易，并自动设置止损，从而帮助交易者以更安全、更可控的方式进行交易。 如何使用 使用 Lot Assistant MT5 非常简单。面板显示三个主要的可编辑字段：Profit、Stop Loss 和 Lot Size。Profit 框（绿色）和 Stop Loss 框（红色）都是可编辑的，交易者可以直接在图表上点击并调整所需的数值。当
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MA Assistant MT5
Hamed Dehgani
指标
MA Assistant MT5 介绍 可视化趋势识别 – 通过平滑且多彩的图表区域，快速识别市场的多头和空头走势 MA 交叉提醒 – 当快慢均线发生交叉时，提供实时提醒 多周期 MA 热力图 – 在一个清晰的表格中分析不同周期的均线状态 MA 差值测量 – 每10根K线显示两条均线之间的差值，帮助衡量趋势强度和动量 专业版本可用 – 包含 16+ 交易策略 的高级工具可在 Strategy Assistant 立即体验 保持更新 – 加入我们的 MQL5 社区 频道 @hdtradinglab 获取最新更新和免费工具 观看 YouTube 视频： 请观看 YouTube 视频以获取有关 MA Assistant 的完整信息，并订阅我的频道以获取更多免费产品视频。 简短描述 : MA Assistant 是一款强大且免费的交易工具，通过简洁直观的方式简化均线分析。它使用彩色区域突出显示 多头 和 空头 趋势，提供交叉提醒，并包含 多周期 MA 热力图 以提升决策能力。 独特功能是 MA 差值概念 ，可直接在图表上显示动量强度，帮助交易者快速识别强势或弱势市场。 输入参数结构 均线设置
FREE
Strategy Assistant MT4
Hamed Dehgani
指标
Strategy Assistant 介绍 15种强大的交易策略集成在一个智能指标中 简单设置，无需复杂参数 快速计算，可在单个图表上管理多种交易策略的绘图和警报。 MT5 Version :  Open Strategy Assistant   是一款强大的   一体化   交易工具，旨在帮助交易者使用专业交易者常用的一些最流行且最有效的策略来分析市场。 无需安装多个指标或在不同工具之间切换， Strategy Assistant   将   15种强大的策略   集成在一个智能助手中。这些策略被分类组织在右侧菜单的精美图形仪表板中。 分类与策略详情： 价格形态 这些经典图表形态帮助交易者识别潜在的反转和趋势延续。 • 双顶 / 双底 • 头肩形态 • 蝴蝶形态 • 三角形形态 • 供需区域 K线形态 识别高概率K线信号，帮助交易者判断市场情绪和潜在反转。 • 吞没形态 • Inside Bar • 十字星 • 晨星 / 暮星 • 锤子线 趋势工具 通过智能自动工具理解市场结构并评估趋势强度。 • 市场结构 • 自动趋势线 • 波段点 • 趋势强度 • 通
Lot Assistant MT4
Hamed Dehgani
实用工具
Lot Assistant MT5 介绍 基于 风险金额（美元） 和 止损 的智能手数计算 快速 一键交易 并自动设置止损 简洁直观的交易面板，灵感来自 MetaTrader One Click Trading Lot Assistant MT5   是一款免费的交易工具，旨在帮助交易者管理风险并快速开仓。该面板的设计灵感来自许多交易者已经熟悉并用于快速执行交易的 MetaTrader One Click Trading 工具。除了快速的 Buy 和 Sell 按钮之外，该工具还提供两个重要的可编辑字段：Profit 和 Stop Loss。只需设置止损点数以及您愿意承担的风险金额，工具就会自动计算正确的交易手数。当交易被打开时，系统会使用计算出的手数立即执行交易，并自动设置止损，从而帮助交易者以更安全、更可控的方式进行交易。 如何使用 使用 Lot Assistant MT5 非常简单。面板显示三个主要的可编辑字段：Profit、Stop Loss 和 Lot Size。Profit 框（绿色）和 Stop Loss 框（红色）都是可编辑的，交易者可以直接在图表上点击并调整所需的数值
FREE
Break Out Explosion
Hamed Dehgani
指标
开发者说明： Break Out Explosion 包含免费的 Trade Assistant（交易助手），可根据该策略自动进行交易。 符号：   USDCHF、USDJPY、XAUUSD、GBPUSD、EURUSD、AUDUSD、GBPJPY（我最喜欢 USDCHF_H1） 时间周期：  H1, H4, D1 主要特点： 无重绘、无延迟、趋势信号、多重确认 安全性： 信号包含止损、止盈，并遵循风险回报规则 包含： 免费多周期扫描器（购买产品后，只需通过私信发送截图给我，我会亲自把扫描器文件发送给您。） 完整的交易系统概念： 阅读文章 （完整概念在本文中解释） Break Out Explosion 的 MT5   版本现已上线 : Download  加入讨论 在 MQL5 社区聊天中有一个支持小组。  加入 支持小组 ，与其他用户分享想法、提问或讨论交易策略。 关于 Break Out Explosion Break Out Explosion 是一套完整的交易系统，用于识别与主要市场趋势方向一致的强力突破信号。 它通过检测与更大方向趋势一致的 次级趋势线突破 ，确保高概率且逻
RSI Assistant MT4
Hamed Dehgani
指标
RSI Assistant MT4– 高级RSI交易工具 主要功能 智能RSI可视化   – 使用平滑的颜色填充区域清晰显示超买和超卖区间 高级信号检测   – 根据RSI区域强度（70、80、90 / 30、20、10）以不同颜色显示多头和空头箭头 基于区域的提醒   – 根据不同RSI区域的信号强度接收不同提醒 多周期RSI面板   – 使用交互按钮监控M15、M30、H1和H4的RSI数值 动态状态按钮   – 按钮会自动变色以显示超买（红色）和超卖（绿色）状态 提供专业版本  – 解锁  16+交易策略  ->  Strategy Assistant  立即体验 保持更新  – 加入我们的MQL5社区  @hdtradinglab频道  获取最新更新和免费交易工具 简介 RSI Assistant MT5 是一款功能强大且完全免费的指标，旨在增强传统RSI的使用体验。通过先进的可视化、智能提醒和多周期分析，帮助交易者轻松理解RSI行为并识别高质量交易机会。 完整描述 RSI Assistant MT5 不仅仅是一个标准的RSI指标，而是一个升级后的专业工具，使RSI分析更加清晰
FREE
MA Assistant MT4
Hamed Dehgani
指标
MA Assistant MT4 介绍 可视化趋势识别   – 通过平滑且多彩的图表区域，快速识别市场的多头和空头走势 MA 交叉提醒   – 当快慢均线发生交叉时，提供实时提醒 多周期 MA 热力图   – 在一个清晰的表格中分析不同周期的均线状态 MA 差值测量   – 每10根K线显示两条均线之间的差值，帮助衡量趋势强度和动量 专业版本可用   – 包含 16+ 交易策略 的高级工具可在   Strategy Assistant   立即体验 保持更新   – 加入我们的 MQL5 社区   频道 @hdtradinglab   获取最新更新和免费工具 观看 YouTube 视频：  请观看 YouTube 视频以获取有关 MA Assistant 的完整信息，并订阅我的频道以获取更多免费产品视频。 简短描述 : MA Assistant   是一款强大且免费的交易工具，通过简洁直观的方式简化均线分析。它使用彩色区域突出显示 多头 和 空头 趋势，提供交叉提醒，并包含 多周期 MA 热力图 以提升决策能力。 独特功能是 MA 差值概念 ，可直接在图表上显示动量强度，帮助交易者快速
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Prop Firm Trade Assistant
Hamed Dehgani
实用工具
购买前请在真实市场中测试 :  本产品包含一个 免费试用版本 ，您可以直接下载并在 模拟账户 中使用。在购买前，您可以在真实市场环境下测试所有功能。下载链接位于该产品的第一条评论中。 Prop Firm Trade Assistant   是一款专业图表面板，专为希望以清晰规则、可控风险和干净执行来   通过并保护 prop firm 账户   的交易者打造。 这款产品适合您吗？   本产品适合希望交易更轻松、更快速、更聪明的手动交易者。这个助手帮助您   减少更多亏损与心理失误。 价格：   前 100 名购买者价格保持 $50，之后将调整为 $100，作为本产品的合理定价。 Prop Firm Trade Assistant   是一款专为   prop firm 交易   定制的专业交易助手。它帮助您定义 prop 账户、在面板中记住公司规则，然后在风险始终可控的情况下执行并管理交易。 无需在计算器、笔记和图表之间来回切换，一切都集中在一个现代化仪表盘中：您的限额、风险百分比、入场水平以及实时账户状态——帮助您在交易时保持纪律。 Prop Firm Trade Assistan
M1 Quantum EA
Hamed Dehgani
专家
价格计划： 当前价格：499 美元（早期用户优惠） 下一阶段计划价格：599 美元 计划零售价：1,499 美元 购买后请联系我，我将根据您的账户规模和风险承受能力，为您提供个性化的交易计划和最合适的设置方案。 M1 Quantum EA 是一款基于成功的 M1 Quantum 交易策略 的全自动交易机器人。它能够扫描市场、寻找高质量入场机会，并通过内置的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）自动管理交易。 M1 Quantum EA 的主要功能 全自动 交易系统 专为 M1 时间周期 设计的 多货币对算法 适用于资金 $500 或以上的账户 内置优化引擎，无需复杂设置 每笔交易均由 止损 和 止盈 保护 无马丁格尔（Martingale），无网格交易（Grid） 基于 M1 Quantum 策略 的精准入场 安全且可控的风险管理 所有 M1 Quantum EA 客户均可享受 24/7 VIP 专属支持。
Trading View Extension MT5
Hamed Dehgani
指标
TradingView 扩展工具 将 TradingView 风格的绘图和分析工具直接带入您的 MetaTrader 图表 使用 无限图表 ，不受平台限制 根据自定义条件创建和管理 无限提醒 在 MetaTrader 中使用流行的 TradingView 风格指标 购买后，您将获得一个额外文件夹，其中包含 TradingView 风格指标以及安装指南 介绍 Trading View Extension 是一款专业指标，旨在将 TradingView 的高级绘图工具和分析能力引入 MetaTrader 环境。该解决方案无需在 TradingView 上进行分析再在 MetaTrader 上单独执行交易。 所有工具均尽可能接近 TradingView 的使用体验。此外，该指标提供无限使用功能，不受 TradingView 订阅计划限制，为交易者提供完全的分析灵活性。 可用工具 趋势线工具 该指标包含完整的高级趋势线工具，用于精准的市场结构分析： 标准趋势线 扩展趋势线 射线 水平线 水平射线 垂直线 角度线 平行通道 斐波那契工具 包含多种绘制类型，用于回调与投影分析： 斐波那契回撤
筛选:
GoldenHorizon S.R.L.
547
Lara Romano 2026.07.24 14:29 
 

Even when there were issues with the strategy, the developer was extremely helpful and committed to improving the product for his clients. He is a truly honest and trustworthy person.

RKrish Narsingoju
2064
RKrish Narsingoju 2026.07.19 00:22 
 

Profit from 3 consecutive trades will gone with 4th trade loss. (Martingale) Not as advertised.

Hamed Dehgani
32251
来自开发人员的回复 Hamed Dehgani 2026.07.19 03:35
Thank you for sharing your feedback. M1 Quantum is one of the few indictor on the MQL5 Market that publicly shares live trading signals so users can evaluate real performance over time. Our primary live signal, started approximately 45 days ago, has grown from $100 to more than $1,000 (900% Profit), another signal added recently approximately 28% in profit at the time of writing (Even after 3 lose you experienced). The system also includes configurable money management options. Users may disable lot progression and choose fixed lot sizes based on their own risk preferences. Like all trading systems, M1 Quantum experiences both profitable and losing periods, especially during unusual market conditions. Multiple live accounts are publicly available to demonstrate long-term performance under real market conditions, and the product continues to receive regular updates and improvements. Thank you again for your feedback.
Good and bad reviews are valuable for me.
Khalid Hamdan
1148
Khalid Hamdan 2026.07.08 14:38 
 

Works perfectly alongside the free EA (Quantum Trade Assistant). It is doing a fantastic job across multiple currency pairs with amazing results. Additionally, the developer provides outstanding and highly responsive support.

batuhan_mert
19
batuhan_mert 2026.07.04 19:33 
 

Excellent EA and amazing support! I have been using M1 Quantum on major Forex pairs, and I am very satisfied with the results so far. The bot executes trades with solid logic, and the risk management is great. What impressed me the most is the developer, Hamed. He is very honest, responsive, and genuinely cares about his users. He provides clear answers and great updates. If you are looking for a reliable scalper and a developer who stands behind his product, I highly recommend this EA!

Gabriel Moura Cantanhede
222
Gabriel Moura Cantanhede 2026.07.02 12:16 
 

Great indicator from such a proficient developer. Great support and great results so far. Telegram bot is also a great addition! Keep up the good work Mr. Dehgani.

Sami
141
Sami 2026.06.30 18:49 
 

An excellent and profitable indicator based on my real-world experience and backtesting. It relies on a robust strategy, and the signals follow the trend with clear entry and exit points, offering flexibility in customization and the ability to work with multiple currency pairs to diversify risk. Many thanks to its developer Mr. Hamed; a very respectable and cooperative man, always available to support and continuously improve the indicator. In my opinion, it's one of the most prominent indicators in the market right now.

Avinash Reddy Kummetha
1474
Avinash Reddy Kummetha 2026.06.19 15:09 
 

Excellent product and great developer support I have been using this product and so far it has been working very well. The strategy has been profitable for me and the assistant performs as expected. The signals and execution are doing what they are supposed to do, and overall I am happy with the results. Another big positive is the developer’s support. The developer responds quickly, listens to feedback, and is willing to make changes or improvements when requested. That gives a lot of confidence when using the product. Overall, this is a good product with strong potential, good performance, and excellent support from the developer. Highly recommended.

jjjb
2182
jjjb 2026.06.17 10:04 
 

M1 Quantum MT5 is an excellent indicator for traders focused on growing small accounts safely. Its biggest strength is identifying high-probability entry opportunities while helping to manage risk, making it well-suited for steady account growth rather than aggressive, high-risk trading. A solid choice for disciplined scalpers and small-account traders.

Adil Mushtaque
220
Adil Mushtaque 2026.06.13 16:46 
 

False promises: each update is actually detonating already risky strategy. Author keep promising we will reach nice version very soon

Kris Jef Saelen
1286
Kris Jef Saelen 2026.06.12 13:29 
 

It's a very good indicator and in combo with the assistant which is free, It's doing a fantastic job on many pairs. The developer is very helpful and keeps improving this indicator, which is fantastic.

Stephen J Martret
3462
Stephen J Martret 2026.06.05 19:00 
 

Wow! such a refreshing and unique indicator/system to what's out there in the marketplace The indicator has a very high win rate with no grids or martingale strategies to blow an account, but the way it can increase lots only after winners and not after losers is just so clever and works extremely well. The drawdown it profit is insane! The developer is amazing too, his support 24/7 is second to none and will help you every step of the way. This can trade fully automatic as well with the assistant which is all included in this very low price. worth 10x the price its currently on sale for. 10 stars!

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