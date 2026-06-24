Axiom Matrix

5

AXIOM MATRIX MT5

首发价格：$99

Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。
前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。

购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。

Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。

它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。

我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。

我不想只单独检查 RSI。
然后单独检查 MACD。
然后检查移动平均线。
然后检查成交量。
然后检查波动率。
然后检查支撑和阻力。
然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。

我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。

这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。

AXIOM MATRIX 的功能

Axiom Matrix 会在多个时间周期上扫描多个交易品种，并根据多个技术证据组建立结构化决策。

Axiom Matrix 不会孤立地查看单个指标，而是将不同的市场维度整合到一个仪表板中：

趋势和方向

动能和震荡指标

成交量和资金流

波动率和区间

支撑和阻力

市场质量

Axiom Engine 摘要

每个引擎读取自己的证据，然后矩阵将这些信息组合成每个品种和时间周期的清晰结果。

结果很简单：

BUY
SELL
WAIT
NO DATA
OFF
BLOCKED

每个有效的交易设置还会带有置信度百分比，因此您看到的不只是方向 — 您还能看到根据扫描器逻辑，该设置的强度有多高。

BEST AXIOM PICK

Best Axiom Pick 是扫描器找到的最强活跃交易设置。

您不需要手动检查每个货币对和每个时间周期，Axiom Matrix 会为您比较市场，并在主视觉区域突出显示当前最强的机会。

Best Pick 显示：

交易品种

时间周期

方向

置信度

设置质量

这可以让您快速了解市场，而不需要随机在图表之间跳转。

MARKET SCANNER MATRIX

Market Scanner 是 Axiom Matrix 的核心。

它将您选择的交易品种与多个时间周期进行展示，让您通过一个面板获得完整的市场视图。

矩阵可以帮助您快速看到：

哪些品种偏多

哪些品种偏空

哪些时间周期方向一致

哪里置信度较强

哪里市场较弱或不清晰

哪些交易设置应该被忽略

您也可以点击矩阵单元格，直接跳转到所选交易品种和时间周期。

FULL MODE 和 STANDARD MODE

Axiom Matrix 包含两种面板模式：

FULL MODE

Full Mode 显示完整仪表板，包括 Best Pick、引擎模块、证据行、Axiom Engine 和 Market Scanner。

当您想了解扫描器为什么做出某个决策时，可以使用 Full Mode。

STANDARD MODE

Standard Mode 为 Market Scanner 提供更多空间，并以更简洁、专注于扫描器的布局保持 Best Pick 可见。

当您想要更快的交易流程和更多可见市场行时，可以使用 Standard Mode。

AXIOM ENGINE

Axiom Engine 是扫描器的高级摘要层。

它读取更广泛的证据背景，并帮助将最终市场偏向整理成更清晰的仪表板决策。

它的设计目的，是让扫描器更容易阅读，而不是用随机信号让交易者过载。

引擎和指标控制

Axiom Matrix 让交易者可以直接控制哪些内容参与扫描器计算。

您可以关闭：

完整的引擎组

单独的证据行

特定交易品种

特定时间周期

这意味着您可以根据自己的交易风格定制扫描器。

例如：

不交易周线图？关闭 W1。

不想要某个特定品种？关闭该行。

不想纳入某个证据引擎？关闭它。

只想让选定工具影响矩阵？调整证据设置。

OFF 就是 OFF。被禁用的行和列会从扫描器决策中排除。

提醒和图表箭头

Axiom Matrix 包含可选提醒和图表箭头。

您可以控制：

弹窗提醒

推送通知

邮件提醒

最低提醒置信度

最低图表箭头置信度

提醒默认关闭，因此用户可以自行决定何时启用。

只有当当前图表的交易品种和时间周期与一个有效的扫描器设置匹配，并且高于您选择的置信度阈值时，图表箭头才会显示。

这可以确保箭头真实，并且与扫描器计算保持连接。

REFRESH 按钮

Axiom Matrix 包含一个手动 Refresh 按钮。

扫描器已经会自动刷新，但 Refresh 按钮允许用户请求一次安全的手动更新，而无需重新加载指标或重置面板。

MARKET WATCH 和手动品种列表

Axiom Matrix 可以扫描您 Market Watch 中的交易品种。

如果您想精确控制哪些品种出现在扫描器中，它也可以使用手动品种列表。

手动输入的品种名称必须与您经纪商的品种名称完全一致。

性能保护

Axiom Matrix 是作为专业扫描器构建的，同时也针对性能进行了保护。

扫描器使用内部限制、缓存、分页和刷新控制，以避免不必要的图表负载。

它不会试图在一个无法阅读的面板中显示无限行数。

它会保持矩阵清晰、可读和稳定。

主要功能

MT5 多品种市场扫描器

多时间周期扫描器矩阵

Best Axiom Pick 系统

BUY / SELL / WAIT / NO DATA / OFF / BLOCKED 状态

有效交易设置的置信度百分比

Full Mode 和 Standard Mode

基于引擎的证据仪表板

Axiom Engine 摘要层

趋势和方向引擎

动能和震荡指标引擎

成交量和资金流引擎

波动率和区间引擎

支撑和阻力引擎

市场质量引擎

可点击矩阵单元格

可点击时间周期开关

可点击交易品种开关

Engine ON/OFF 控制

证据行 ON/OFF 控制

手动 Refresh 按钮

可选提醒

可选图表箭头

提醒置信度过滤器

箭头置信度过滤器

Market Watch 品种扫描

可选手动品种列表

适用于大型品种列表的分页功能

视觉缓存保留，让图表导航更加流畅

非可视化测试器安全保护

本产品适合谁

Axiom Matrix 专为想要结构化市场扫描器，而不是手动检查每张图表的交易者设计。

它适用于：

外汇交易者

黄金交易者

指数交易者

加密货币 CFD 交易者

多时间周期交易者

手动交易者

扫描大量品种的交易者

想要一个市场偏向仪表板的交易者

AXIOM MATRIX 不是什么

Axiom Matrix 不是 Expert Advisor。

它不会自动开仓。

它不是交易管理器。

它不保证盈利。

它不能替代您的风险管理。

它是一款专业市场扫描器和决策仪表板，旨在帮助您更快地组织市场信息。

为什么 AXIOM MATRIX 不同

大多数指标只在一张图表上显示一个信号。

Axiom Matrix 的不同之处在于，它可以扫描市场列表，比较品种和时间周期，整理多个证据引擎，排序最强交易设置，并为交易者提供一个清晰的决策仪表板。

它不只是一个指标。

它是一个市场扫描驾驶舱。

快速开始

将 Axiom Matrix 加载到任意图表。

将您偏好的交易品种添加到 Market Watch。

选择您想要扫描的品种数量。

使用 Full Mode 理解证据。

使用 Standard Mode 获得更简洁的扫描器视图。

关注 Best Axiom Pick。

点击矩阵单元格，在品种和时间周期之间切换。

只有在您想接收通知时才启用提醒。

根据您的交易风格调整置信度过滤器。

用户手册

完整 PDF 用户手册将通过产品文档链接提供。

手册将解释：

安装

面板模式

矩阵使用

Best Axiom Pick

引擎模块

输入参数

提醒

箭头

品种/时间周期开关

Refresh 按钮

推荐工作流程

重要通知

Axiom Matrix 是一款用于手动交易的决策支持扫描器。

请始终将扫描器信息与您自己的分析、交易计划和风险管理结合使用。

首发优惠

Axiom Matrix 目前在首发期间售价为 $99。

前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。

如果您想获得首发价格，请在前 30 次购买完成之前购买。


评分 5
mgl5fjn
746
mgl5fjn 2026.07.31 08:57 
 

This tool really saves a lot of work and time. Axiom Matrix scans the underlyings for me and at a signal I switch to Smart Money Concept, which is also from Issam Kassas and find my perfect entry. Best combinaion ever, so I can give five stars!

Ervan Chandra Gunawan
184
Ervan Chandra Gunawan 2026.07.21 01:21 
 

This indicator is very useful for identifying the current market trend. The buy and sell signals are clear, simple, and easy to understand, making it suitable for both beginners and experienced traders. It works well on my MT5 platform and helps me analyze market direction more efficiently. I also like the multi-timeframe information and notification features. My suggestion for future updates is to continue improving the accuracy and consistency of the signals, especially during volatile market conditions. Overall, this is a good and practical indicator. Highly recommended!

Erwin Fonke
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Erwin Fonke 2026.07.04 08:54 
 

Absolute a insane indicator. if you see all timeframe on the higher timeframe are a SELL or BUY then you know that you can enter the market. Better then this is just wait for a good support or resistance zone and then enter the market. I almost passed my 3th propfirm now. Kuddo's to the creator

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指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
指标
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
指标
Ultimate Boom and Crash 指标 Ultimate Boom and Crash 指标由 Coetsee Digital 开发，是一款先进工具，旨在识别市场中的潜在暴涨机会。该指标专为关注 Deriv 和 Weltrade 合成市场的交易者设计，仅在 3 分钟 (M3)、5 分钟 (M5)、15 分钟 (M15)、30 分钟 (M30) 和 1 小时 (H1) 时间周期上运行，并仅支持以下交易对：PainX 1200、PainX 999、PainX 800、PainX 600、PainX 400、GainX 1200、GainX 999、GainX 800、GainX 600、GainX 400、BreakX 600、BreakX 1200、BreakX 1800、SwitchX 600、SwitchX 1200、SwitchX 1800、Crash 1000 Index、Crash 900 Index、Crash 600 Index、Crash 500 Index、Crash 300 Index、Boom 1000 Index、Boom 900 Index、Bo
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT5）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方向
作者的更多信息
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.43 (37)
专家
Trend Catcher EA Pro —— 基于最受欢迎的趋势捕捉指标 Trend Catcher，在大量用户请求之后，我们终于推出了 Trend Catcher EA。 一款新一代智能交易系统，将算法驱动的自动交易与手动控制相结合，为交易者提供对市场的完全掌控。 它快速、可适应，并专为重视清晰度、性能和自主权的交易者而设计。 该 EA 以 EURUSD 为核心，在真实历史 tick（99.9%）数据上进行优化测试，执行稳定，无重绘、无重算、无延迟。 【用户手册、使用建议】和【测试过的参数预设】请点击链接获取。 核心策略： EA 内置两种策略，可自由选择交易风格： I. Smart Trend Mode（智能趋势模式）—— 单向趋势交易，顺势入场，结构清晰。 低风险，高准确度，无对冲。 II. Dynamic Dual Mode（动态双向模式 / 激进）—— 使用对冲式剥头皮逻辑同时进行双向交易，捕捉每一次波动。 高参与度，全自动执行。 你可以自由选择只做多、只做空或双向交易，使 EA 完全适应你的交易理念。 混合控制系统： Trend Catcher 提供了其他 EA 无法做到的
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Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.33 (18)
专家
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Universal Expert Adviser 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $399 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 Smart Universal Expert Advisor 是一款高级自动化工具，专为将自定义指标信号转换为自动交易而设计。 Online course, user manual and demo. 与只能使用一个固定策略的普通交易机器人不同，Smart Universal EA 让交易者可以连接自己的指标、控制交易执行、管理风险，并建立个性化的自动交易系统。 如果您的自定义指标提供 Buy 和 Sell buffers，Smart Universal EA 可以读取这些信号，并使用它们自动开仓和管理交易。 Smart Universal EA 有什么不同？ 大多数 Expert Advisors 都围绕一个封闭策略构建。 Smart Universal EA 不同。 它是一个
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.6 (121)
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供需订单区块： “供需订单区块”指标是基于智能资金概念的复杂工具，这对于外汇技术分析至关重要。它专注于识别供需区域，这些是机构交易者留下重要足迹的关键区域。供应区表示卖单，需求区表示买单，帮助交易者预测价格走势的潜在反转或减速。该指标采用了巧妙的算法，结合了结构突破（BoS）和公平价值差（FVG）组件。BoS检测市场中的干扰，确定潜在的订单区块，而FVG考虑了公平价值差以提高准确性。该工具提供了这些条件的视觉表现，通过突出显示潜在的订单区块并提供市场动态和转折点的见解，帮助交易者做出决策。其用户友好设计使其适用于具有各种技术专业知识水平的交易者，为高级分析提供了全面的解决方案。 特点： - 智能资金概念：基于机构交易策略。 - 供需区域：识别卖单和买单区块。 - 自定义订单区块绘制类型。 - 算法复杂性：BoS检测市场中的干扰，FVG考虑公平价值差。 - 视觉表示：在图表上突出显示潜在的订单区块。 - 用户友好：适用于各种专业知识水平。 - 全面分析：集成BoS和FVG以获取见解。 - 理性决策：帮助预测反转和减速。
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Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.64 (156)
指标
趋势捕捉器（The Trend Catcher）： 带有警报指标的趋势捕捉策略是一种多功能技术分析工具，帮助交易者识别市场趋势以及潜在的进出场点。它采用动态趋势捕捉策略，可根据市场状况进行调整，为交易者提供清晰的趋势方向视觉展示。交易者可以根据个人偏好和风险承受能力自定义参数。该指标有助于趋势识别、提示潜在反转、充当跟踪止损机制，并提供实时警报以便快速应对市场变化。 功能特点： 趋势识别：发出多头趋势和空头趋势信号。 趋势反转：当蜡烛颜色从多头变为空头或相反时，提示潜在反转。 实时警报：在识别到新趋势时生成警报。 推荐： 货币对：EURUSD、AUDUSD、XAUUSD… 时间周期：M5、M10、M15、M30、H1。 账户类型：任何ECN账户或低点差账户。
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Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.35 (48)
指标
支撑和阻力水平查找器： 支撑和阻力水平查找器是一种先进的工具，旨在增强交易中的技术分析。具有动态支撑和阻力水平，它随着图表上新的关键点的出现实时调整，提供动态和响应式分析。其独特的多时间框架功能允许用户在任何所选时间框架上显示来自不同时间框架的支撑和阻力水平，提供细致的透视，例如在五分钟图上显示每日水平。它采用智能算法，其中包含历史数据集，使其与其他S＆R指标区分开来，确保综合分析。在检测水平时，该工具采用多参数计算，有助于提高准确性。用户可以单独自定义支撑和阻力水平的颜色，创建个性化的视觉体验。该工具还包括警报功能，可在价格接近关键水平时通知交易者，增强及时决策。具有方便的功能，如隐藏和显示按钮，以及用于快速切换水平可见性的热键，支撑和阻力水平查找器为寻求在其技术分析中精确性和灵活性的交易者提供了多功能且用户友好的解决方案。 特点： - 动态支撑和阻力水平：随着图表上新的重要关键点的出现进行调整。 - 多时间框架支撑和阻力水平：能够在任何其他时间框架上显示任何时间框架的水平。例如，在M5上显示每日水平。 - 使用智能算法，其中包括历史数据，与其他S＆R指标不同。 - 在检测水
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Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.69 (51)
实用工具
交易头寸和回测工具： “交易头寸和回测工具”又称“风险收益比工具”，是一款全面而创新的指标，旨在提升您的技术分析和交易策略。 风险工具是外汇交易中有效风险管理的全面而用户友好的解决方案。它具有预览交易头寸的能力，包括入场价格、止损（SL）和获利水平（TP），为即将进行的交易提供透明的视图。用户友好的面板配备了自动余额和自定义余额选项，以及自动手数和风险计算。它支持各种交易预览，包括市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单。该工具包括高级的风险收益比特性，允许在图表上任意定制移动，包括买入和卖出设置。交易信息的智能显示包括关键细节，如开仓手数、止损、TP和订单类型。它还提供了在移动SL或TP水平时自动调整风险的便利性，一个按钮将当前价格吸引过来的功能，以及一个热键用于轻松隐藏和显示风险工具。此外，该工具提供了进行彻底分析交易策略的回测能力。 特点： - 预览交易头寸，包括入场价格、止损（SL）和获利（TP）水平的详细信息。 - 用户友好的面板：提供自动余额和自定义余额。 - 自动手数计算和风险计算。 - 各种类型的交易预览：市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单等。 - 高级风险收
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Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.77 (57)
指标
交易会话时间指示器： “交易会话时间指示器”是一个强大的技术分析工具，旨在增强您对外汇市场中不同交易会话的理解。这个无缝集成的指标提供了关于主要交易会话的开盘和收盘时间的重要信息，包括东京、伦敦和纽约。通过自动时区调整，它为全球交易者提供服务，帮助他们优化交易时间表，以获取高流动性时段，并避开低活跃时段。该指标提供了关于市场情绪、高峰波动期和交叠交易会话的见解，帮助日内交易者做出与其策略一致的精确决策。其可定制的显示允许个性化用户体验，而智能交易计划结合其数据，可能会导致改善的交易结果。通过提高低活跃时段的意识，该指标帮助交易者避免过度交易，并专注于优质机会。与各种交易平台无缝兼容，“交易会话时间指示器”是寻求优化交易路程的交易者的宝贵工具。 特点： - 优化的时间表：提供主要交易会话时间，并与高流动性相符。 - 电话和电子邮件提醒：在会话开始时提醒您。 - 杀伤区域：使用警报设置ICT风格的杀伤区域。 - 重叠分析：探索会话重叠并针对活动增加。 - 日内精度：帮助日内决策并关注与策略一致的会话。 - 可定制的显示：个性化偏好和颜色设置。 - 智能交易计划：集成以提高生产力并通
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Axiom Trade
Issam Kassas
实用工具
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
3.83 (24)
专家
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — 新一代交易智能系统，专为捕捉价格动量的核心爆发而设计。 它快速、稳定，并为追求精准与适应性的交易者而打造。 基于真实市场 tick（99.9%）数据开发，并针对 EURUSD 与 XAUUSD 深度优化。 Momentum Hunter 实时追踪加速动能并立即执行，无延迟、无重绘、无猜测成分。 【用户手册 | 推荐预设】— 点击下载 核心理念 Momentum Hunter 基于一个简单事实：动量 = 机会。 通过持续监控价格加速、波动爆发和方向压力，它在突破早期阶段精确入场，并以数学方式退出。 可即时切换：仅做多 / 仅做空 / 双向交易。 内置风险与回撤管理系统 动态手数调节（手数倍增 + 步长控制） 浮动回撤恢复机制按市场压力自适应调整 最大回撤% 与亏损恢复过滤器自动控制风险 智能交易频率控制避免震荡期过度交易 性能引擎 动量过滤器实时测量价格速度与力度 动态距离逻辑根据波动调整进场间距 利润锁定 + 回撤恢复确保资金曲线平滑 ATR 与点差过滤确保真实环境下的执行质量 为什么交易者选择 Mo
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Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
5 (4)
专家
Trend Catcher EA Pro —— 基于最受欢迎的趋势捕捉指标 Trend Catcher，在大量用户请求之后，我们终于推出了 Trend Catcher EA。 一款新一代智能交易系统，将算法驱动的自动交易与手动控制相结合，为交易者提供对市场的完全掌控。 它快速、可适应，并专为重视清晰度、性能和自主权的交易者而设计。 该 EA 以 EURUSD 为核心，在真实历史 tick（99.9%）数据上进行优化测试，执行稳定，无重绘、无重算、无延迟。 【用户手册、使用建议】和【测试过的参数预设】请点击链接获取。 核心策略： EA 内置两种策略，可自由选择交易风格： I. Smart Trend Mode（智能趋势模式）—— 单向趋势交易，顺势入场，结构清晰。 低风险，高准确度，无对冲。 II. Dynamic Dual Mode（动态双向模式 / 激进）—— 使用对冲式剥头皮逻辑同时进行双向交易，捕捉每一次波动。 高参与度，全自动执行。 你可以自由选择只做多、只做空或双向交易，使 EA 完全适应你的交易理念。 混合控制系统： Trend Catcher 提供了其他 EA 无法做到的
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Momentum Hunter EA
Issam Kassas
4.57 (14)
专家
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — 新一代交易智能系统，专为捕捉价格动量的核心爆发而设计。 它快速、稳定，并为追求精准与适应性的交易者而打造。 基于真实市场 tick（99.9%）数据开发，并针对 EURUSD 与 XAUUSD 深度优化。 Momentum Hunter 实时追踪加速动能并立即执行，无延迟、无重绘、无猜测成分。 【用户手册 | 推荐预设】— 点击下载 核心理念 Momentum Hunter 基于一个简单事实：动量 = 机会。 通过持续监控价格加速、波动爆发和方向压力，它在突破早期阶段精确入场，并以数学方式退出。 可即时切换：仅做多 / 仅做空 / 双向交易。 内置风险与回撤管理系统 动态手数调节（手数倍增 + 步长控制） 浮动回撤恢复机制按市场压力自适应调整 最大回撤% 与亏损恢复过滤器自动控制风险 智能交易频率控制避免震荡期过度交易 性能引擎 动量过滤器实时测量价格速度与力度 动态距离逻辑根据波动调整进场间距 利润锁定 + 回撤恢复确保资金曲线平滑 ATR 与点差过滤确保真实环境下的执行质量 为什么交易者选择 Mo
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Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.93 (30)
指标
供需订单区块： “供需订单区块”指标是基于智能资金概念的复杂工具，这对于外汇技术分析至关重要。它专注于识别供需区域，这些是机构交易者留下重要足迹的关键区域。供应区表示卖单，需求区表示买单，帮助交易者预测价格走势的潜在反转或减速。该指标采用了巧妙的算法，结合了结构突破（BoS）和公平价值差（FVG）组件。BoS检测市场中的干扰，确定潜在的订单区块，而FVG考虑了公平价值差以提高准确性。该工具提供了这些条件的视觉表现，通过突出显示潜在的订单区块并提供市场动态和转折点的见解，帮助交易者做出决策。其用户友好设计使其适用于具有各种技术专业知识水平的交易者，为高级分析提供了全面的解决方案。 特点： - 智能资金概念：基于机构交易策略。 - 供需区域：识别卖单和买单区块。 - 自定义订单区块绘制类型。 - 算法复杂性：BoS检测市场中的干扰，FVG考虑公平价值差。 - 视觉表示：在图表上突出显示潜在的订单区块。 - 用户友好：适用于各种专业知识水平。 - 全面分析：集成BoS和FVG以获取见解。 - 理性决策：帮助预测反转和减速。
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Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.8 (15)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.69 (74)
指标
趋势捕捉器（The Trend Catcher）： 带有警报指标的趋势捕捉策略是一种多功能技术分析工具，帮助交易者识别市场趋势以及潜在的进出场点。它采用动态趋势捕捉策略，可根据市场状况进行调整，为交易者提供清晰的趋势方向视觉展示。交易者可以根据个人偏好和风险承受能力自定义参数。该指标有助于趋势识别、提示潜在反转、充当跟踪止损机制，并提供实时警报以便快速应对市场变化。 功能特点： 趋势识别：发出多头趋势和空头趋势信号。 趋势反转：当蜡烛颜色从多头变为空头或相反时，提示潜在反转。 实时警报：在识别到新趋势时生成警报。 推荐： 货币对：EURUSD、AUDUSD、XAUUSD… 时间周期：M5、M10、M15、M30、H1。 账户类型：任何ECN账户或低点差账户。
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Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
指标
交易会话时间指示器： “交易会话时间指示器”是一个强大的技术分析工具，旨在增强您对外汇市场中不同交易会话的理解。这个无缝集成的指标提供了关于主要交易会话的开盘和收盘时间的重要信息，包括东京、伦敦和纽约。通过自动时区调整，它为全球交易者提供服务，帮助他们优化交易时间表，以获取高流动性时段，并避开低活跃时段。该指标提供了关于市场情绪、高峰波动期和交叠交易会话的见解，帮助日内交易者做出与其策略一致的精确决策。其可定制的显示允许个性化用户体验，而智能交易计划结合其数据，可能会导致改善的交易结果。通过提高低活跃时段的意识，该指标帮助交易者避免过度交易，并专注于优质机会。与各种交易平台无缝兼容，“交易会话时间指示器”是寻求优化交易路程的交易者的宝贵工具。 特点： - 优化的时间表：提供主要交易会话时间，并与高流动性相符。 - 电话和电子邮件提醒：在会话开始时提醒您。 - 杀伤区域：使用警报设置ICT风格的杀伤区域。 - 重叠分析：探索会话重叠并针对活动增加。 - 日内精度：帮助日内决策并关注与策略一致的会话。 - 可定制的显示：个性化偏好和颜色设置。 - 智能交易计划：集成以提高生产力并通
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Axiom Matrix MT4
Issam Kassas
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.83 (29)
指标
支撑和阻力水平查找器： 支撑和阻力水平查找器是一种先进的工具，旨在增强交易中的技术分析。具有动态支撑和阻力水平，它随着图表上新的关键点的出现实时调整，提供动态和响应式分析。其独特的多时间框架功能允许用户在任何所选时间框架上显示来自不同时间框架的支撑和阻力水平，提供细致的透视，例如在五分钟图上显示每日水平。它采用智能算法，其中包含历史数据集，使其与其他S＆R指标区分开来，确保综合分析。在检测水平时，该工具采用多参数计算，有助于提高准确性。用户可以单独自定义支撑和阻力水平的颜色，创建个性化的视觉体验。该工具还包括警报功能，可在价格接近关键水平时通知交易者，增强及时决策。具有方便的功能，如隐藏和显示按钮，以及用于快速切换水平可见性的热键，支撑和阻力水平查找器为寻求在其技术分析中精确性和灵活性的交易者提供了多功能且用户友好的解决方案。 特点： - 动态支撑和阻力水平：随着图表上新的重要关键点的出现进行调整。 - 多时间框架支撑和阻力水平：能够在任何其他时间框架上显示任何时间框架的水平。例如，在M5上显示每日水平。 - 使用智能算法，其中包括历史数据，与其他S＆R指标不同。 - 在检测水
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Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
4.92 (13)
实用工具
交易头寸和回测工具： “交易头寸和回测工具”又称“风险收益比工具”，是一款全面而创新的指标，旨在提升您的技术分析和交易策略。 风险工具是外汇交易中有效风险管理的全面而用户友好的解决方案。它具有预览交易头寸的能力，包括入场价格、止损（SL）和获利水平（TP），为即将进行的交易提供透明的视图。用户友好的面板配备了自动余额和自定义余额选项，以及自动手数和风险计算。它支持各种交易预览，包括市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单。该工具包括高级的风险收益比特性，允许在图表上任意定制移动，包括买入和卖出设置。交易信息的智能显示包括关键细节，如开仓手数、止损、TP和订单类型。它还提供了在移动SL或TP水平时自动调整风险的便利性，一个按钮将当前价格吸引过来的功能，以及一个热键用于轻松隐藏和显示风险工具。此外，该工具提供了进行彻底分析交易策略的回测能力。 特点： - 预览交易头寸，包括入场价格、止损（SL）和获利（TP）水平的详细信息。 - 用户友好的面板：提供自动余额和自定义余额。 - 自动手数计算和风险计算。 - 各种类型的交易预览：市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单等。 - 高级风险收
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Axiom Draw
Issam Kassas
指标
Axiom Draw 首发价格 Axiom Draw 目前提供以下首发价格： 一个月租用：$30 永久许可证：$99 在接下来的 30 次购买后，永久许可证价格将上涨至 $199。 特别首发优惠 购买 Axiom Draw 永久许可证后，请向我发送私信，即可免费领取 Smart Universal Expert Advisor。 Axiom Draw 专为 2026 年市场环境打造，并针对当前交易平台版本进行了优化。 Axiom Draw 是一套完整、专业的图表绘图与标注工作台，适合希望直接在图表上分析市场、规划交易、讲解观点和复盘行情的交易者。 您无需在多个绘图工具之间反复切换。Axiom Draw 通过一个结构清晰的面板，提供 38 种可选工具、20 种颜色、4 种绘图尺寸、专业交易标记、艾略特波浪标签、自由手绘、文本工具，以及详细的二维测量系统。 它适合主观交易者、技术分析师、艾略特波浪交易者、交易教育者、内容创作者，以及所有希望让图表更加整洁、清晰和有条理的用户。 适用于不同的交易工作流程 技术分析与交易规划 直接在图表上绘制趋势线、水平线、矩形、填充区域、箭头和自由手绘标注。
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
专家
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Universal Expert Adviser 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $399 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 Smart Universal Expert Advisor 是一款高级自动化工具，专为将自定义指标信号转换为自动交易而设计。 Online course, user manual and demo. 与只能使用一个固定策略的普通交易机器人不同，Smart Universal EA 让交易者可以连接自己的指标、控制交易执行、管理风险，并建立个性化的自动交易系统。 如果您的自定义指标提供 Buy 和 Sell buffers，Smart Universal EA 可以读取这些信号，并使用它们自动开仓和管理交易。 Smart Universal EA 有什么不同？ 大多数 Expert Advisors 都围绕一个封闭策略构建。 Smart Universal EA 不同。 它是一个
Axiom Draw MT4
Issam Kassas
指标
Axiom Draw 首发价格 Axiom Draw 目前提供以下首发价格： 一个月租用：$30 永久许可证：$99 在接下来的 30 次购买后，永久许可证价格将上涨至 $199。 特别首发优惠 购买 Axiom Draw 永久许可证后，请向我发送私信，即可免费领取 Smart Universal Expert Advisor。 Axiom Draw 专为 2026 年市场环境打造，并针对当前交易平台版本进行了优化。 Axiom Draw 是一套完整、专业的图表绘图与标注工作台，适合希望直接在图表上分析市场、规划交易、讲解观点和复盘行情的交易者。 您无需在多个绘图工具之间反复切换。Axiom Draw 通过一个结构清晰的面板，提供 38 种可选工具、20 种颜色、4 种绘图尺寸、专业交易标记、艾略特波浪标签、自由手绘、文本工具，以及详细的二维测量系统。 它适合主观交易者、技术分析师、艾略特波浪交易者、交易教育者、内容创作者，以及所有希望让图表更加整洁、清晰和有条理的用户。 适用于不同的交易工作流程 技术分析与交易规划 直接在图表上绘制趋势线、水平线、矩形、填充区域、箭头和自由手绘标注。
Axiom Stats MT4
Issam Kassas
指标
AXIOM STATS 首发价：$99 Axiom Stats 目前的首发价格为 $99。 前 30 位购买者之后，价格将上涨至 $199。 购买后，请私信联系我，以获取使用说明并领取专属免费赠品。 Axiom Stats 是一款专业的交易账户统计与交易表现分析指标。 它可以读取您的交易账户数据，并将账户表现、统计数据、交易、风险、稳定性、回撤以及账户整体健康状况转化为完整的可视化分析，全部集中在一个清晰易用的面板中。 我创建 Axiom Stats，是因为我希望能够看到交易账户结果背后的完整故事。 仅仅查看账户余额是不够的。 一个盈利的账户仍然可能存在危险的回撤。 较高的胜率可能掩盖不良的风险管理。 一笔巨额盈利交易可能会让整个月看起来都很成功。 一个策略的总体结果可能很好，但其大部分亏损可能集中在某个交易品种、某个星期几，或某个特定交易时段。 我需要一个统一的面板，它能够读取账户数据、整理信息、识别优势与弱点，并清晰展示最终盈利或亏损背后的真实情况。 这正是 Axiom Stats 的核心理念。 AXIOM STATS 的功能 Axiom Stats 会分析您的交易账户历史记录和当
Axiom Stats
Issam Kassas
指标
AXIOM STATS 首发价：$99 Axiom Stats 目前的首发价格为 $99。 前 30 位购买者之后，价格将上涨至 $199。 购买后，请私信联系我，以获取使用说明并领取专属免费赠品。 Axiom Stats 是一款专业的交易账户统计与交易表现分析指标。 它可以读取您的交易账户数据，并将账户表现、统计数据、交易、风险、稳定性、回撤以及账户整体健康状况转化为完整的可视化分析，全部集中在一个清晰易用的面板中。 我创建 Axiom Stats，是因为我希望能够看到交易账户结果背后的完整故事。 仅仅查看账户余额是不够的。 一个盈利的账户仍然可能存在危险的回撤。 较高的胜率可能掩盖不良的风险管理。 一笔巨额盈利交易可能会让整个月看起来都很成功。 一个策略的总体结果可能很好，但其大部分亏损可能集中在某个交易品种、某个星期几，或某个特定交易时段。 我需要一个统一的面板，它能够读取账户数据、整理信息、识别优势与弱点，并清晰展示最终盈利或亏损背后的真实情况。 这正是 Axiom Stats 的核心理念。 AXIOM STATS 的功能 Axiom Stats 会分析您的交易账户历史记录和当
筛选:
mgl5fjn
746
mgl5fjn 2026.07.31 08:57 
 

This tool really saves a lot of work and time. Axiom Matrix scans the underlyings for me and at a signal I switch to Smart Money Concept, which is also from Issam Kassas and find my perfect entry. Best combinaion ever, so I can give five stars!

Ervan Chandra Gunawan
184
Ervan Chandra Gunawan 2026.07.21 01:21 
 

This indicator is very useful for identifying the current market trend. The buy and sell signals are clear, simple, and easy to understand, making it suitable for both beginners and experienced traders. It works well on my MT5 platform and helps me analyze market direction more efficiently. I also like the multi-timeframe information and notification features. My suggestion for future updates is to continue improving the accuracy and consistency of the signals, especially during volatile market conditions. Overall, this is a good and practical indicator. Highly recommended!

Erwin Fonke
583
Erwin Fonke 2026.07.04 08:54 
 

Absolute a insane indicator. if you see all timeframe on the higher timeframe are a SELL or BUY then you know that you can enter the market. Better then this is just wait for a good support or resistance zone and then enter the market. I almost passed my 3th propfirm now. Kuddo's to the creator

Paul Badenhorst
99
Paul Badenhorst 2026.07.03 12:38 
 

I’ve been using several of Issam’s tools, including Axiom Matrix, Atomic Analyst MT5, Smart Price Action Concepts MT5, Smart Universal Expert Adviser MT5, and Smart Trend Trading System MT5. What really stands out is the way he has updated and refined each one for better usability and clearer understanding. The improvements make them not only more powerful but also more intuitive, which is a huge advantage for traders who want efficiency without unnecessary complexity. Issam’s dedication to enhancing his tools shows in the seamless integration, practical features, and the way they support different trading styles. I genuinely recommend all of his tools to anyone looking for reliable and well‑designed solutions in MT5. They’ve added real value to my trading workflow, and I appreciate the effort he puts into continuous updates and improvements.

Hong Trade
172
Hong Trade 2026.06.28 10:18 
 

Excellent indicator! The signals are accurate and easy to understand. It helps me identify high-probability setups while avoiding unnecessary trades. The developer is responsive and provides great support. Highly recommended!

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