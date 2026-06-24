AXIOM MATRIX MT5

首发价格：$99

Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。

前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。



购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。

Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。

它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。

我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。

我不想只单独检查 RSI。

然后单独检查 MACD。

然后检查移动平均线。

然后检查成交量。

然后检查波动率。

然后检查支撑和阻力。

然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。

我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。

这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。

AXIOM MATRIX 的功能

Axiom Matrix 会在多个时间周期上扫描多个交易品种，并根据多个技术证据组建立结构化决策。

Axiom Matrix 不会孤立地查看单个指标，而是将不同的市场维度整合到一个仪表板中：

趋势和方向

动能和震荡指标

成交量和资金流

波动率和区间

支撑和阻力

市场质量

Axiom Engine 摘要

每个引擎读取自己的证据，然后矩阵将这些信息组合成每个品种和时间周期的清晰结果。

结果很简单：

BUY

SELL

WAIT

NO DATA

OFF

BLOCKED

每个有效的交易设置还会带有置信度百分比，因此您看到的不只是方向 — 您还能看到根据扫描器逻辑，该设置的强度有多高。

BEST AXIOM PICK

Best Axiom Pick 是扫描器找到的最强活跃交易设置。

您不需要手动检查每个货币对和每个时间周期，Axiom Matrix 会为您比较市场，并在主视觉区域突出显示当前最强的机会。

Best Pick 显示：

交易品种

时间周期

方向

置信度

设置质量

这可以让您快速了解市场，而不需要随机在图表之间跳转。

MARKET SCANNER MATRIX

Market Scanner 是 Axiom Matrix 的核心。

它将您选择的交易品种与多个时间周期进行展示，让您通过一个面板获得完整的市场视图。

矩阵可以帮助您快速看到：

哪些品种偏多

哪些品种偏空

哪些时间周期方向一致

哪里置信度较强

哪里市场较弱或不清晰

哪些交易设置应该被忽略

您也可以点击矩阵单元格，直接跳转到所选交易品种和时间周期。

FULL MODE 和 STANDARD MODE

Axiom Matrix 包含两种面板模式：

FULL MODE

Full Mode 显示完整仪表板，包括 Best Pick、引擎模块、证据行、Axiom Engine 和 Market Scanner。

当您想了解扫描器为什么做出某个决策时，可以使用 Full Mode。

STANDARD MODE

Standard Mode 为 Market Scanner 提供更多空间，并以更简洁、专注于扫描器的布局保持 Best Pick 可见。

当您想要更快的交易流程和更多可见市场行时，可以使用 Standard Mode。

AXIOM ENGINE

Axiom Engine 是扫描器的高级摘要层。

它读取更广泛的证据背景，并帮助将最终市场偏向整理成更清晰的仪表板决策。

它的设计目的，是让扫描器更容易阅读，而不是用随机信号让交易者过载。

引擎和指标控制

Axiom Matrix 让交易者可以直接控制哪些内容参与扫描器计算。

您可以关闭：

完整的引擎组

单独的证据行

特定交易品种

特定时间周期

这意味着您可以根据自己的交易风格定制扫描器。

例如：

不交易周线图？关闭 W1。

不想要某个特定品种？关闭该行。

不想纳入某个证据引擎？关闭它。

只想让选定工具影响矩阵？调整证据设置。

OFF 就是 OFF。被禁用的行和列会从扫描器决策中排除。

提醒和图表箭头

Axiom Matrix 包含可选提醒和图表箭头。

您可以控制：

弹窗提醒

推送通知

邮件提醒

最低提醒置信度

最低图表箭头置信度

提醒默认关闭，因此用户可以自行决定何时启用。

只有当当前图表的交易品种和时间周期与一个有效的扫描器设置匹配，并且高于您选择的置信度阈值时，图表箭头才会显示。

这可以确保箭头真实，并且与扫描器计算保持连接。

REFRESH 按钮

Axiom Matrix 包含一个手动 Refresh 按钮。

扫描器已经会自动刷新，但 Refresh 按钮允许用户请求一次安全的手动更新，而无需重新加载指标或重置面板。

MARKET WATCH 和手动品种列表

Axiom Matrix 可以扫描您 Market Watch 中的交易品种。

如果您想精确控制哪些品种出现在扫描器中，它也可以使用手动品种列表。

手动输入的品种名称必须与您经纪商的品种名称完全一致。

性能保护

Axiom Matrix 是作为专业扫描器构建的，同时也针对性能进行了保护。

扫描器使用内部限制、缓存、分页和刷新控制，以避免不必要的图表负载。

它不会试图在一个无法阅读的面板中显示无限行数。

它会保持矩阵清晰、可读和稳定。

主要功能

MT5 多品种市场扫描器

多时间周期扫描器矩阵

Best Axiom Pick 系统

BUY / SELL / WAIT / NO DATA / OFF / BLOCKED 状态

有效交易设置的置信度百分比

Full Mode 和 Standard Mode

基于引擎的证据仪表板

Axiom Engine 摘要层

趋势和方向引擎

动能和震荡指标引擎

成交量和资金流引擎

波动率和区间引擎

支撑和阻力引擎

市场质量引擎

可点击矩阵单元格

可点击时间周期开关

可点击交易品种开关

Engine ON/OFF 控制

证据行 ON/OFF 控制

手动 Refresh 按钮

可选提醒

可选图表箭头

提醒置信度过滤器

箭头置信度过滤器

Market Watch 品种扫描

可选手动品种列表

适用于大型品种列表的分页功能

视觉缓存保留，让图表导航更加流畅

非可视化测试器安全保护

本产品适合谁

Axiom Matrix 专为想要结构化市场扫描器，而不是手动检查每张图表的交易者设计。

它适用于：

外汇交易者

黄金交易者

指数交易者

加密货币 CFD 交易者

多时间周期交易者

手动交易者

扫描大量品种的交易者

想要一个市场偏向仪表板的交易者

AXIOM MATRIX 不是什么

Axiom Matrix 不是 Expert Advisor。

它不会自动开仓。

它不是交易管理器。

它不保证盈利。

它不能替代您的风险管理。

它是一款专业市场扫描器和决策仪表板，旨在帮助您更快地组织市场信息。

为什么 AXIOM MATRIX 不同

大多数指标只在一张图表上显示一个信号。

Axiom Matrix 的不同之处在于，它可以扫描市场列表，比较品种和时间周期，整理多个证据引擎，排序最强交易设置，并为交易者提供一个清晰的决策仪表板。

它不只是一个指标。

它是一个市场扫描驾驶舱。

快速开始

将 Axiom Matrix 加载到任意图表。

将您偏好的交易品种添加到 Market Watch。

选择您想要扫描的品种数量。

使用 Full Mode 理解证据。

使用 Standard Mode 获得更简洁的扫描器视图。

关注 Best Axiom Pick。

点击矩阵单元格，在品种和时间周期之间切换。

只有在您想接收通知时才启用提醒。

根据您的交易风格调整置信度过滤器。

用户手册

完整 PDF 用户手册将通过产品文档链接提供。

手册将解释：

安装

面板模式

矩阵使用

Best Axiom Pick

引擎模块

输入参数

提醒

箭头

品种/时间周期开关

Refresh 按钮

推荐工作流程

重要通知

Axiom Matrix 是一款用于手动交易的决策支持扫描器。

请始终将扫描器信息与您自己的分析、交易计划和风险管理结合使用。

首发优惠

Axiom Matrix 目前在首发期间售价为 $99。

前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。

如果您想获得首发价格，请在前 30 次购买完成之前购买。