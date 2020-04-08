A2SR MT5 for Smarter Trading Decision

Current event: https://c.mql5.com/1/326/A2SR2025_NoMusic.gif

A2SR MT5 版

指标：自动化实际供需 (S/R)。
+ 交易工具。
强大、真实、省时，助您做出更明智的交易决策。
+ 兼容 EA 的对象。

主要优势
领先的实际 SR 水平（不滞后，不重绘）
它凭借领先的、不重绘的指标，为交易者带来卓越的优势，帮助他们在价格触及支撑位和阻力位之前识别实际支撑位和阻力位。

A2SR 提前计算支撑位和阻力位——在价格触及支撑位和阻力位之前——让交易者能够自信地规划交易。

独一无二、真正意义上的理念。
A2SR 建立在一种从未在任何媒体上发布或分享过的独特方法之上，
重新定义了支撑位和阻力位的识别方式。

节省您的时间，优化您的策略。
无需再浪费时间画线或猜测价位。A2SR 清晰呈现所有信息，让您专注于制定精准的交易计划并有效执行。

适用于所有交易者——从初学者到专业人士。

无论您是新手还是经验丰富的交易员，A2SR 都能帮助您清晰自信地做出决策。

日内交易和波段交易非常有效。
推荐的交易计划时间周期：30分钟、1小时和4小时。
核心功能
实际阻力位（支撑位 - 需求 & 阻力位 - 供应）。
自动显示在图表上。
+ 首次触及通常会导致价格反转
+ 反复触及可能预示突破和持续。

强势突破分析。
A2SR 拥有真正的自动形态，可检测到潜在强势突破的早期迹象。
+ 率先识别强劲的市场走势。

市场情绪 (MS)。
+ 帮助避免重大经济新闻的误导性信号。
+ 在某些情况下，MS 甚至会建议不要开仓——强大的风险过滤器

市场货币强弱 (MCS)。
+ 实时分析 8 种主要货币：美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎、加元、澳元、新西兰元
+ 直方图和百分比指标揭示最强势货币和最弱势货币
+ 通过强势货币和弱势货币配对提高准确性，避免被新闻发布误导。

每日和每周价格波动限制。
+ 经过验证的预测性每日/每周波动水平，价格通常在波动后反转。
+ 非常适合设置挂单和捕捉峰值——无需整天盯着屏幕。

通知
支持推送通知（通过 MT5 移动版）和电子邮件提醒。
+ 即使您不在场，也不会错过关键的交易机会。

智能交易从这里开始
无论您是在交易波动性新闻事件，还是构建结构化的波动设置，A2SR 都是您可靠的技术助手，可帮助您做出更明智、更快速的交易决策。

EA 兼容对象 - 强大功能与自动化的完美结合。
适用于 MT5 的 A2SR 不仅仅是一款智能可视化指标，
+它还是一个适用于自动交易系统的机器可读数据源。

A2SR 提供​​的图表对象。
所有这些图表对象均以命名的图表对象形式呈现，
方便您的智能交易系统 (EA) 轻松访问：

实际支撑位和阻力位 (SR) – 以趋势线和水平线的形式呈现，
+包括强势突破和强势跌破
当前趋势（波动），
市场情绪 (MS) – 包括 USDx 和 EURx 指数，
市场货币强弱 (MCS) – 8 种主要货币的百分比强弱。
构建您自己的 EA 或聘请开发人员。
您（或您的开发人员）可以编写一个 EA 程序来实现以下功能：
检测未触及的 SR 水平作为入场信号（买入限价/卖出限价）
读取趋势、货币强弱排名和市场情绪作为交易过滤器
基于 A2SR 领先的分析自动执行交易
将 A2SR 的准确性与您的自动化策略相结合
将最佳的人工洞察与算法执行相结合
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
准备好体验更智能的交易方式吧！

规划您的交易，交易您的计划。

Learn more :
https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog

注意：

以下情况下，图表数据可能需要完全重新加载：

  • MetaTrader 5 刚刚安装。
  • 您正在使用新账号。
  • 您正在使用很久未访问的旧账户。
  • 您打开了一个从未打开过的时间框架。

因此，在上述任何情况下首次使用 A2SR 时，

建议刷新图表 - 从 M1 时间框架开始，直至 MN。

