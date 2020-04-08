A2SR MT5 for Smarter Trading Decision

Current event: https://c.mql5.com/1/326/A2SR2025_NoMusic.gif

A2SR MT5 版 指标：自动化实际供需 (S/R)。 + 交易工具。

强大、真实、省时，助您做出更明智的交易决策。

+ 兼容 EA 的对象。





主要优势

领先的实际 SR 水平（不滞后，不重绘）

它凭借领先的、不重绘的指标，为交易者带来卓越的优势，帮助他们在价格触及支撑位和阻力位之前识别实际支撑位和阻力位。





A2SR 提前计算支撑位和阻力位——在价格触及支撑位和阻力位之前——让交易者能够自信地规划交易。





独一无二、真正意义上的理念。

A2SR 建立在一种从未在任何媒体上发布或分享过的独特方法之上，

重新定义了支撑位和阻力位的识别方式。





节省您的时间，优化您的策略。

无需再浪费时间画线或猜测价位。A2SR 清晰呈现所有信息，让您专注于制定精准的交易计划并有效执行。





适用于所有交易者——从初学者到专业人士。





无论您是新手还是经验丰富的交易员，A2SR 都能帮助您清晰自信地做出决策。





日内交易和波段交易非常有效。

推荐的交易计划时间周期：30分钟、1小时和4小时。

核心功能

实际阻力位（支撑位 - 需求 & 阻力位 - 供应）。

自动显示在图表上。

+ 首次触及通常会导致价格反转

+ 反复触及可能预示突破和持续。





强势突破分析。

A2SR 拥有真正的自动形态，可检测到潜在强势突破的早期迹象。

+ 率先识别强劲的市场走势。





市场情绪 (MS)。

+ 帮助避免重大经济新闻的误导性信号。

+ 在某些情况下，MS 甚至会建议不要开仓——强大的风险过滤器





市场货币强弱 (MCS)。

+ 实时分析 8 种主要货币：美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎、加元、澳元、新西兰元

+ 直方图和百分比指标揭示最强势货币和最弱势货币

+ 通过强势货币和弱势货币配对提高准确性，避免被新闻发布误导。





每日和每周价格波动限制。

+ 经过验证的预测性每日/每周波动水平，价格通常在波动后反转。

+ 非常适合设置挂单和捕捉峰值——无需整天盯着屏幕。





通知

支持推送通知（通过 MT5 移动版）和电子邮件提醒。

+ 即使您不在场，也不会错过关键的交易机会。





智能交易从这里开始

无论您是在交易波动性新闻事件，还是构建结构化的波动设置，A2SR 都是您可靠的技术助手，可帮助您做出更明智、更快速的交易决策。





EA 兼容对象 - 强大功能与自动化的完美结合。

适用于 MT5 的 A2SR 不仅仅是一款智能可视化指标，

+它还是一个适用于自动交易系统的机器可读数据源。





A2SR 提供​​的图表对象。

所有这些图表对象均以命名的图表对象形式呈现，

方便您的智能交易系统 (EA) 轻松访问：





实际支撑位和阻力位 (SR) – 以趋势线和水平线的形式呈现，

+包括强势突破和强势跌破

当前趋势（波动），

市场情绪 (MS) – 包括 USDx 和 EURx 指数，

市场货币强弱 (MCS) – 8 种主要货币的百分比强弱。

构建您自己的 EA 或聘请开发人员。

您（或您的开发人员）可以编写一个 EA 程序来实现以下功能：

检测未触及的 SR 水平作为入场信号（买入限价/卖出限价）

读取趋势、货币强弱排名和市场情绪作为交易过滤器

基于 A2SR 领先的分析自动执行交易

将 A2SR 的准确性与您的自动化策略相结合

将最佳的人工洞察与算法执行相结合

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

准备好体验更智能的交易方式吧！

注意：

以下情况下，图表数据可能需要完全重新加载：

MetaTrader 5 刚刚安装。

您正在使用新账号。

您正在使用很久未访问的旧账户。

您打开了一个从未打开过的时间框架。

因此，在上述任何情况下首次使用 A2SR 时，

建议刷新图表 - 从 M1 时间框架开始，直至 MN。