Ekonomik Takvim
Kanada Ticaret Dengesi (Canada Trade Balance)
|Orta
|$-4.937 B
|$-0.572 B
|
$-5.981 B
Son açıklama
Önem derecesi: Orta
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|$-1.907 B
|
$-4.937 B
Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Kanada Ticaret Dengesi, söz konusu dönemdeki ihracat ve ithalat hacmi arasındaki farkı ABD doları cinsinden gösterir. Ekonomistler, imalat sektörünün faaliyetini ve dış ticaret akışlarının yoğunluğunu değerlendirmek için bu göstergeyi kullanır.
İhraç ettiğinden daha fazla mal ve hizmet ithal eden bir ülkenin ticaret açığı vardır. Kanada gibi oldukça gelişmiş ekonomilere sahip ülkeler için bu, yoğun işgücü gerektiren üretimin yurt dışına transfer edilmesi, böylece enflasyonun dizginlenmesi ve yüksek yaşam standardının korunması anlamına gelir.
İhracat ithalatı aştığında, ticaret fazlası oluşur. Yüksek üretim seviyesinin bir göstergesidir. Aynı zamanda ülkenin tüketebileceğinden daha fazla mal ve hizmet ürettiğini gösterir. Kanada'nın ekonomisi büyük ölçüde ihracata yöneliktir, bu nedenle ticaret fazlası, ekonomisinin gelişimi için ticaret açığından daha elverişlidir.
Ancak, ticaret dengesinin Kanada doları fiyatları üzerindeki etkisi belirsizdir. Etkisi konjünktür devirlerinin ve üretim dinamikleri gibi diğer ekonomik göstergelerin içeriğine bağlıdır. Örneğin ekonomik durgunluk koşullarında ülkeler istihdam yaratmak için daha fazla ihracat yapmaya başlar. Tersine, eğer ekonomi hızla büyürse, gelişmiş ülkeler fiyat rekabetini sağlamak için ithalatı geliştirmeyi tercih eder. Bütün bunlar ilgili doğrultuda Kanada doları fiyatlarını etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Kanada Ticaret Dengesi (Canada Trade Balance)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
