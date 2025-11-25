Kanada Şirket Kârları (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki Kanadalı şirketlerin elde ettikleri kârların vergi öncesi değerinin bir önceki çeyreğe göre değişimini yansıtır. Devlet istatistik kurumları tarafından Kanadalı şirketlerin çeyreklik finansal raporlarından toplanan verilere dayalı olarak hesaplanır. Şirketlerin varlıkları, yükümlülükleri, gelir ve gider kalemlerine ilişkin açık verilere dayanarak, devlet istatistik kurumları şirketlerin toplam kârını hesaplar.

Şirket Kârlarının hesaplanması iki ana amaca hizmet eder. Birincisi, sektörlere göre anonim şirketlerin finansal istikrarının ve performansının değerlendirilmesi için veri sağlamaktır. Kanada ekonomisi şu sektörlere ayrılır: finansal şirketler, finansal olmayan şirketler, kamu sektörü, hanehalkları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar. Performanslarına ilişkin veriler, ekonomik faaliyetin finansmanını ve ayrıca zenginliğin yaratılması ve dağıtılmasındaki eğilimleri gösterir. Şirket kârları, Kanada sanayisinin orta vadeli aktivitesini gösterir ve ayrıca yatırımcılar için önemli bilgiler sağlar.

İkinci amaç ise, ülkenin ödemeler dengesinin ve ekonomide dolaşan finansal kaynakların değerlendirilmesi için veri sağlamaktır.

Kredi çekilmiş fonların faizi hesaplamaya dahil edilmez.

Şirket kârlarındaki artış, Kanada doları için olumlu olarak görülebilir.

