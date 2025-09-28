Kanada İşsizlik Oranı, toplam sivil işgücüne göre işsiz vatandaşların yüzdesidir. Son dört hafta içinde aktif olarak iş arayan ve şu anda çalışmayan kişiler işsiz olarak tanımlanır.

İşsizlik oranını hesaplamaya yönelik veriler, düzenli olarak gerçekleştirilen nüfus anketinin sonuçlarından elde edilir. Anket ülke çağında yapılır. Aşağıdaki kategoriler ankete dahil değildir:

ayrılmış bölgelerde (reserve) ve diğer Aborijin yerleşimlerinde yaşayan kişiler

Kanada Silahlı Kuvvetlerinin tam zamanlı üyeleri

çok düşük nüfus yoğunluğuna sahip son derece uzak bölgelerde yaşayan kişiler

Kanada'da işsizlik hesaplamasının bir özelliği, çalışma çağındaki nüfusun 15 yaşın üzerindeki vatandaşları içerdiği diğer gelişmiş ülkelerin çoğunun aksine, anketlere 15 yaşındakilerin dahil edilmesidir. Kanada'daki hesaplama metodolojisi, basında ve İnternet portallarında iş arama ilanlarının hesaplanmasını da içerirken, ABD ve Avrupa'da, yalnızca resmi olarak devlet kurumlarına kayıtlı kişiler resmi olarak işsiz kabul edilir.

Sunulan veriler mevsimsellikten olarak ayarlanmıştır.

İşsizlik oranı, işgücü piyasasının durumunun ana göstergesidir ve ayrıca ülkenin ekonomik kalkınma düzeyinin de temel göstergelerinden biridir. İşsizlik artışı, tüketici aktivitesindeki düşüşün öncü bir göstergesi olarak görülür. Kanada Merkez Bankası, tahminler ve öngörüler hazırlarken işsizlik verilerini kullanır. Ayrıca, işsizlik oranı BoC'nin faiz oranı kararını da etkiler. İşsizlik oranı ne kadar düşük olursa, Kanada doları fiyatları üzerindeki etkisi o kadar olumlu olur.

