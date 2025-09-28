Ekonomik Takvim
Kanada Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Zımni Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (Canada Gross Domestic Product (GDP) Implicit Price Index q/q)
|Düşük
|0.0%
|0.7%
|
0.7%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.6%
|
0.0%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Kanada Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Zımni Fiyat Endeksi (Çeyreklik), Kanada GSYİH Deflatörü (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki GSYİH hesaplamasına dahil edilen mal ve hizmetlerin fiyatlarının bir önceki çeyreğe göre değişimini yansıtır.
Bu, GSYİH'daki değişimin, fiyat düzeyindeki değişime ne kadar bağlı olduğunu değerlendirmek için kullanılabilecek bir enflasyon göstergesidir. Mal ve hizmet üretim hacmindeki gerçek değişikliklerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için GSYİH hesaplamasında enflasyon düzeltmesi gereklidir. Bu endeks olmadan mevcut ve önceki dönemlerin değerlerini doğru bir şekilde karşılaştırmak mümkün değildir.
Endeks, nominal GSYİH'nın (cari yılın piyasa fiyatlarında ifade edilir) reel GSYİH'ya (baz yıl fiyatında) oranının 100 ile çarpılmasıyla hesaplanır.
GSYİH deflatörü diğer enflasyon göstergelerinden (TÜFE gibi) birkaç noktada farklılık gösterir.
- Tüketici harcamalarına ek olarak, devlet ve işletme harcamalarını da içerir.
- TÜFE, baz yılın sabit tüketici sepetine göre hesaplanırken, GSYİH deflatörü, üretilen mal ve hizmetlerin sabit bir listesine bağlı değildir, cari dönemde ülkede üretilen her şeyi hesaba katar. Bu nedenle, tüketim yapısındaki değişiklikler veya yeni mal veya hizmet pozisyonlarının ortaya çıkması, GSYİH deflatörüne otomatik olarak yansır.
- Tüketici fiyat endeksinin aksine, GSYİH deflatörü ithal malların fiyatlarındaki değişiklikleri hesaba katmaz.
- Aylık fiyat endekslerinden farklı olarak GSYİH deflatörü üç ayda bir hesaplanır.
GSYİH zımni fiyat endeksindeki artış, kural olarak, enflasyonda artışı gösterir. Bu da CAD fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Kanada Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Zımni Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (Canada Gross Domestic Product (GDP) Implicit Price Index q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
