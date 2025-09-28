Kanada Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık), söz konusu aydaki tüketici perspektifinden sabit mal ve hizmet sepetinin fiyatlarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Sepet, aynı veya eşdeğer kalite ve miktarda mal ve hizmetleri içerdiğinden endeks yalnızca saf fiyat değişimini gösterir. Gıda ve enerji fiyatları yüksek volatiliteleri nedeniyle endeks hesaplamasına dahil edilmez.

Sepetteki her bir unsurun, tüketim harcamalarındaki payına bağlı olarak endeks hesaplamasında belirli bir ağırlığı vardır. Sepet her iki yılda bir revize edilir. Hükümet tarafından sağlanan ve piyasa fiyatı olmayan kamu mal ve hizmetleri sepete dahil edilmez. Örneğin, bunlar sağlık sigortası sistemi aracılığıyla alınan sağlık hizmetleri ve bazı sigorta primleridir. Ancak, ilaçlar, diş bakımı ve göz bakımı hizmetleri sepete dahildir. Alkol ve tütün, nüfusun önemli bir harcama bölümünü temsil ettikleri için hesaplamaya dahil edilir.

İstatistikler, toplu hanelerde yaşayan insanları (hapishane mahkumları, hastane ve bakım evlerindeki kronik bakım hastaları), ayrılmış bölgelerde (Indian reserves) yaşayanları ve yabancı ülkelerin resmi temsilcilerini içermez.

Endeks, değerinin 100 olarak alındığı referans döneme (şu anda bu 2002 yılıdır) göre hesaplanır.

Tüketici fiyat endeksi, tüketici enflasyonunun genel düzeyindeki değişimin bir göstergesi olarak kullanılır. Ücretler, kiralar, finansal kiralama maliyetleri ve sosyal yardımlar gibi sözleşmeli ödemelerin ayarlanmasında kullanılır. Ayrıca, çeşitli makroekonomik toplamlar için deflatör olarak da kullanılır. Kanada Merkez Bankası, enflasyonu izlemek ve para politikasını belirlemek için TÜFE'yi kullanır. Analistler ve ekonomistler de TÜFE'yi enflasyonun nedenlerini ve etkilerini analiz etmek için kullanır.

Göstergedeki artış CAD fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler: