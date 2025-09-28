Kanada Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki Kanada'da ekonominin tüm sektörlerinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değerinin bir önceki çeyreğe göre değişimini yansıtır. Kanada'nın GSYİH'sı satın alma fiyatları kullanılarak hesaplanır ve Kanada'daki tüm yerleşik üreticiler tarafından oluşturulan brüt katma değerin toplamını ifade eder. Ürünler üzerindeki tüm vergiler GSYİH hesaplamasına dahil edilir. Ancak ürünün maliyetine dahil olmayan işletmeye verilen sübvansiyonlar hesaplamaya dahil edilmez.

GSYİH'nın üretim maliyetinin parasal tahminine dayandığı göz önüne alındığında, bu rakam için enflasyon düzeltmesi gerekir. Düzeltme uygulanıp uygulanmadığına bağlı olarak GSYİH reel ve nominal olabilir. Nominal GSYİH, enflasyonu ve deflasyonu görmezden gelir, bu nedenle göstergedeki değişimi nominal değeri kullanarak değerlendirmek zordur. Reel GSYİH, enflasyonun etkisini hesaba katar ve böylece ekonomik aktivitenin farklı uzun dönemler için sorunsuz bir şekilde karşılaştırılmasına olanak tanır (örneğin, GSYİH değişimini önceki yıla veya çeyreğe göre yüzde olarak ifade ederek). Bu amaçla GSYİH deflatörü hesaplama formülüne dahil edilir.

GSYİH hesaplaması için 192 sektörün faaliyetlerine ilişkin veriler kullanılır (yeterli veri araştırmasını sağlamak için).

GSYİH genellikle ülkenin ekonomik durumunun ve yaşam standardının bir göstergesi olarak kullanılır. GSYİH'da artış ekonominin güçlendiği olarak yorumlanır, azalma ise ekonominin zayıfladığı anlamına gelir. Bu nedenle, GSYİH'da artış CAD fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.

Son değerler: