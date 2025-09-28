Ekonomik Takvim
Kanada Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi (Canada Part-Time Employment Change)
|Düşük
|-59.7 K
|
10.3 K
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
-59.7 K
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Kanada Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi, söz konusu aydaki yarı zamanlı işte çalışan kişi sayısının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Yarı zamanlı istihdam hesaplaması, ana işinde veya tek bir işte genellikle haftada 30 saatten az çalışan kişileri içerir.
Yarı zamanlı istihdamı hesaplamaya yönelik veriler, düzenli olarak gerçekleştirilen nüfus anketinin sonuçlarından elde edilir. Anket ülke çağında yapılır. Aşağıdaki kategoriler ankete dahil değildir:
- ayrılmış bölgelerde (reserve) ve diğer Aborijin yerleşimlerinde yaşayan kişiler
- Kanada Silahlı Kuvvetlerinin tam zamanlı üyeleri
- çok düşük nüfus yoğunluğuna sahip son derece uzak bölgelerde yaşayan kişiler
Kanada'da istihdam hesaplamasının bir özelliği, çalışma çağındaki nüfusun 15 yaşın üzerindeki vatandaşları içerdiği diğer gelişmiş ülkelerin çoğunun aksine, anketlere 15 yaşındakilerin dahil edilmesidir.
Sunulan veriler mevsimsellikten olarak ayarlanmıştır.
Gösterge değeri, tam zamanlı istihdam da göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır. Ayrı ayrı analiz edilirse, yarı zamanlı istihdamdaki artış, büyüyen işgücü piyasasının göstergesidir. Ancak, tam zamanlı istihdamdaki azalma ile eş zamanlı olarak yarı zamanlı istihdam artıyorsa, bu olumsuz bir faktör olarak görülür.
Son değerler:
açıklanan veri
"Kanada Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi (Canada Part-Time Employment Change)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
