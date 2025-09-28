TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Kanada Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi (Canada Part-Time Employment Change)

Ülke:
Kanada
CAD, Kanada doları
Kaynak:
Kanada İstatistikleri (Statistics Canada)
Sektör:
İş Gücü
Düşük -59.7 K
10.3 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
-59.7 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Kanada Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi, söz konusu aydaki yarı zamanlı işte çalışan kişi sayısının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Yarı zamanlı istihdam hesaplaması, ana işinde veya tek bir işte genellikle haftada 30 saatten az çalışan kişileri içerir.

Yarı zamanlı istihdamı hesaplamaya yönelik veriler, düzenli olarak gerçekleştirilen nüfus anketinin sonuçlarından elde edilir. Anket ülke çağında yapılır. Aşağıdaki kategoriler ankete dahil değildir:

  • ayrılmış bölgelerde (reserve) ve diğer Aborijin yerleşimlerinde yaşayan kişiler
  • Kanada Silahlı Kuvvetlerinin tam zamanlı üyeleri
  • çok düşük nüfus yoğunluğuna sahip son derece uzak bölgelerde yaşayan kişiler

Kanada'da istihdam hesaplamasının bir özelliği, çalışma çağındaki nüfusun 15 yaşın üzerindeki vatandaşları içerdiği diğer gelişmiş ülkelerin çoğunun aksine, anketlere 15 yaşındakilerin dahil edilmesidir.

Sunulan veriler mevsimsellikten olarak ayarlanmıştır.

Gösterge değeri, tam zamanlı istihdam da göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır. Ayrı ayrı analiz edilirse, yarı zamanlı istihdamdaki artış, büyüyen işgücü piyasasının göstergesidir. Ancak, tam zamanlı istihdamdaki azalma ile eş zamanlı olarak yarı zamanlı istihdam artıyorsa, bu olumsuz bir faktör olarak görülür.

Son değerler:

açıklanan veri

"Kanada Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi (Canada Part-Time Employment Change)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
-59.7 K
10.3 K
Tem 2025
10.3 K
69.5 K
Haz 2025
69.5 K
-48.8 K
May 2025
-48.8 K
-24.2 K
Nis 2025
-24.2 K
29.5 K
Mar 2025
29.5 K
20.8 K
Şub 2025
20.8 K
40.9 K
Oca 2025
40.9 K
31.8 K
Ara 2024
33.5 K
-3.6 K
Kas 2024
-3.6 K
-11.2 K
Eki 2024
-11.2 K
-65.3 K
Eyl 2024
-65.3 K
65.7 K
Ağu 2024
65.7 K
-64.4 K
Tem 2024
-64.4 K
1.9 K
Haz 2024
1.9 K
62.4 K
May 2024
62.4 K
50.3 K
Nis 2024
50.3 K
-1.6 K
Mar 2024
-1.6 K
-29.9 K
Şub 2024
-29.9 K
48.9 K
Oca 2024
48.9 K
23.6 K
Ara 2023
23.6 K
-34.7 K
Kas 2023
-34.7 K
20.8 K
Eki 2023
20.8 K
47.9 K
Eyl 2023
47.9 K
7.8 K
Ağu 2023
7.8 K
-8.1 K
Tem 2023
-8.1 K
-49.8 K
Haz 2023
-49.8 K
15.5 K
May 2023
15.5 K
47.6 K
Nis 2023
47.6 K
15.9 K
Mar 2023
15.9 K
-9.3 K
Şub 2023
-9.3 K
28.9 K
Oca 2023
28.9 K
19.5 K
Ara 2022
19.5 K
-40.6 K
Kas 2022
-40.6 K
-11.0 K
Eki 2022
-11.0 K
15.4 K
Eyl 2022
15.4 K
37.5 K
Ağu 2022
37.5 K
-17.5 K
Tem 2022
-17.5 K
-39.1 K
Haz 2022
-39.1 K
-95.8 K
May 2022
-95.8 K
47.1 K
Nis 2022
47.1 K
-20.3 K
Mar 2022
-20.3 K
215.1 K
Şub 2022
215.1 K
-117.4 K
Oca 2022
-117.4 K
-67.7 K
Ara 2021
-67.7 K
73.8 K
Kas 2021
73.8 K
-5.2 K
Eki 2021
-5.2 K
-36.5 K
Eyl 2021
-36.5 K
21.7 K
Ağu 2021
21.7 K
11.0 K
Tem 2021
11.0 K
263.9 K
12345
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod