Kanada Toptan Satışlar (Aylık) (Canada Wholesale Trade m/m)
|Orta
|1.2%
|0.1%
|
1.0%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.4%
|
1.2%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Kanada Toptan Satışlar (Aylık), söz konusu aydaki Kanada'da toptan olarak satılan malların değerinin bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Gösterge, çeşitli kaynaklardan gelen verilere dayanarak hesaplanır: idari veriler ve toptan ticaret sektörü temsilcilerinin katıldığı aylık anket.
Yağlı tohum ve tahıl, petrol ve petrol ürünleri toptan satışları hesaplamaya dahil edilmez. Hesaplama, üretimde kullanılan dayanıklı malları (çiftlik ve imalat ekipmanları, kamyonlar vb.) kapsar. İhraç edilen mallar da hesaplamaya dahil edilir. Toptancılar, üreticiler ve satıcılar dahil olmak üzere fiziksel olarak, depolardan ve elektronik sitelerden büyük miktarlarda mal satışı yapan şirketlerdir.
Toptan satışlar gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık %5 - 6'sını sağlamaktadır. Bu nedenle toptan satışlar endeksi, ülkenin ekonomisinin sağlığının önemli bir ölçüsüdür. İş dünyası, piyasa etkinliğini analiz etmek için bu verileri kullanır. Yönetim organları, vergi politikasını geliştirirken göstergeyi dikkate alır.
Toptan satış fiyatlarındaki değişiklikler, perakende satış fiyatlarında kısa vadeli değişikliklere yol açar, bu nedenle toptan satışlar, ülkedeki tüketici enflasyonunun önemli bir öncü göstergesidir. Gösterge değerinin artışı CAD fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Kanada Toptan Satışlar (Aylık) (Canada Wholesale Trade m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
