Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları, söz konusu ayda Kanada sakinleri tarafından satın alınan yabancı hisse senetlerinin, tahvillerin ve para piyasası menkul kıymetlerinin toplam değerini yansıtır.

Uluslararası işlemlerin istatistikleri, uluslararası menkul kıymet alımlarının tüm katılımcıları arasındaki işlemleri kapsar. İşlem yapanlar işletmeler, hükümetler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bireyler olabilir.

Bu istatistiklerin hesaplamasına yönelik veriler anketlerden toplanır. Bilgiler, menkul kıymetlerin ticareti için broker veya temsilci olarak hareket eden aracılardan toplanır. Bazı durumlarda, işlem yapanlar bir aracı olmadan kendi hesapları için ticaret yaparlar (örneğin emeklilik fonları gibi büyük kurumsal yatırımcılar), bu durumlarda bu yatırımcıların doğrudan kendisinden veri alınır. Şu anda, aylık olarak ankete tabi tutulan bu tür yaklaşık 25 büyük yatırımcı vardır. Ayrıca, yine aracı olmadan kendi hesapları için ticaret yapan, ancak daha küçük ölçekte 15 yatırımcı, doğrudan üç ayda bir ankete tabi tutulur (veriler daha sonra tahmin edilir). Ek olarak 55 yatırım aracısına da anket uygulanır.

Bir yandan, Kanadalıların yabancı menkul kıymet alımları, Kanada sakinlerinin uluslararası yatırım borsasındaki payını artırır ve uluslararası ekonomik ilişkilerin gelişiyor olduğunu gösterir. Diğer taraftan ise, bu aslında sermaye çıkışları anlamına gelir. Kanada sakinlerinin yabancı menkul kıymet alımları için döviz satın almaları gerekir. Bu nedenle, Kanadalıların yabancı menkul kıymet alımındaki artış, Kanada doları fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

