Kanada Kapasite Kullanım Oranı (Canada Capacity Utilization Rate)

Ülke:
Kanada
CAD, Kanada doları
Kaynak:
Kanada İstatistikleri (Statistics Canada)
Sektör:
İş
Düşük 79.3% 80.1%
79.9%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
80.6%
79.3%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Kanada Kapasite Kullanım Oranı, sanayilerin üretim kapasitelerini kullanma yoğunluğunu yansıtır. Gösterge, fiili üretim hacminin potansiyel üretim hacmine oranını gösterir. Fiili üretim hacmi, çeyreklik GSYİH'dan (ilgili sanayiler için) hesaplanır. Tarım sektörü gösterge hesaplamasına dahil edilmez. Endeks üç ayda bir (çeyreklik olarak) yayınlanır.

Veriler, Kanada İstatistik Kurumunun gerçekleştirdiği anketlerden ve diğer kaynaklardan toplanır. Oranın değeri ve dinamikleri, Kanada İstatistik Kurumu, Kanada Merkez Bankası, ticaret odaları vb. gibi çeşitli departmanlar tarafından kullanılır. Kapasite kullanım oranı genellikle Sanayi Üretimi ile bağlantılı olarak analiz edilir. Şirketlerin ekipman, teknoloji ve işgücünü ne kadar verimli kullandığını göstermenin yanı sıra ülkedeki üretim faaliyetini de yansıtır. %82'yi aşan kapasite kullanım oranı, üretimde bir artışa işaret eder ve yakın gelecekte arz sıkıntıları meydana gelebileceğini veya fiyat artışları olabileceğini öngörebilir.

Kapasite kullanım oranının artışı, ülke ekonomisinin gelişimi için olumlu bir faktör olarak yorumlanır. Ayrıca, bu durumun gayrisafi yurt içi hasıla üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Bu nedenle, daha yüksek gösterge değeri, Kanada doları fiyatları için olumlu olarak görülür.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Kanada Kapasite Kullanım Oranı (Canada Capacity Utilization Rate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2 Q 2025
79.3%
80.1%
79.9%
1 Q 2025
80.1%
80.1%
79.7%
4 Q 2024
79.8%
79.2%
79.4%
3 Q 2024
79.3%
78.8%
79.1%
2 Q 2024
79.1%
81.9%
78.6%
1 Q 2024
78.5%
79.2%
78.6%
4 Q 2023
78.7%
80.6%
78.8%
3 Q 2023
79.7%
81.7%
79.6%
2 Q 2023
81.4%
81.9%
81.8%
1 Q 2023
81.9%
82.2%
81.8%
4 Q 2022
81.7%
83.3%
82.2%
3 Q 2022
82.6%
83.0%
82.8%
2 Q 2022
83.8%
82.5%
81.9%
1 Q 2022
82.0%
82.3%
82.0%
4 Q 2021
82.9%
81.8%
81.7%
3 Q 2021
81.4%
81.9%
82.0%
2 Q 2021
82.0%
80.5%
81.4%
1 Q 2021
81.7%
77.9%
79.7%
4 Q 2020
79.2%
73.6%
77.4%
3 Q 2020
76.5%
67.9%
70.7%
2 Q 2020
70.3%
81.1%
79.8%
1 Q 2020
79.8%
78.3%
81.4%
4 Q 2019
81.2%
81.4%
81.5%
3 Q 2019
81.7%
81.4%
83.3%
2 Q 2019
83.3%
80.3%
81.1%
1 Q 2019
80.9%
79.6%
81.8%
4 Q 2018
81.7%
86.1%
82.8%
3 Q 2018
82.6%
86.1%
84.1%
2 Q 2018
85.5%
86.7%
83.7%
1 Q 2018
86.1%
86.5%
85.6%
4 Q 2017
86.0%
85.7%
85.1%
3 Q 2017
85.0%
86.0%
84.3%
2 Q 2017
85.0%
83.3%
1 Q 2017
83.3%
81.8%
4 Q 2016
82.2%
81.9%
3 Q 2016
81.9%
80.0%
2 Q 2016
80.0%
81.4%
1 Q 2016
81.4%
80.9%
4 Q 2015
81.1%
82.0%
3 Q 2015
82.0%
81.4%
2 Q 2015
81.3%
82.7%
1 Q 2015
82.7%
83.6%
4 Q 2014
83.6%
83.4%
3 Q 2014
83.4%
82.7%
2 Q 2014
82.8%
82.5%
1 Q 2014
82.1%
82.0%
4 Q 2013
82.2%
81.7%
3 Q 2013
81.7%
80.6%
2 Q 2013
81.1%
81.1%
1 Q 2013
81.1%
80.7%
12
