Kanada Kapasite Kullanım Oranı, sanayilerin üretim kapasitelerini kullanma yoğunluğunu yansıtır. Gösterge, fiili üretim hacminin potansiyel üretim hacmine oranını gösterir. Fiili üretim hacmi, çeyreklik GSYİH'dan (ilgili sanayiler için) hesaplanır. Tarım sektörü gösterge hesaplamasına dahil edilmez. Endeks üç ayda bir (çeyreklik olarak) yayınlanır.

Veriler, Kanada İstatistik Kurumunun gerçekleştirdiği anketlerden ve diğer kaynaklardan toplanır. Oranın değeri ve dinamikleri, Kanada İstatistik Kurumu, Kanada Merkez Bankası, ticaret odaları vb. gibi çeşitli departmanlar tarafından kullanılır. Kapasite kullanım oranı genellikle Sanayi Üretimi ile bağlantılı olarak analiz edilir. Şirketlerin ekipman, teknoloji ve işgücünü ne kadar verimli kullandığını göstermenin yanı sıra ülkedeki üretim faaliyetini de yansıtır. %82'yi aşan kapasite kullanım oranı, üretimde bir artışa işaret eder ve yakın gelecekte arz sıkıntıları meydana gelebileceğini veya fiyat artışları olabileceğini öngörebilir.

Kapasite kullanım oranının artışı, ülke ekonomisinin gelişimi için olumlu bir faktör olarak yorumlanır. Ayrıca, bu durumun gayrisafi yurt içi hasıla üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Bu nedenle, daha yüksek gösterge değeri, Kanada doları fiyatları için olumlu olarak görülür.

Son değerler: