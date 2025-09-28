Ekonomik Takvim
Kanada Hammadde Fiyat Endeksi (RMPI) (Aylık) (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) m/m)
|Orta
|-0.6%
|1.2%
|
0.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.7%
|
-0.6%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Kanada Hammadde Fiyat Endeksi (RMPI) (Aylık), söz konusu aydaki üreticiler tarafından satın alınan hammadde fiyatlarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksinden farklı olarak, RMPI, Kanada dışında üretilen ürünleri içerir. Hammadde alıcısının maruz kaldığı tüm maliyetler, yalnızca doğrudan malların maliyeti değil, aynı zamanda nakliye maliyetleri, ödenen net vergiler ve gümrük vergileri de dahil olmak üzere endeksin hesaplanmasına dahil edilir. Hammadde fiyatlarına ayrıca enerji maliyetleri de dahildir.
Göstergeyi hesaplamaya yönelik veriler şu şekilde dağıtılır: %79 - idari kaynaklardan elde edilen veriler, %18 - doğrudan anket yoluyla toplanan veriler ve %3 - farazi fiyatlar.
RMPI, analistlerin aynı ihtiyaçlarını karşıladığı için başka bir önemli endeks olan IPPI ile birlikte yayınlanır. Gösterge, Kanada'da üretilen mallara yönelik bir grup ana girdi ürününün fiyatlarının hareketini yansıtır.
Gösterge enflasyon seviyesini gösterir. Kısa vadeli üretim faaliyetinin öncü göstergesidir. Ayrıca, hammadde fiyat endeksi, Kanada piyasasındaki tüketici fiyatlarının da öncü bir göstergesidir: üreticilerin maliyetlerindeki artış, nihai ürün fiyatlarında da artışa yol açacaktır.
Göstergedeki artış Kanada doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Kanada Hammadde Fiyat Endeksi (RMPI) (Aylık) (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın