Kanada Merkez Bankası, faiz oranı kararlarını yılda sekiz kez açıklar. Kanada doları fiyatlarını etkileyen önemli olaylardan biridir. Faiz oranı kararı BoC Yönetim Konseyi tarafından gerçekleştirilir. Yönetim Konseyi, Kanada Merkez Bankasının Para Politikası Değerlendirmesi Komitesi ve dört ekonomik departmanı (Kanada'nın ekonomik durumunu, uluslararası ekonomiyi, finansal istikrarı ve finansal piyasaları analiz etmekten sorumlulardır) tarafından sağlanan bilgileri kullanarak karar verir. Ayrıca Konsey, Kanada İstatistik Kurumundan alınan veri serilerini de kullanır.

Karar verme süreci birkaç aşamadan oluşur.

Projelerin sunumu — en olası senaryo, ana riskler ve alternatif senaryo (faiz oranı kararından iki hafta önce).

Ana Brifing, projelerin sunumundan bir hafta sonra gerçekleşir. Brifing tartışmaları parasal ve ekonomik gelişmeleri, iş koşullarını ve mevcut enflasyonist süreci içerir. BoC komitesi ve departmanlarının tüm üyeleri Ana Brifinge katılır.

Nihai Politika Tavsiyeleri (Ana Brifingden iki gün sonra). Tavsiyeler, Kanada Ekonomik Analiz Departmanı veya Uluslararası Ekonomik Analiz Departmanının kıdemli bir üyesi tarafından sunulur.

Müzakere ve Karar Alma aşaması, nihai politika tavsiyelerinin sunulmasıyla aynı gün başlar. Yalnızca BoC Yönetim Konseyi üyeleri katılır. Bu aşama iki gün sürer.

Kararın duyurulması ve basın açıklamasının (Kanada Merkez Bankasının faiz oranı raporu) yayınlanması.

Enflasyonun mevcut koşullarına bağlı olarak BoC, faiz oranını yükseltebilir (enflasyon çok yüksekse), düşürebilir (deflasyon durumunda) veya değiştirmeyebilir (enflasyon hedef düzeyde kalırsa). Faiz oranı, Kanada Merkez Bankası tarafından uygulanan ana enflasyon düzenleme aracıdır.

Faiz oranındaki değişim, Kanada dolarının kısa vadeli volatilitesine yol açar. Faiz oranındaki artış ulusal para birimi için olumlu olarak görülür.

Son değerler: