Kanada Hammadde Fiyat Endeksi (RMPI) (Yıllık), söz konusu aydaki üreticiler tarafından satın alınan hammadde fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksinden farklı olarak, RMPI, Kanada dışında üretilen ürünleri içerir. Hammadde alıcısının maruz kaldığı tüm maliyetler, yalnızca doğrudan malların maliyeti değil, aynı zamanda nakliye maliyetleri, ödenen net vergiler ve gümrük vergileri de dahil olmak üzere endeksin hesaplanmasına dahil edilir. Hammadde fiyatlarına ayrıca enerji maliyetleri de dahildir.

Göstergeyi hesaplamaya yönelik veriler şu şekilde dağıtılır: %79 - idari kaynaklardan elde edilen veriler, %18 - doğrudan anket yoluyla toplanan veriler ve %3 - farazi fiyatlar.

RMPI, analistlerin aynı ihtiyaçlarını karşıladığı için başka bir önemli endeks olan IPPI ile birlikte yayınlanır. Gösterge, Kanada'da üretilen mallara yönelik bir grup ana girdi ürününün fiyatlarının hareketini yansıtır.

Gösterge enflasyon seviyesini gösterir. Kısa vadeli üretim faaliyetinin öncü göstergesidir. Ayrıca, hammadde fiyat endeksi, Kanada piyasasındaki tüketici fiyatlarının da öncü bir göstergesidir: üreticilerin maliyetlerindeki artış, nihai ürün fiyatlarında da artışa yol açacaktır.

Göstergedeki artış Kanada doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler: