Kanada Hammadde Fiyat Endeksi (RMPI) (Yıllık) (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) y/y)

Ülke:
Kanada
CAD, Kanada doları
Kaynak:
Kanada İstatistikleri (Statistics Canada)
Sektör:
Fiyatlar
Düşük 3.2% 8.6%
0.7%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
4.0%
3.2%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Kanada Hammadde Fiyat Endeksi (RMPI) (Yıllık), söz konusu aydaki üreticiler tarafından satın alınan hammadde fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksinden farklı olarak, RMPI, Kanada dışında üretilen ürünleri içerir. Hammadde alıcısının maruz kaldığı tüm maliyetler, yalnızca doğrudan malların maliyeti değil, aynı zamanda nakliye maliyetleri, ödenen net vergiler ve gümrük vergileri de dahil olmak üzere endeksin hesaplanmasına dahil edilir. Hammadde fiyatlarına ayrıca enerji maliyetleri de dahildir.

Göstergeyi hesaplamaya yönelik veriler şu şekilde dağıtılır: %79 - idari kaynaklardan elde edilen veriler, %18 - doğrudan anket yoluyla toplanan veriler ve %3 - farazi fiyatlar.

RMPI, analistlerin aynı ihtiyaçlarını karşıladığı için başka bir önemli endeks olan IPPI ile birlikte yayınlanır. Gösterge, Kanada'da üretilen mallara yönelik bir grup ana girdi ürününün fiyatlarının hareketini yansıtır.

Gösterge enflasyon seviyesini gösterir. Kısa vadeli üretim faaliyetinin öncü göstergesidir. Ayrıca, hammadde fiyat endeksi, Kanada piyasasındaki tüketici fiyatlarının da öncü bir göstergesidir: üreticilerin maliyetlerindeki artış, nihai ürün fiyatlarında da artışa yol açacaktır.

Göstergedeki artış Kanada doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Kanada Hammadde Fiyat Endeksi (RMPI) (Yıllık) (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
3.2%
8.6%
0.7%
Tem 2025
0.8%
4.0%
1.1%
Haz 2025
1.1%
-5.5%
-3.2%
May 2025
-2.8%
-7.4%
-3.9%
Nis 2025
-3.6%
-0.4%
4.5%
Mar 2025
3.9%
7.9%
9.2%
Şub 2025
9.3%
13.6%
11.2%
Oca 2025
11.8%
10.2%
9.1%
Ara 2024
9.1%
6.1%
2.4%
Kas 2024
2.0%
0.9%
-2.6%
Eki 2024
-2.8%
-10.8%
-8.9%
Eyl 2024
-8.8%
-6.3%
-2.3%
Ağu 2024
-2.5%
-0.3%
4.1%
Tem 2024
4.1%
6.8%
7.2%
Haz 2024
7.5%
9.3%
6.9%
May 2024
7.6%
9.9%
2.9%
Nis 2024
3.1%
6.5%
0.4%
Mar 2024
0.8%
0.1%
-4.7%
Şub 2024
-4.7%
-7.2%
-6.5%
Oca 2024
-6.4%
-8.8%
-7.9%
Ara 2023
-7.9%
-13.2%
-5.4%
Kas 2023
-4.6%
0.8%
-0.9%
Eki 2023
-0.8%
-0.9%
2.9%
Eyl 2023
2.4%
4.9%
-4.0%
Ağu 2023
-4.3%
-15.4%
-11.0%
Tem 2023
-11.1%
-19.2%
-20.2%
Haz 2023
-19.7%
-14.7%
-18.2%
May 2023
-18.4%
-12.8%
-11.5%
Nis 2023
-10.8%
-24.5%
-15.1%
Mar 2023
-16.5%
-11.8%
-5.0%
Şub 2023
-5.2%
-2.5%
1.1%
Oca 2023
1.2%
7.8%
8.1%
Ara 2022
7.5%
6.1%
7.9%
Kas 2022
8.0%
-5.4%
8.6%
Eki 2022
9.0%
-8.4%
12.7%
Eyl 2022
11.0%
-1.5%
17.3%
Ağu 2022
17.6%
15.2%
19.1%
Tem 2022
19.1%
47.6%
32.6%
Haz 2022
32.4%
53.1%
37.6%
May 2022
37.4%
46.1%
38.3%
Nis 2022
38.4%
38.6%
42.6%
Mar 2022
42.7%
15.6%
30.3%
Şub 2022
29.8%
16.0%
30.5%
Oca 2022
30.5%
30.5%
29.3%
Ara 2021
29.0%
45.3%
37.6%
Kas 2021
36.2%
47.2%
38.5%
Eki 2021
38.4%
34.6%
32.4%
Eyl 2021
31.9%
21.8%
26.7%
Ağu 2021
27.7%
22.9%
37.9%
Tem 2021
37.7%
23.5%
37.9%
123
