Kanada İhracat Hacmi, söz konusu ayda ülkenin sakinlerinden yerleşik olmayanlara satılan malların ABD doları cinsinden değerini yansıtır. İhracat değerinin USD cinsinden hesaplanması, Kanada'nın ihracatının diğer ülkelerle uygun bir şekilde karşılaştırılmasını ve ticaret istatistiklerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Ekonomistler, ticaret akışlarının yapısını ve yoğunluğunu değerlendirmek için göstergeyi kullanır.

İhracat ithalatı aştığında, ticaret fazlası oluşur. Yüksek üretim seviyesinin bir göstergesidir. Aynı zamanda ülkenin tüketebileceğinden daha fazla mal ve hizmet ürettiğini gösterir.

Kanada'nın en çok ihraç ettiği ürünler petrol ve hammaddelerdir. Bu nedenle, ihracat hacmindeki değişim, ekonomik durumu değerlendirmede önemli faktörlerden biridir. Bu gösterge, ülkenin GSYİH'sının önemli bir bileşenidir.

Ancak, ihracatın Kanada doları fiyatları üzerindeki etkisi belirsizdir; konjünktür devirlerinin ve üretim dinamikleri gibi diğer ekonomik göstergelerin içeriğine bağlıdır. Örneğin ekonomideki durgunluk koşullarında ülke istihdam yaratmak için daha fazla ihracat yapmaya başlayabilir. Yerleşik olmayanların, ihracat teslimatları için tedarikçiye ödeme yapmak üzere Kanada doları satın almaları gerekir. Bu nedenle ihracat hacmindeki artışın CAD fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

