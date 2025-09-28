Yabancı Yatırımcıların Kanada Menkul Kıymet Alımları, yabancılar tarafından satın alınan Kanada'daki hisse senetleri, tahviller ve diğer varlıkların toplam değerini yansıtır.

Uluslararası işlemlerin istatistikleri, uluslararası menkul kıymet alımlarının tüm katılımcıları arasındaki işlemleri kapsar. İşlem yapanlar işletmeler, hükümetler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bireyler olabilir.

Bu istatistiklerin hesaplamasına yönelik veriler anketlerden toplanır. Bilgiler, menkul kıymetlerin ticareti için broker veya temsilci olarak hareket eden aracılardan toplanır. Bazı durumlarda, ihraççılar bir aracı olmadan kendi hesapları için ticaret yaparlar (örneğin, büyük varlık ihraççıları - bankalar), bu durumlarda bu ihraççıların doğrudan kendisinden veri alınır.

Yabancı yatırımcıların Kanada menkul kıymet alımları, sermaye girişi olarak görülür. Ayrıca, gösterge Kanadalı işletmelerin ve hükümetin dış ekonomik faaliyetlerini karakterize eder. Yabancıların menkul kıymet alımları için CAD satın almaları gerektiğinden, gösterge değerindeki artış Kanada doları fiyatları için olumlu görülür.

