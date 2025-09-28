Ekonomik Takvim
Yabancı Yatırımcıların Kanada Menkul Kıymet Alımları (Canada Foreign Securities Purchases)
|Orta
|$26.694 B
|
$1.011 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
$26.694 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Yabancı Yatırımcıların Kanada Menkul Kıymet Alımları, yabancılar tarafından satın alınan Kanada'daki hisse senetleri, tahviller ve diğer varlıkların toplam değerini yansıtır.
Uluslararası işlemlerin istatistikleri, uluslararası menkul kıymet alımlarının tüm katılımcıları arasındaki işlemleri kapsar. İşlem yapanlar işletmeler, hükümetler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bireyler olabilir.
Bu istatistiklerin hesaplamasına yönelik veriler anketlerden toplanır. Bilgiler, menkul kıymetlerin ticareti için broker veya temsilci olarak hareket eden aracılardan toplanır. Bazı durumlarda, ihraççılar bir aracı olmadan kendi hesapları için ticaret yaparlar (örneğin, büyük varlık ihraççıları - bankalar), bu durumlarda bu ihraççıların doğrudan kendisinden veri alınır.
Yabancı yatırımcıların Kanada menkul kıymet alımları, sermaye girişi olarak görülür. Ayrıca, gösterge Kanadalı işletmelerin ve hükümetin dış ekonomik faaliyetlerini karakterize eder. Yabancıların menkul kıymet alımları için CAD satın almaları gerektiğinden, gösterge değerindeki artış Kanada doları fiyatları için olumlu görülür.
Son değerler:
açıklanan veri
"Yabancı Yatırımcıların Kanada Menkul Kıymet Alımları (Canada Foreign Securities Purchases)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın