Ekonomik Takvim
Kanada Kırpılmış TÜFE (Yıllık) (Canada Trimmed CPI y/y)
|Düşük
|3.0%
|3.1%
|
3.1%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|3.0%
|
3.0%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Kırpılmış Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık), söz konusu aydaki tüketici perspektifinden mal ve hizmetlerin fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yüzde olarak yansıtır. Endeks, hanehalkı harcamalarının en büyük bölümünü oluşturan mal ve hizmet sepetini değerlendirmektedir. Aylık fiyat değişimi oranlarının en düşük olduğu TÜFE bileşenleri hesaplama dışındadır. Kırpılmış TÜFE, tüketici görüşünün ve ulusal enflasyonun bir ölçüsü olarak işlev görmektedir. Kırpılmış TÜFE büyümesi Kanada doları fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Kanada Kırpılmış TÜFE (Yıllık) (Canada Trimmed CPI y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
