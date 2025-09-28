Kanada Yeni Konut Fiyat Endeksi (NHPI) (Aylık), söz konusu aydaki yeni konutların satış fiyatlarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Her bir konuta ait ayrıntılı özellikler birbirini izleyen iki dönem arasında aynı kalmalıdır (yani, iki ardışık veri dizisi arasında durumu değişen konut birimleri hesaplamaya dahil edilmez).

Endeks, inşaat şirketlerine yönelik gerçekleştirilen aylık anketin sonuçlarına dayalı olarak hesaplanır. Anket kapsamı, müstakil konutları ve şehir konutlarını içerir. Fiyat, tüm konut, arsa ve altyapı için dikkate alınır. Konut fiyatları, malzemelere (varsa) ilişkin yerel yönetim katma değer vergilerini de içerir. Ancak, federal katma değer vergisi ve harmonize satış vergisi hesaplamanın dışında tutulur.

Gösterge değeri, Tüketici Fiyat Endeksinin bazı unsurlarının hesaplanmasında da kullanılır. Kanada Makroekonomik İstatistik Sistemi, ülkenin konut stokunun toplam değerini hesaplarken Yeni Konut Fiyat Endeksini deflatör olarak kullanır.

Endeks, ikinci el piyasasıyla karşılaştırma açısından gayrimenkul sektörü için özellikle ilgi çekicidir. Sağlanan bilgiler, coğrafi olarak sıkı bir şekilde yapılandırılmıştır (Kanada'nın tüm illerini temsil eden 27 büyükşehir için) ve arz ve talepteki değişikliklere duyarlıdır. Endeks, ikinci el konut piyasasının öncü göstergesi olarak kabul edilir (yeniden satış için satın alınan daireler, müteahhit tarafından sağlanan fiyattan daha yüksek bir fiyata ikinci el piyasasında satışa sunulacaktır).

Endeksteki artış emlak piyasasındaki aktivitenin artışına işaret eder. Bu da CAD fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.

