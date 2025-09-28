Kanada Ivey Satın Alma Yöneticileri Endeksi (Ivey PMI), söz konusu aydaki ekonomik faaliyeti yansıtır.

Gösterge, özel ve kamu sektörü şirketlerindeki satın alma yöneticilerinin katıldığı ankete dayalı olarak hesaplanır. Anket, Ivey İşletme Okulu (Ivey School of Business) tarafından gerçekleştirilir. Anket, faaliyet alanları ve coğrafi konumları göz önünde bulundurularak seçilen birkaç yüz şirketin temsilcilerini içerir. Anket katılımcıları, sektörlerindeki satın alımların, istihdamın, tedariklerin ve fiyatların söz konusu ay boyunca daha iyiye mi, daha kötüye mi gittiğine veya değişmediğine ilişkin soruları yanıtlar. Sorulara verilen cevaplar mutlak değerlendirmeler içermez, katılımcılar faaliyetleri bir önceki aya göre "daha yüksek", "daha düşük" veya "değişmedi" olarak tanımlar.

Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, satın alma yöneticileri genellikle diğer şirket çalışanlarından önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir.

Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ankete katılan şirketlere ağırlıklar verilir. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.

PMI, analistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Tüm imalat sektörünü kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. Üretim ve enflasyonun öncü göstergesi olarak yorumlanır. Endeksteki artış, piyasa koşullarındaki olumlu değişikliklerin göstergesidir ve Kanada doları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler: