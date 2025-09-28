TakvimBölümler

Ivey Kanada Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Kanada
CAD, Kanada doları
Kaynak:
Ivey İşletme Okulu (Ivey Business School)
Sektör:
İş
Orta 50.1 54.0
55.8
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
52.2
50.1
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Kanada Ivey Satın Alma Yöneticileri Endeksi (Ivey PMI), söz konusu aydaki ekonomik faaliyeti yansıtır.

Gösterge, özel ve kamu sektörü şirketlerindeki satın alma yöneticilerinin katıldığı ankete dayalı olarak hesaplanır. Anket, Ivey İşletme Okulu (Ivey School of Business) tarafından gerçekleştirilir. Anket, faaliyet alanları ve coğrafi konumları göz önünde bulundurularak seçilen birkaç yüz şirketin temsilcilerini içerir. Anket katılımcıları, sektörlerindeki satın alımların, istihdamın, tedariklerin ve fiyatların söz konusu ay boyunca daha iyiye mi, daha kötüye mi gittiğine veya değişmediğine ilişkin soruları yanıtlar. Sorulara verilen cevaplar mutlak değerlendirmeler içermez, katılımcılar faaliyetleri bir önceki aya göre "daha yüksek", "daha düşük" veya "değişmedi" olarak tanımlar.

Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, satın alma yöneticileri genellikle diğer şirket çalışanlarından önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir.

Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ankete katılan şirketlere ağırlıklar verilir. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.

PMI, analistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Tüm imalat sektörünü kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. Üretim ve enflasyonun öncü göstergesi olarak yorumlanır. Endeksteki artış, piyasa koşullarındaki olumlu değişikliklerin göstergesidir ve Kanada doları için olumlu olarak görülebilir.

"Ivey Kanada Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
50.1
54.0
55.8
Tem 2025
55.8
52.7
53.3
Haz 2025
53.3
51.4
48.9
May 2025
48.9
52.4
47.9
Nis 2025
47.9
51.8
51.3
Mar 2025
51.3
55.4
55.3
Şub 2025
55.3
48.5
47.1
Oca 2025
47.1
52.9
54.7
Ara 2024
54.7
52.1
52.3
Kas 2024
52.3
51.5
52.0
Eki 2024
52.0
53.7
53.1
Eyl 2024
53.1
56.4
48.2
Ağu 2024
48.2
57.9
57.6
Tem 2024
57.6
56.5
62.5
Haz 2024
62.5
54.0
52.0
May 2024
52.0
58.8
63.0
Nis 2024
63.0
53.9
57.5
Mar 2024
57.5
52.1
53.9
Şub 2024
53.9
56.4
56.5
Oca 2024
56.5
55.5
56.3
Ara 2023
56.3
54.0
54.7
Kas 2023
54.7
53.2
53.4
Eki 2023
53.4
53.2
53.1
Eyl 2023
53.1
51.8
53.5
Ağu 2023
53.5
52.1
48.6
Tem 2023
48.6
52.7
50.2
Haz 2023
50.2
53.5
53.5
May 2023
53.5
54.2
56.8
Nis 2023
56.8
54.8
58.2
Mar 2023
58.2
56.1
51.6
Şub 2023
51.6
57.7
60.1
Oca 2023
60.1
55.2
49.3
Ara 2022
33.4
60.9
51.4
Kas 2022
51.4
61.3
50.1
Eki 2022
50.1
61.3
59.5
Eyl 2022
59.5
60.9
60.9
Ağu 2022
60.9
61.1
49.6
Tem 2022
49.6
61.7
62.2
Haz 2022
62.2
61.2
72.0
May 2022
72.0
61.0
66.3
Nis 2022
66.3
67.6
74.2
Mar 2022
74.2
55.7
60.6
Şub 2022
60.6
47.8
50.7
Oca 2022
50.7
63.2
45.0
Ara 2021
45.0
64.0
61.2
Kas 2021
61.2
63.8
59.3
Eki 2021
59.3
62.7
70.4
Eyl 2021
70.4
60.7
66.0
Ağu 2021
66.0
40.4
56.4
Tem 2021
56.4
58.3
71.9
1234
