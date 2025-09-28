TakvimBölümler

Kanada İnşaat Onayları (Aylık) (Canada Building Permits m/m)

Ülke:
Kanada
CAD, Kanada doları
Kaynak:
Kanada İstatistikleri (Statistics Canada)
Sektör:
İş
Orta
-9.5%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
1.5%
-0.1%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Kanada İnşaat Onayları (Aylık), Kanada belediyeleri tarafından yeni inşaat projeleri için verilen onayların sayısının bir önceki aya göre değişimini yansıtır.

Gösterge hesaplaması, konut ve konut dışı binaların ve mühendislik projelerinin (köprüler, üst geçitler vb.) inşaatını içerir.

İstatistik hesaplamasına yönelik veriler, tarafından inşaat onaylarının sağlandığı Kanada belediyelerinin katıldığı anketten toplanır. Şu anda ankete katılan belediye sayısı (Kanada'nın tüm illerinden ve bölgelerinden) yaklaşık 2.400'dür. İnşaat sektörü mevsimsel değişikliklere duyarlı olduğundan, gösterge verileri mevsimsel olarak ayarlanmıştır.

Bu endeks, Kanada'nın inşaat endüstrisinin öncü bir göstergesidir. İnşaat onaylarına ilişkin istatistikler, inşaat maliyetlerinin hesaplanması ve ülkedeki net sabit sermayenin değerlendirilmesi için çeyreklik ve yıllık bazda veri kaynağı sağlar. Analistler, gösterge değerindeki artışı inşaat sektörü ve ilgili sektörler (inşaat malzemeleri üretimi, konut kredisi sektörü, işgücü piyasası vb.) için olumlu olarak görür.

Göstergedeki artış Kanada doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Kanada İnşaat Onayları (Aylık) (Canada Building Permits m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
-0.1%
-0.4%
-9.5%
Haz 2025
-9.0%
4.7%
12.8%
May 2025
12.0%
2.6%
-6.8%
Nis 2025
-6.6%
-0.9%
-5.3%
Mar 2025
-4.1%
-14.0%
4.9%
Şub 2025
2.9%
-28.2%
-4.3%
Oca 2025
-3.2%
-5.1%
11.6%
Ara 2024
11.0%
0.8%
-5.6%
Kas 2024
-5.9%
-15.0%
-4.1%
Eki 2024
-3.1%
-5.9%
11.5%
Eyl 2024
11.5%
-4.5%
-6.3%
Ağu 2024
-7.0%
-0.3%
20.8%
Tem 2024
22.1%
6.8%
-13.0%
Haz 2024
-13.9%
5.4%
-12.7%
May 2024
-12.2%
2.0%
23.4%
Nis 2024
20.5%
-1.3%
-12.3%
Mar 2024
-11.7%
-9.6%
8.9%
Şub 2024
9.3%
-1.7%
12.9%
Oca 2024
13.5%
5.6%
-11.5%
Ara 2023
-14.0%
-1.7%
-5.0%
Kas 2023
-3.9%
3.1%
3.0%
Eki 2023
2.3%
0.4%
-8.1%
Eyl 2023
-6.5%
-2.1%
4.3%
Ağu 2023
3.4%
-2.0%
-3.8%
Tem 2023
-1.5%
8.7%
7.5%
Haz 2023
6.1%
-6.8%
12.6%
May 2023
10.5%
-2.4%
-21.0%
Nis 2023
-18.8%
0.5%
12.3%
Mar 2023
11.3%
-4.7%
5.5%
Şub 2023
8.6%
1.6%
-3.7%
Oca 2023
-4.0%
3.8%
-7.7%
Ara 2022
-7.3%
-2.2%
14.9%
Kas 2022
14.1%
3.7%
-5.3%
Eki 2022
-1.4%
-2.0%
-18.2%
Eyl 2022
-17.5%
-0.3%
12.0%
Ağu 2022
11.9%
-0.8%
-7.3%
Tem 2022
-6.6%
2.2%
-0.6%
Haz 2022
-1.5%
-0.7%
1.6%
May 2022
2.3%
-3.8%
-1.0%
Nis 2022
-0.6%
6.1%
-6.3%
Mar 2022
-9.3%
6.0%
24.6%
Şub 2022
21.0%
0.2%
-8.2%
Oca 2022
-8.8%
0.1%
-2.3%
Ara 2021
-1.9%
0.1%
7.6%
Kas 2021
6.8%
-0.5%
2.4%
Eki 2021
1.3%
0.7%
4.1%
Eyl 2021
4.3%
0.0%
-2.0%
Ağu 2021
-2.1%
-0.9%
-4.1%
Tem 2021
-3.9%
-1.2%
7.2%
Haz 2021
6.9%
-5.7%
-12.9%
