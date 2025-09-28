Ekonomik Takvim
Kanada İnşaat Onayları (Aylık) (Canada Building Permits m/m)
|Orta
|-0.1%
|-0.4%
|
-9.5%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|1.5%
|
-0.1%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Kanada İnşaat Onayları (Aylık), Kanada belediyeleri tarafından yeni inşaat projeleri için verilen onayların sayısının bir önceki aya göre değişimini yansıtır.
Gösterge hesaplaması, konut ve konut dışı binaların ve mühendislik projelerinin (köprüler, üst geçitler vb.) inşaatını içerir.
İstatistik hesaplamasına yönelik veriler, tarafından inşaat onaylarının sağlandığı Kanada belediyelerinin katıldığı anketten toplanır. Şu anda ankete katılan belediye sayısı (Kanada'nın tüm illerinden ve bölgelerinden) yaklaşık 2.400'dür. İnşaat sektörü mevsimsel değişikliklere duyarlı olduğundan, gösterge verileri mevsimsel olarak ayarlanmıştır.
Bu endeks, Kanada'nın inşaat endüstrisinin öncü bir göstergesidir. İnşaat onaylarına ilişkin istatistikler, inşaat maliyetlerinin hesaplanması ve ülkedeki net sabit sermayenin değerlendirilmesi için çeyreklik ve yıllık bazda veri kaynağı sağlar. Analistler, gösterge değerindeki artışı inşaat sektörü ve ilgili sektörler (inşaat malzemeleri üretimi, konut kredisi sektörü, işgücü piyasası vb.) için olumlu olarak görür.
Göstergedeki artış Kanada doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Kanada İnşaat Onayları (Aylık) (Canada Building Permits m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
